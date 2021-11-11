梁思浩受曾志偉邀請高調回巢 要求同死敵樂易玲對話
梁思浩受曾志偉力邀回巢拍靈異節目，當年不歡而散的梁思浩離開娘家近18年，多年來主持及製作過不少靈異節目，深受東南亞觀眾喜愛，更有「東南亞鬼王」之稱，據知梁思浩獲現已升呢無綫總經理、回巢救台的曾志偉親自邀請，放棄有線開出達七位數的優厚條件回歸﹗年來梁思浩對死敵樂易玲多次公開指罵，更指一日有樂易玲在都返唔到娘家，今次高調「擺架回朝」，並要求同樂易玲三口六面對談﹗
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、[email protected]_sze_ho_
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梁思浩不歡而散離巢無綫18年
梁思浩當年不歡而散離開娘家，曾多次開名指與當時無綫高層陳志雲及樂易玲有仇，更曾指只要一日兩大高層還在無綫，他也無法返回巢﹗相隔接近18年，梁思浩獲邀回巢並委以重任擔任靈異真人騷主持及監製﹗最後決定離開合作十多年的有線《怪談》系列﹗
梁思浩接受了11份媒體專訪大談回巢無綫
梁思浩高調重返無綫，近日接受不同媒體訪問，他在社交網透露一口氣接受了11份媒體訪問，他在訪問中直指對與合作17年的有線關係好好，決定離開大感不捨，但對娘家TVB卻有份特別感情，坦言見到曾志偉回巢努力救台，自己也大受感動，因為呢份對娘家情是筆墨不能形容的﹗
梁思浩、樂易玲隔空舌戰
梁思浩04年被無綫炒魷，當年他喊住離開無綫並召開記者會，點名反擊樂易玲指他多年無劇拍的指控，並以自己做現場節目超過一萬小時，反指樂易玲睇電視唔夠一萬小時﹗隔空舌戰從此交惡，梁思浩離巢後多次公開狠批舊東家無綫，早年歐陽震華不獲續約，梁思浩挺身護友指有人從中作梗，不時數落他口中的「大媽高層」，又曾指無綫有一份黑名單，自己榜上有名，所以一日樂易玲在位無綫，他也無法返回娘家﹗故此梁思浩回巢無綫，外界都把焦點落在他和樂易玲多年恩怨上﹗
梁思浩願意講對唔住﹗
梁思浩接受媒體訪問時談及樂易玲時態度一百八十度轉變，並指透過中間人主動搵樂易玲對話，指自己人大了，學識放下，希望可以親自同對方就當年的衝動道歉，更表明唔介意講對唔住﹗
梁思浩主持通靈選秀真人騷
梁思浩返娘家第一擊主持及製作通靈真人騷《通靈王》，在無綫節目巡禮播出片段中，梁思浩話：「係我呀﹗我返嚟唔係講鬼故﹗…你識唔識心靈感應、傳心術？可唔可以預知未來呀？可以就即刻嚟搵我﹗呢個可能係史上首個通靈選秀真人騷，有最強的通靈大師，我碌卡請嘅一定有料到，我會喺你哋度選出真正有能力者﹗佢就會成為通靈王﹗」