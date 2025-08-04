梁敏巧自爆坎坷身世 遭爛賭母棄養兼連累 16歲教琴養家創業蝕7位數最終一原因選擇原諒媽媽

憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧（Maggie），在幕前表現亮眼，風光背後原來有段不為人知的坎坷身世！梁敏巧近日受訪時驚爆，曾遭有賭癮的媽媽拋棄，更被連累遭人貼街招追數，生活顛沛流離。早年與家人創業更慘蝕7位數，但性格堅毅的她決定捲土重來，宣布將再做老闆，究竟她是如何走出陰霾？