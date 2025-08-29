《女神配對計劃》 ｜ 梁敏巧自爆中學被5男狂追 約晒所有人做呢件事直言「冇Feel」原因曝光

憑校服Look在《女神配對計劃》人氣急升的梁敏巧（Maggie），今日（29日）七夕節獲追求者Matt在IG高調示愛！Matt上載二人「童年照拼圖」隔空傳情，Maggie甜蜜回應閃瞎一眾網民。早前她自爆中學曾被5男同時狂追，如今似乎情歸一人，究竟Matt是何方神聖？