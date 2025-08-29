《女神配對計劃》 ｜ 梁敏巧自爆中學被5男狂追 約晒所有人做呢件事直言「冇Feel」原因曝光
Matt七夕IG出招 曬童年照拼圖高調示愛
今日（29日）正值七夕佳節，梁敏巧的追求者Matt在Instagram上載了一張別出心裁的「童年照拼圖」，將兩人小時候的照片並列，更寫下超甜蜜告白：「雖然遲咗禁（咁）多年先見，但係總算遠距離同你一齊翹過腳同黑過面，同埋陪你感受過一齊着校服嘅日子，七夕快樂」。面對Matt的肉麻攻勢，Maggie並無直接接受，反而搞笑「責難」對方：「你做乜偷偷地 save 我 post story 嘅小朋友相。」隨後更神來之筆地甜蜜回應，發現二人童年照竟有驚人巧合：「乜咁啱嘅咩，細細個都係攞同款甫士表情，同埋用同款梳化嘅咩」，隔空傳情閃瞎全網！
梁敏巧自爆中學係風頭躉 曾被5男同時狂追
梁敏巧早前在節目《女神配對計劃》中，以一身清純的馬尾校服Look現身，獲網民洗版式大讚「靚到爆燈」，人氣一時無兩。乘著這股氣勢，她日前更在社交平台公開自己讀書時期的「真‧中學生Look」照片，並投下震撼彈，大爆自己中學時期異性緣極佳，曾經試過同時被5個男仔追求，似乎是校內的「風頭躉」，相當搶手，引起網民熱烈討論。
網民質疑太誇張 梁敏巧親解如何Handle五個男仔
對於「同時被5男追」的驚人往事，不少網民表示難以置信，認為實在太誇張。梁敏巧隨即親自解畫，指自己性格活潑，熱衷參與校內外各種活動，人脈廣闊才導致這個結果，並非「水性楊花」。她更詳細分享當年如何應對：「我無特別要點handle，最簡單鐘意咪溝通多啲。無感覺咪冷淡等佢哋知難而退」，更透露家教甚嚴不會出街，面對溫書邀約，她會直接約成一大班同學一起溫習。她強調自己處理感情事絕不拖泥帶水：「其實我了解後無feel我會好冷淡，完全唔會比假希望唔收兵～」
網民一面倒激讚 祝福梁敏巧覓得良緣
梁敏巧的校服Look勾起不少網民的集體回憶，紛紛留言大讚「回憶返哂黎」、「靚到爆燈」。而在她大方分享昔日情史及感情觀後，不少網民都對她直率的性格表示欣賞。如今在七夕佳節與追求者Matt的甜蜜互動曝光，網民都紛紛送上祝福，認為二人互動可愛又合襯，大讚「襯到絕」，並希望這位爽朗的女神能早日覓得良緣，找到屬於自己的幸福。