梁思浩揞名爆女藝人不停講是非激動出PO詛咒對方觸發罵戰
梁思浩自爆遭女藝人講是非
日前，梁思浩在社交平台上傳與好友向展鵬聚會的照片，並發文自爆遭行內人講是非：「識咗30年很久沒有談談往事，才發現我們身邊有一位女性不停講我是非！最恐怖嘅就係佢見我面嘅時候，扮到若無其事！Jeffrey問我嬲唔嬲？我只係答佢呢啲人喺娛樂圈大有人在。！我從不介意，也不生氣！」
雖然梁思浩表示並不介意也不生氣，不過就在文中激動詛咒對方女兒：「你看看呢個女人個女兒，你就知道佢已經有報應！我又何須嬲呢？佢個女會衰一世！人在做天在看若然未報……..只係時辰未到！報應一定落喺自己嘅兒女或自己嘅父母身上，所以凡事行正路！心正必有運」。
網民怒轟：你把口都好毒
雖然今次梁思浩被行內人講是非，但網民卻嬲爆鬧返梁思浩轉頭，指他詛咒別人女兒亦同樣是犯口孽：「只有導人向善，不要話報應在人父母仔女身上，聽到唔舒服，想唔到出自你口」、「報應一定落去自己兒女或者自己的父母身上，唔係咁好喎。佢哋無辜㗎，一人做事一人當啦」。
梁思浩企硬反擊網民批評
對於網民的批評，梁思浩就企硬不道歉，並留言反擊多位網民的留言，指自己並沒有嬲對方，只是想告訴大家每個人做的事都會因果循環，報應會落在下一代身上：「所以我哋要多行善，這便是因果！多數報應都會去咗自己嘅下一代又或者上一代，所以想自己嘅下一代好自己要多做功德多做善事」。
網民齊估女藝人真身：不是車婉婉
另一方面，有網民非常好奇女藝人真身是誰，有網民估係同向展鵬曾經有「牙齒印」的車婉婉，不過據梁思浩提到該女藝人育有一女，而車婉婉只係得一個兒子BBQ，因此不成立。
向展鵬爆IG seed出post出氣後急del post
去年12月，向展鵬突然在社交平台上載一張超模糊的照片，並配文稱：「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星」，直斥照片中的女歌手「九唔搭八」，又表示自己：「連一首她的歌都未聽過」。向展鵬更透露與該女歌手相識甚久：「我認識了她成30年了，我什麼都知道」，更爆料稱對方為人十分「扮嘢」，而且對他亦不友善：「他好扮嘢，仲串我」。不過向展鵬爆seed的帖文在post出後不久，就已經被刪除，更引起網民熱議，紛紛猜測被指控的女歌手到底是誰。
「她是誰？這個九唔搭八的所謂歌星，話自己要開演唱會，她講這一次只是香港站，但我覺得她應該選擇欣澳站比較好些！我連一首她的歌都未聽過！恆指萬五點，世界淪亡了！我真人和她溝通接觸過，相識了近30年，但不值一提，一律六百蚊？不值得！我認識了她成30年了，我什麼都知道，但他好扮嘢，仲串我，我唯有……」
網民憑衣著搵出真身係車婉婉
雖然向展鵬post出的照片經過模糊處理，但是仍然能大約看清相中人的衣著以及姿勢。網民最後憑相中人的衣著，成功找出被向展鵬鬧爆的對象，原來正是《中年好聲音2》的主持人車婉婉。在網民比對之下，向展鵬post出的相片是車婉婉的演唱會宣傳照，而且除了服裝外，帖文中提及演唱會、香港站等等線索，都與車婉婉的宣傳海報上的資料吻合，令網民更加確定被向展鵬喪鬧的歌手就是車婉婉。而對於被向展鵬喪鬧一事，車婉婉則未有在社交平台有任何回應。