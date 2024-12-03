直播靈接觸｜恐怖宣傳片收168宗投訴 梁思浩揚言唔會改兼爆1節目安排

TVB節目《直播靈接觸》由梁思浩主持，節目主要圍繞玄學主題，並以直播形式在與觀眾大談靈異事件。但係該節目於今年4月9日及10日期間，在沒有事先警告下，分別於不同時段在無綫翡翠台及前J2，播放3個版本令人不安嘅宣傳片段，超驚嚇畫面瞬間引起關注，更有唔少觀眾表示會投訴！

