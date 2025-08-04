梁敏巧自爆坎坷身世 遭爛賭母棄養兼連累 16歲教琴養家創業蝕7位數最終一原因選擇原諒媽媽
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憑TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧（Maggie），在幕前表現亮眼，風光背後原來有段不為人知的坎坷身世！梁敏巧近日受訪時驚爆，曾遭有賭癮的媽媽拋棄，更被連累遭人貼街招追數，生活顛沛流離。早年與家人創業更慘蝕7位數，但性格堅毅的她決定捲土重來，宣布將再做老闆，究竟她是如何走出陰霾？
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2019年創業慘蝕7位數 梁敏巧宣布10月珠海再出發
梁敏巧透露，其實早於2019年已跟爸爸在內地創業開琴行，可惜當時撞正疫情爆發，生意大受打擊，最終慘蝕7位數離場，損失慘重。不過，這次失敗並未打沉她，反而激發其鬥志。梁敏巧表示已決定今年捲土重來，計劃在珠海開設一間新的琴行，目前前期的準備工作已經完成，目標是希望新琴行能在今年10月順利開張，再次挑戰老闆身份，將自己的音樂才華轉化為事業。
驚爆遭爛賭母棄養 梁敏巧被貼街招收恐嚇電話
談及堅毅個性的由來，梁敏巧罕有地提及自己的家庭背景，原來她有一位爛賭媽媽。她憶述，媽媽曾狠心將她與哥哥遺棄在大廈管理處，自己則跑去賭錢，至今依然死性不改。母親的賭博惡習更令家庭巨變，不僅輸掉了原本安居樂業的單位，導致全家顛沛流離，更在她剛入行時變本加厲，盜用家人資料及身份證作借貸擔保，令梁敏巧無辜受到牽連，不斷收到恐嚇電話，甚至被人貼街招追債，生活一度蒙上陰影。
16歲教琴養家 梁敏巧選擇原諒：媽媽始終是媽媽
面對家庭困境，梁敏巧自小就非常生性，早早就靠自己謀生。據悉她6歲開始學琴，琴技已達演奏級，從16、17歲起便開始教琴，至今已有約14年教學經驗。讀書時期的生活費和零用錢，全靠教琴及其他兼職工作賺取。
即使現在工作繁忙，她仍堅持每星期教一堂琴，全因對跟隨多年的學生一份責任感。雖然媽媽的行為帶來巨大傷害，但梁敏巧最終選擇原諒，她坦言：「媽媽始終是媽媽，血脈相連。」
圖片來源：TVB、IG@maggiemanhau、YouTube@梁敏巧Maggie Leung資料或影片來源：原文刊於新假期