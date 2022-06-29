梁思浩高調擺架返無綫升呢監製 曾與樂易玲隔空互鬧 為食回頭草願講對唔住

梁思浩18年前被無綫炒魷魚不歡而散，更與死敵樂易玲多次公開指罵，指一日有樂易玲在都返唔到娘家，估唔到回巢救台的曾志偉親自邀請，梁思浩即放棄有線開出達七位數的優厚條件，高調擺架回歸，仲升呢做埋監製，主持台慶節目《通靈之王》。梁思浩為食回頭草，將當年恩怨忘得一乾二淨！