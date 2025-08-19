梁敏巧素顏照震撼公開！慘遭寵物鴨「德德」咬鼻爆笑吐苦水：做鴨好過做人
憑TVB節目《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧（Maggie），今日（19日）突然在IG大吐苦水，罕有地公開其特別寵物鴨仔「德德」的真面目，更上載多張素顏被鴨仔攻擊的震撼畫面！相中見到Maggie鼻頭慘被鴨仔狠狠咬住，狀甚痛苦，她更爆出一句「做鴨好過做人」，究竟發生咩事？
梁敏巧IG晒相 慘遭寵物鴨德德咬鼻攻擊
梁敏巧今日在IG上載多張與寵物鴨「德德」的親密合照，相中素顏上陣的她，本想與德德來個溫馨親吻，誰知德德完全唔俾面，更張開鴨嘴，狠狠地向Maggie的鼻哥窿位置「咬」下去，令她哭笑不得。Maggie在帖文中大呻湊鴨辛酸，直指德德脾氣極臭，更控訴寵物鴨的雙面性格：「佢好臭脾氣，上一秒比你抱，下一秒就會噴💩同咬你，同埋唔比掂。」畫面雖然搞笑，但字裡行間亦可見Maggie對德德充滿寵愛之情，與寵物的互動非常有愛。
女神梁敏巧大吐苦水 驚爆：做鴨好過做人
雖然與德德的互動充滿愛，但Maggie亦忍不住大吐苦水，詳細列出飼養鴨仔的困難之處，直言「一啲都唔易養」。她表示照顧德德絕不簡單，不但要定時一日餵幾餐，而且全部都要是鮮食，餐單包括「白菜生菜蝦魚鴨糧」，相當講究。更令她頭痛的是，德德會「唔定時頻繁地poo poo and pee」，令家居清潔成為一大挑戰。此外，鴨仔需要充足睡眠和游泳時間，照顧起來花費大量心力，難怪Maggie會搞笑地感嘆：「做鴨好過做人。」
梁敏巧形象貼地吸粉 粉絲大讚真性情
自從參加《女神配對計劃》後，梁敏巧（Maggie）憑藉其率真爽朗的個性成功入屋，獲得不少觀眾喜愛。有別於一般女神的距離感，Maggie私下形象非常貼地，經常在社交平台分享生活點滴，更會積極與粉絲留言互動，儲落大批忠實粉絲。今次她大方公開素顏樣，更分享照顧寵物的辛酸，再次展現其真性情一面，不少粉絲都留言表示欣賞她的坦率和對寵物的愛心，認為她非常可愛，展現了女神私下充滿耐性的一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期