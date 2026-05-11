梁敏巧慶生獲暖男律師送紅玫瑰表白 5字霸氣解話「行頭逾16萬」來歷惹全網熱議

「東張女神」梁敏巧將於本月24號迎來31歲生日，昨日率先與粉絲舉行預祝派對，緋聞男友「暖男律師」劉啟進（Matt）當然有現身撐場，更送上一大束心型紅玫瑰高調表白愛意。不過面對記者追問戀情進展，梁敏巧繼續堅持「我哋真係無拍拖」的官方口徑。最令人拍案叫絕的是，被問到早前曬出一身逾16萬港元名牌行頭是否男方所贈，她即霸氣回應：「係，我就是豪門。」一句話震撼全場，盡顯新時代獨立女性的自信態度！