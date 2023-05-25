梁思齊余茵娜懶理跳槽失敗傳聞孖公仔遊韓 開心扮兔女郎擺「開花」pose

兩位前有線新聞小花梁思齊和余茵娜早前因臨離巢前在新聞廠大跳Jisoo《FLOWER》的「開花舞」，而引來新聞界前輩狠批，同時也惹來有線高層震怒，下令眾人要將片段下架，有傳兩人更因此激嬲原本要過檔的某電視台高層，令跳槽計劃失敗，不過這個傳聞似乎並無影響到梁思齊和余茵娜的心情，兩人近日更著到孖公仔一樣飛到韓國開心暢遊。