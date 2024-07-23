梁思浩再捲行姐生女洩密疑雲 被傳媒亂屈47字嬲爆反擊！
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梁思浩揭露過唔少娛圈祕聞而引起廣泛討論。人紅時非多，最近他的好友陳彥行祕密生女的消息被公開，梁思浩被指是洩密者。面對指控，梁思浩在接受傳媒採訪時坦言自己說話直率，又指有男友及小朋友的話不妨分享喜悅，兩人仍可做朋友，但仍會有芥蒂，不過就有傳媒指他「默認」洩密，梁思浩對此很不滿，仲嬲爆回應！
梁思浩反駁部份傳媒不實指控：老屈我爆料
梁思浩於今日在Facebook上發表言論，強烈反駁部份傳媒不實指控：「請不要斷章取義不要為點擊率（老屈我爆料）我從不知某人生女！也不知他有男朋友！我一向係直話直說！」許多網友也站出來支持他，留言道：「人紅自然有是非 好多人唔抵得 唔使理佢哋」「你咁出名唔屈你唔通屈我咩？」「人地之前講左爆料人不是圈中人，一陣比人話你對號入座架」。
陳彥行終極回應出賣者身份：出賣者不是圈中人
其實行姐早前已於社交平台終極回應，澄清出賣者不是圈中人：「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲實在不好意思🙏🏼必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁我也不一定要不義的，衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人，也感謝傳媒朋友還對我這位small potato 🥔 新聞感興趣😅🙏🏼可能最近娛樂圈新聞比較清静吧！😅😂無論怎樣，應該到此為止了，也沒什麼可以再說了，祝大家生活愉快。」
梁思浩再暗寸楊思琦：我係直話直說
此外，梁思浩此前評論過楊思琦「扮可憐」，遭到楊思琦的公開反擊。梁思浩接受傳媒訪問直言不諱：「我係直話直說，我係對件事，件事係咁就係咁」他又指在娛樂圈打滾40年，只是將人與事說出來，他又坦言如果個個都是讚，就無興趣做，「娛樂圈係有唔公平，大家又不讚我為炎明熹發聲？炎明熹、魏浚笙，我覺得佢哋係值得擁有更多條件」，他表示將繼續保持自己的風格。
圖片來源：梁思浩 / 世界鬼故事@YouTube、梁思浩Facebook、IG@joyce1026、商業電台圖片