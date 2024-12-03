直播靈接觸｜恐怖宣傳片收168宗投訴 梁思浩揚言唔會改兼爆1節目安排
廣告
TVB節目《直播靈接觸》由梁思浩主持，節目主要圍繞玄學主題，並以直播形式在與觀眾大談靈異事件。但係該節目於今年4月9日及10日期間，在沒有事先警告下，分別於不同時段在無綫翡翠台及前J2，播放3個版本令人不安嘅宣傳片段，超驚嚇畫面瞬間引起關注，更有唔少觀眾表示會投訴！
超驚嚇宣傳片狂收投訴
對於TVB在無預警嘅情況下播出上述宣傳片，通訊局就表示共接獲168宗投訴，而當中包含令人不安的畫面和突如其來的驚嚇鏡頭，令觀眾緊張、毛骨悚然及或恐懼；無綫捉弄觀眾的做法不負責任，亦不可接受或不恰當，及或品味低劣；以及宣傳片不適合兒童或長者收看。通訊事務管理局亦向無綫發出勸喻，敦促嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文，而相關宣傳片亦已被抽起。
梁思浩直言唔會改節目風格
《直播靈接觸》自推出以來，以其獨特的玄學和靈異主題吸引了大量觀眾。梁思浩亦表示節目嘅目的就是要製造驚嚇效果，更直言收投訴並非第一次：「愈受歡迎的節目就多數愈多投訴」、「不會因為別人一句說話去改變」亦透露收到投訴都係於節目初期，現時已經沒有投訴。
而且節目原定播至明年1月底，現時已經添食兼會播到3月底。對比早前被腰斬嘅台慶綜藝《戰場上 》的570宗投訴，《直播靈接觸》嘅168宗的確相差甚遠。
梁思浩節目入圍「最佳綜藝節目」提名
對於節目添食一事，梁思浩表示滿意，並期待可以繼續提升節目嘅質量。而節目今年更成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2024》的「最佳綜藝節目」，梁思浩本人亦有份角逐「最佳男主持」，儘管他自認不是無綫「親生仔」，對獲獎機會保持謙虛態度，不過就表示：「相信公司票數就不會投我，得獎要靠觀眾投票啦。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@pang0ooooo、網上圖片、facebook@Spencer Leung Sze Ho 梁思浩