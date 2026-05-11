梁敏巧慶生獲暖男律師送紅玫瑰表白 5字霸氣解話「行頭逾16萬」來歷惹全網熱議
梁敏巧第三年搞粉絲慶生派對 母親節特別有意義
梁敏巧透露今年已經是第三年舉辦粉絲慶生活動，今次特意揀在母親節舉行，她表示：「今次想喺母親節搞，可以趁機會祝啲媽媽母親節快樂。」自從參與《女神配對計劃》節目播出之後，梁敏巧的粉絲群出現了有趣的變化，她笑言多了不少媽咪粉絲和小朋友粉絲，甚至有媽咪向她報喜，指囡囡聽了她在IG直播中鼓勵努力讀書的說話後，學業真的進步了，「話我講一句好過佢講10句」。梁敏巧當日還特地準備了花和小禮物送給到場支持的粉絲，場面溫馨。
Matt送心型紅玫瑰表白 梁敏巧堅稱無拍拖
派對上最矚目的一幕，當然是「暖男律師」劉啟進（Matt）手捧一大束心型紅玫瑰現身為壽星女慶生。面對如此高調的浪漫攻勢，記者自然追問梁敏巧何時才會公開承認戀情，她卻繼續打太極：「我哋真係無拍拖呀。」被追問是否「友達以上戀人未滿」，她即轉為神秘模式：「唔話畀你聽，唔答。我哋嘅相處好舒服。」最耐人尋味的是，當被問到自己是否仍然available時，她竟然大方回應：「我係available呀，佢都係，我哋互相都係㗎。」這番曖昧回應令在場記者都忍不住會心微笑。
一身行頭逾16萬 梁敏巧霸氣宣言「我就是豪門」
早前梁敏巧在社交平台分享灣仔街頭打卡靚相，被眼尖網民發現身上配戴的名牌首飾加手袋總值逾16萬港元，當中單是Hermès手袋已值約12萬港元，另外手上的高端珠寶品牌戒指和手鐲亦合計超過4萬港元。記者問到這些名貴裝備是否Matt買給她的，梁敏巧即刻霸氣否認：「梗係唔係，佢同朋友拍片有講話有咩鍾意就自己買啦。個手袋我舊年去貓仔婚禮時已經用緊。」被再追問是否自己有能力不用靠男人買，她只拋下一句：「係，我就是豪門。」短短五個字，盡顯獨立女性的底氣和自信。
Matt被指想入贅？梁敏巧大談理想婚姻財政觀
雖然口口聲聲話自己是豪門，但梁敏巧對於感情中的財政安排其實相當開明。當記者笑問Matt是否想「入贅」，她即為對方護航：「佢唔會啦，佢好獨立，佢搵好多錢㗎。」談到拍拖是否需要財政獨立，她的回應更加展現出成熟的愛情觀：「無乜所謂，如果佢覺得照顧我養我係開心嘅，我樂意接受，無都無所謂，自己都養到自己。」不過她亦強調，如果將來生了小朋友就一定要以孩子為先，甚至願意將自己的錢交給老公管理，可見這位霸氣女神骨子裏其實也有溫柔顧家的一面。Matt亦補充透露，平日都會送些小禮物小驚喜給梁敏巧，甜蜜程度不言而喻。
梁敏巧生日願望想拍劇 好友鄧伊婷連續兩年撐場
至於31歲的生日願望，梁敏巧毫不猶豫地說：「爆job爆騷，想試下拍劇，咩角色都得，有角色有得發揮就得。」看來這位憑《女神配對計劃》人氣急升的「東張女神」，事業野心絕不止於此。當日除了Matt到場之外，梁敏巧的好友鄧伊婷亦連續第二年陪她慶生，更特地帶來她代言的蟲草丸作為抽獎禮物，場面熱鬧又溫馨。
網民熱議「我就是豪門」金句 大讚獨立女性典範
梁敏巧這句「我就是豪門」一出，隨即在網上引發熱烈討論。不少網民大讚她的獨立態度，留言道：「自己賺錢自己花，呢啲先係真女神！」、「唔使靠男人養，自己就係自己嘅豪門，太有型喇！」亦有網民對她與Matt的關係繼續食花生：「明明就係情侶，仲話available，笑死人。」、「送心型紅玫瑰仲話無拍拖，邊個信呀？」無論如何，梁敏巧用行動證明了新時代女性可以自己寵愛自己，不需要依附任何人，這份自信和底氣正正是她最吸引人的地方。