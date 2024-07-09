梁思浩開名寸「扮可憐」楊思琦4字扯火鬧爆搞事者！網友反撐鬧得好
楊思琦對話截圖反擊4字嬲爆大鬧：無事搞事
對於被指扮可憐嘅指控，楊思琦終於發聲，在IG配以歌曲《戰爭》作為背景音樂，表達宣戰意味。楊思琦PO出了對話截圖，留言「So funny（真有趣）！無事搞事，你是甚麼人啊！？」楊思琦再講到：「搞笑，我和他都沒有聯絡，出甚麼頭？笑死」、「不用理會這些無聊的」，事後又指對方想搞新聞，知道自己不會回應，所以在搞她。
許多網友留言支持楊思琦，批評爆料者的人格問題，指責對方出賣所有人。「呢條友真係好煩」、「只能證明梁生嘅人格」、「成日賣友求存在感」
梁思浩大爆有女星曾喊住訴苦：我幫錯咗人
梁思浩在節目中向江美儀透露，指有一位TVB女星曾經喊住與他和吳家樂訴苦，指有人在劇組欺負自己：「隻眼未流眼淚，不過都已經『浪』住（眼淚），咁嗰時家樂未結婚，就唔知係咪睇中人啦！就問喇『咩事呀』，對方『我…我…唔講喇…』，最怕呢啲呀！」梁思浩表示，他們多次關心該女星，最終決定為她出頭。不過到最後才發現情況並非如此：「我話『你哋啲劇組呀，蝦人呀』，點知原來唔係……我而家都要同嗰個人道歉呀，因為我幫錯咗人呀！」
梁思浩直接開名批評楊思琦
對於楚楚可憐的女星真正身份，梁思浩一開始並沒有開名，只透露該位女星是香港小姐出身，目前在香港的電視圈中少有露面，並在內地也沒有太多作品，不過最後都直接開名講明是楊思琦。梁思浩指發現原來最後只是因為同劇組兩位女星在楊思琦講台詞不順的時候，在旁勸籲要多讀劇本，並非楊思琦所講的故意欺負。
網民猜測涉事女星 鎖定兩大港姐
此外，對於另外兩位涉嫌欺負楊思琦的女星，梁思浩提到一個關鍵線索，該女星當時聲稱自己在拍攝一部由三位女星主演的電視劇時遭到欺負，網民推測這可能是指《無名天使3D》，當時有傳言指出郭羨妮和佘詩曼因為多次合作關係良好，可能有意排擠新晉的楊思琦，甚至在公開場合也不與她交流。
佘詩曼否認不和 讚楊思琦好叻女
當時有報道指她拍攝劇集《無名天使3D》時與郭羨妮化敵為友，二人一起對付小師妹楊思琦。另外，阿佘拍外景時萬歲，請眾人飲汽水，思琦上前拿取時卻被工作人員奚落說：「今次唔畀錢就唔好飲！」思琦受盡委屈，她出道時一直被譽為翻版佘詩曼，但想不到二人初合作便傳是非。
佘 ：我都眼紅啦，成三十幾度！
阿佘被問起，先反問記者：「有啲咁嘅事？邊個工作人員呀？」後來記者告訴她思琦已默認有此事，據悉當時思琦還眼紅紅，阿佘說：「嗰日我都眼紅啦，成三十幾度，基本上我差不多日日都萬歲，但應該每個人都有份飲，我諗唔會有工作人員咁話佢，我就聽唔到，其實請飲嘢好平常，又唔係叫你擺幾圍，我都有見過思琦萬歲。」
佘：「佢都好叻女㗎」
阿佘還否認與思琦不和，問她可會感到對方待人接物經驗不足，阿佘說：「唔係吖，佢都好叻女㗎，好友善，印象中佢係細路女，好勤力。」她續說：「我做乜要蝦人啫，要有動機先得㗎，大家都係同事。」 當年阿佘出道時亦有傳她不懂得演戲而被工作人員以粗口問候，及後又因其聲線幼弱而被冠以「嗲精」稱號，相信她都曾受過不少委屈，但昨日問她入行時有沒有被欺負時，她卻堅稱沒有。