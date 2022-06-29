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梁思浩高調擺架返無綫升呢監製 曾與樂易玲隔空互鬧 為食回頭草願講對唔住

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梁思浩18年前被無綫炒魷魚不歡而散，更與死敵樂易玲多次公開指罵，指一日有樂易玲在都返唔到娘家，估唔到回巢救台的曾志偉親自邀請，梁思浩即放棄有線開出達七位數的優厚條件，高調擺架回歸，仲升呢做埋監製，主持台慶節目《通靈之王》。梁思浩為食回頭草，將當年恩怨忘得一乾二淨！

梁思浩 梁思浩在無綫將軍澳電視城內風騷打卡。
梁思浩在無綫將軍澳電視城內風騷打卡。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）
梁思浩 梁思浩在社交網留言表示18年後重返無綫做監製，仲話係緣份2.0。
梁思浩在社交網留言表示18年後重返無綫做監製，仲話係緣份2.0。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）

梁思浩回巢打卡

梁思浩離開無綫18年，多年來為其他媒體主持及製作過不少靈異節目，深受東南亞觀眾喜愛，更有「東南亞鬼王」之稱，與娘家決裂18年，梁思浩早前宣布回巢主持台慶節目《通靈之王》，今次再返無綫全因高層曾志偉的誠意邀請，近月梁思浩已為節目正式開工，仲高調在無綫將軍澳電視城打卡放上社交網。

梁思浩 梁思浩已投入新節目的拍攝。
梁思浩已投入新節目的拍攝。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）
梁思浩 拍住去年兩位落選港姐王嘉慧與伍韻婷。
拍住去年兩位落選港姐王嘉慧與伍韻婷。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）

梁思浩樂易玲泯恩仇

當年梁思浩與樂易玲交惡最為人津津樂道，今次食回頭草，他表示已放下對樂易玲的仇恨，仲話欠對方一個道歉，似乎已同樂易玲和解。日前梁思浩特意在將軍澳電視城拍照留念，並感慨發文道：「18年後的終極緣份2.0。18年前離開這個門口我個身份係一個演員，18年後回來這個門口我個身份係一個監製兼主持人，多謝我經理人讓我圓夢。」對於梁思浩重返無綫，不少網友都為他加油打氣，仲讚梁思浩18年如一日，依然後生靚仔。

梁思浩 為食娘家飯，梁思浩表示與樂易玲前事不計，仲為自己過去的行為道歉。
為食娘家飯，梁思浩表示與樂易玲前事不計，仲為自己過去的行為道歉。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）
梁思浩 梁思浩唔止要拍廠景，亦要出外景，他表示大熱天時好難頂。
梁思浩唔止要拍廠景，亦要出外景，他表示大熱天時好難頂。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_spencer）

梁思浩不歡而散離巢無綫18年

梁思浩當年不歡而散離開娘家，曾多次開名指與當時無綫高層陳志雲及樂易玲有仇，更曾指只要一日兩大高層還在無綫，他也無法返回巢﹗相隔接近18年，梁思浩獲邀回巢並委以重任擔任靈異真人騷主持及監製﹗最後決定離開合作十多年的有線《怪談》系列﹗

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梁思浩八月在九展舉行香港首個靈異show，在台上宣布即將離開合作十七年的《怪談》系列﹗直至近日梁思浩才對外承認返無綫，因為雙方簽了保密協議﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_ ）

梁思浩接受了11份媒體專訪大談回巢無綫

梁思浩高調重返無綫，接受不同媒體訪問，他在社交網透露一口氣接受了11份媒體訪問，他在訪問中直指對與合作17年的有線關係好好，決定離開大感不捨，但對娘家TVB卻有份特別感情，坦言見到曾志偉回巢努力救台，自己也大受感動，因為呢份對娘家情是筆墨不能形容的﹗

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梁思浩透露一天內做了11個傳媒專訪。（圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩、樂易玲隔空舌戰

梁思浩04年被無綫炒魷，當年他喊住離開無綫並召開記者會，點名反擊樂易玲指他多年無劇拍的指控，並以自己做現場節目超過一萬小時，反指樂易玲睇電視唔夠一萬小時﹗隔空舌戰從此交惡，梁思浩離巢後多次公開狠批舊東家無綫，早年歐陽震華不獲續約，梁思浩挺身護友指有人從中作梗，不時數落他口中的「大媽高層」，又曾指無綫有一份黑名單，自己榜上有名，所以一日樂易玲在位無綫，他也無法返回娘家﹗故此梁思浩回巢無綫，外界都把焦點落在他和樂易玲多年恩怨上﹗

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曾志偉返無綫救台，連月大力改革綜藝節目，又親自出動邀請已離巢藝人返娘家，並指最希望娛樂圈百花齊放。（圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩願意講對唔住﹗

梁思浩接受媒體訪問時談及樂易玲時態度一百八十度轉變，並指透過中間人主動搵樂易玲對話，指自己人大了，學識放下，希望可以親自同對方就當年的衝動道歉，更表明唔介意講對唔住﹗

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樂易玲為無綫助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理。 （圖片來源：新傳媒圖片）

梁思浩主持通靈選秀真人騷

梁思浩返娘家第一擊主持及製作通靈真人騷《通靈王》，在無綫節目巡禮播出片段中，梁思浩話：「係我呀﹗我返嚟唔係講鬼故﹗…你識唔識心靈感應、傳心術？可唔可以預知未來呀？可以就即刻嚟搵我﹗呢個可能係史上首個通靈選秀真人騷，有最強的通靈大師，我碌卡請嘅一定有料到，我會喺你哋度選出真正有能力者﹗佢就會成為通靈王﹗」

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梁思浩在無綫節目巡禮2022的片段中出現。（圖片來源：無綫節目巡禮2022截圖）
梁思浩主持及製作《通靈王》。
梁思浩主持及製作《通靈王》。（圖片來源：無綫節目巡禮2022截圖）
梁思浩月前舉行靈異Show，無綫藝員郭子豪、何廣沛、方紹聰奶仔）都有捧場，何廣沛即場玩通靈讀心術時當場爆喊﹗
梁思浩月前舉行靈異Show，無綫藝員郭子豪、何廣沛、方紹聰（奶仔）都有捧場，何廣沛即場玩通靈讀心術時當場爆喊﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩入行三十多年，有不少圈中好友，包括港姐出身旳向海嵐。
梁思浩入行三十多年，有不少圈中好友，包括港姐出身的向海嵐。（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩同江美儀都好老友﹗
梁思浩同江美儀都好老友﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）
梁思浩因為主持《怪談》系列而同七師傅結緣﹗
梁思浩因為主持《怪談》系列而同七師傅結緣﹗（圖片來源：[email protected]_sze_ho_）

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撰文：東方新地圖片來源：新傳媒圖片、[email protected]_sze_ho_spencer

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