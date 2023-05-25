梁思齊余茵娜懶理跳槽失敗傳聞孖公仔遊韓 開心扮兔女郎擺「開花」pose
梁思齊 余茵娜 著姊妹裝飛首爾散心
梁思齊和余茵娜日前更新IG限時動態，網民才發現兩人原來已飛到韓國首爾旅遊，相中兩人穿著一深一淺的藍底花裙，笑容同樣燦爛，獲網民大讚十足一對twins一樣，其後兩人又換上白裙，化身兔女郎狂擺pose影靚相，之後梁思齊又上載去動物Cafe遊玩的影片，睇得出兩人心情都勁靚。
網民齊鼓勵：一定有最好嘅安排等緊妳
網民紛紛留言鼓勵她們：「支持！去個旅行散散心，兩位一定頂得住」、「玩得開心d，忘記唔開心嘅嘢」、「加油，一定有最好嘅安排等緊妳」、「唔使在意人哋點諗，要相信未來有更好發展」、「撥開雲霧見青天，你同Yanna加油！」等等，亦有網民留言笑問梁思齊和余茵娜是不是去韓國深造「開花舞」。
余茵娜透露喜歡做節目主持
在旅途中的余茵娜更上載了自己今年3月在有線HOY資訊台節目《主播視覺》中介紹梅子林片段，她說因為這首次「自由發揮」的節目製作經歷，讓她認識到自己原來很喜歡做主持：「那時我在想，很多Tag都是較為精簡，而且看著鏡頭表達，感覺較為硬朗嚴肅。如何令整個節目效果看起來更自然，更加有拍Vlog的感覺？於是不斷在YouTube看不同的旅遊、主持節目，最後選擇了用跳脫的方式，全程不用腳架請camman哥哥跟著我說的時候邊走邊拍，既呈現自己原本的性格，也不用每次一看到鏡頭就擺起一套『架子』，能更自然舒服。」
網民贊同：今時今日隨時可以有自己舞台
最後余茵娜總結：「這個的處女作出來後，當然看見有很大的進步空間，卻感激它開啟了我對主持的熱忱。我也相信所有走過的路都並非白費，所有身後的腳印都會伴隨我走到另一條更遠的路。」似乎預告自己有意由新聞主播轉型做節目主持，引來網民紛紛留言支持她：「有材能使乜理嗰個『神聖舞台』，今時今日隨時可以有自己舞台」、「youtube開個channel，自己拍仲好」、「現在人人也有手機，誰也可是記者，市民需要的，不是吉叔認為『新聞專業』的殭屍報導員，而是善於應用傳意技巧的青年人。」也有網民搞笑地叮囑她：「專心去旅行食好嘢先啦！」
梁思齊：行到水窮處，坐看雲起時
梁思齊和余茵娜一向感情勁好，早前也曾和主播陳凱筠一齊去過台灣旅遊，在「開花舞」風波過後，兩人曾分別曬出過往的旅遊照，分享自己的心情，其中梁思齊表示：「行到水窮處，坐看雲起時。」余茵娜則說：「所有的遇見都是緣分的安排。」她日前更上載了一段做婚禮司儀的影片，力證自己生活未有受到影響。
主播陳凱筠：香港將來只會上綱上線
有份與兩人一齊跳「開花舞」的好友兼主播陳凱筠亦有感而發，在梁思齊的po文下留言指：「香港將來只會上綱上線，唯有『見賢思齊焉，見不賢內自省也』。」她亦有在余茵娜的po文下送上祝福：「期待你下一個舞台，繼續專業地發光發亮。」
重溫余茵娜、梁思齊拉隊跳「開花舞」激嬲高層
早前梁思齊和余茵娜趁住離巢Last day，拉埋陳凱筠、羅添盈、郭希琳這3位女主播，一齊在新聞廠大跳韓團人氣女團BLACK PINK成員Jisoo《FLOWER》的「開花舞」，並笑指：「超業餘COVER，即日夾舞的五朵FLOWERS，但高踭鞋好吵」5位靚主播難得展現活潑一面，令網民都睇得好開心，大讚她們非常可愛，而且跳得有板有眼，應該組成女團出道！
主播界前輩狠批「恥辱」新工合約傳被叫停
不過有「香港新聞教父」之稱的主播界前輩黃應士「吉叔」就以英文留言指責：「這是新聞業界的恥辱！」有報道更指，其後有線新聞及資訊總監關慧玲更以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告，內容如下：
新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著「有線新聞」，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。
之後主播們都急急刪除片段「補鑊」，有主播更直言：「高層不滿，跳舞片要下架了，多謝各位支持。」之後更有傳兩人原本計劃過檔某電視台，但該電視台的高層在得悉兩人在新聞廠跳「開花舞」後，立即叫停兩人的聘用合約。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！