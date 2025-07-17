梁敏巧曾被狠批醜樣 突曬黑絲野貓Look反擊 驚人上圍震撼網民！

今日（17日）港姐梁敏巧(Maggie)一改以往知性形象，在社交平台驚爆一輯「性感小野貓」造型照，引發網民熱議！相中佢身穿誘人黑絲，擺出多個撩人姿態，豐滿上圍極度吸睛，與早前在節目《女神配對計劃》中被狠批「醜樣」的形象判若兩人，連佢自己都直言認唔出。究竟這次破格大變身背後有咩故事？係咪為咗反擊網民負評？