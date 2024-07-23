梁思浩再捲行姐生女洩密疑雲 被傳媒亂屈47字嬲爆反擊！

梁思浩揭露過唔少娛圈祕聞而引起廣泛討論。人紅時非多，最近他的好友陳彥行祕密生女的消息被公開，梁思浩被指是洩密者。面對指控，梁思浩在接受傳媒採訪時坦言自己說話直率，又指有男友及小朋友的話不妨分享喜悅，兩人仍可做朋友，但仍會有芥蒂，不過就有傳媒指他「默認」洩密，梁思浩對此很不滿，仲嬲爆回應！

