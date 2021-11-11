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梁思浩受曾志偉邀請高調回巢 要求同死敵樂易玲對話

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撰文：東方新地

梁思浩受曾志偉力邀回巢拍靈異節目，當年不歡而散的梁思浩離開娘家近18年，多年來主持及製作過不少靈異節目，深受東南亞觀眾喜愛，更有「東南亞鬼王」之稱，據知梁思浩獲現已升呢無綫總經理、回巢救台的曾志偉親自邀請，放棄有線開出達七位數的優厚條件回歸﹗年來梁思浩對死敵樂易玲多次公開指罵，更指一日有樂易玲在都返唔到娘家，今次高調「擺架回朝」，並要求同樂易玲三口六面對談﹗
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、[email protected]_sze_ho_

梁思浩不歡而散離巢無綫18年

梁思浩當年不歡而散離開娘家，曾多次開名指與當時無綫高層陳志雲及樂易玲有仇，更曾指只要一日兩大高層還在無綫，他也無法返回巢﹗相隔接近18年，梁思浩獲邀回巢並委以重任擔任靈異真人騷主持及監製﹗最後決定離開合作十多年的有線《怪談》系列﹗

梁思浩 樂易玲 曾志偉
梁思浩八月在九展舉行香港首個靈異show，在台上宣布即將離開合作十七年的《怪談》系列﹗直至近日梁思浩才對外承認返無綫，因為雙方簽了保密協議﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_ ）

梁思浩接受了11份媒體專訪大談回巢無綫

梁思浩高調重返無綫，近日接受不同媒體訪問，他在社交網透露一口氣接受了11份媒體訪問，他在訪問中直指對與合作17年的有線關係好好，決定離開大感不捨，但對娘家TVB卻有份特別感情，坦言見到曾志偉回巢努力救台，自己也大受感動，因為呢份對娘家情是筆墨不能形容的﹗

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梁思浩透露一天內做了11個傳媒專訪。（圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩、樂易玲隔空舌戰

梁思浩04年被無綫炒魷，當年他喊住離開無綫並召開記者會，點名反擊樂易玲指他多年無劇拍的指控，並以自己做現場節目超過一萬小時，反指樂易玲睇電視唔夠一萬小時﹗隔空舌戰從此交惡，梁思浩離巢後多次公開狠批舊東家無綫，早年歐陽震華不獲續約，梁思浩挺身護友指有人從中作梗，不時數落他口中的「大媽高層」，又曾指無綫有一份黑名單，自己榜上有名，所以一日樂易玲在位無綫，他也無法返回娘家﹗故此梁思浩回巢無綫，外界都把焦點落在他和樂易玲多年恩怨上﹗

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曾志偉返無綫救台，連月大力改革綜藝節目，又親自出動邀請已離巢藝人返娘家，並指最希望娛樂圈百花齊放。（圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩願意講對唔住﹗

梁思浩接受媒體訪問時談及樂易玲時態度一百八十度轉變，並指透過中間人主動搵樂易玲對話，指自己人大了，學識放下，希望可以親自同對方就當年的衝動道歉，更表明唔介意講對唔住﹗

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樂易玲為無綫助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理。 （圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩主持通靈選秀真人騷

梁思浩返娘家第一擊主持及製作通靈真人騷《通靈王》，在無綫節目巡禮播出片段中，梁思浩話：「係我呀﹗我返嚟唔係講鬼故﹗…你識唔識心靈感應、傳心術？可唔可以預知未來呀？可以就即刻嚟搵我﹗呢個可能係史上首個通靈選秀真人騷，有最強的通靈大師，我碌卡請嘅一定有料到，我會喺你哋度選出真正有能力者﹗佢就會成為通靈王﹗」

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梁思浩在無綫節目巡禮2022的片段中出現。（圖片來源：無綫節目巡禮2022截圖）
梁思浩主持及製作《通靈王》。（圖片來源：無綫節目巡禮2022截圖）
梁思浩主持及製作《通靈王》。（圖片來源：無綫節目巡禮2022截圖）
梁思浩月前舉行靈異Show，無綫藝員郭子豪、何廣沛、方紹聰（奶仔）都有捧場，何廣沛即場玩通靈讀心術時當場爆喊﹗（圖片來源：IG@leung_sze_ho_）
梁思浩月前舉行靈異Show，無綫藝員郭子豪、何廣沛、方紹聰（奶仔）都有捧場，何廣沛即場玩通靈讀心術時當場爆喊﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩入行三十多年，有不少圈中好友，包括港姐出身旳向海嵐。（圖片來源：IG@leung_sze_ho_）
梁思浩入行三十多年，有不少圈中好友，包括港姐出身旳向海嵐。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩同江美儀都好老友﹗（圖片來源：IG@leung_sze_ho_）
梁思浩同江美儀都好老友﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩因為主持《怪談》系列而同七師傅結緣﹗（圖片來源：IG@leung_sze_ho_）
梁思浩因為主持《怪談》系列而同七師傅結緣﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）

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