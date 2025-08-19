梁敏巧素顏照震撼公開！慘遭寵物鴨「德德」咬鼻爆笑吐苦水：做鴨好過做人

憑TVB節目《女神配對計劃》而人氣急升的梁敏巧（Maggie），今日（19日）突然在IG大吐苦水，罕有地公開其特別寵物鴨仔「德德」的真面目，更上載多張素顏被鴨仔攻擊的震撼畫面！相中見到Maggie鼻頭慘被鴨仔狠狠咬住，狀甚痛苦，她更爆出一句「做鴨好過做人」，究竟發生咩事？