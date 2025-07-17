梁敏巧曾被狠批醜樣 突曬黑絲野貓Look反擊 驚人上圍震撼網民！
梁敏巧IG驚現野貓造型 撩人黑絲照全曝光
梁敏巧今日在IG分享的最新照片中，徹底顛覆過往形象，令網民眼前一亮。在造型師徐蒨寧（阿姨）操刀下，Maggie化上貓眼濃妝、換上一頭狂野捲髮，穿上極具誘惑的黑色絲襪，對著鏡頭擺出多個自信又撩人的姿態，女人味大爆發。造型師徐蒨寧亦在網上大讚Maggie：「呢種香港女仔，的確難得，加埋高挑有曲線嘅身影，識微笑嘅腰果眼。女神位置當之無愧！」相片中的Maggie充滿神秘感，豐滿上圍若隱若現，完全洗甩早前被網民攻擊的「醜」和「老」的標籤，性感指數爆錶，難怪連佢自己都話認唔到自己！
梁敏巧親解變身原因：「自己都carry到好驚喜」
對於今次形象180度大轉變，梁敏巧接受傳媒訪問時大方回應，直言係因為早前網民的負評而起。佢憶述當時因《女神配對計劃》被指醜樣同老，於是忽發奇想在網上出post，詢問有無化妝師、造型師可以幫手大變身，沒想到反應非常熱烈。佢預告今次只是第一擊：「會陸續有嚟，因為收到唔同界別朋友話夾下，去玩下，點樣變身！今次呢個造型都好新鮮，好正！」Maggie坦言化完妝換好衫後，自己都嚇一跳：「自己都冇試過呢啲造型！自己都carry到都好驚喜呀！」不過佢亦賣關子，話呢個look唔可以成日有，費事大家冇晒驚喜，叫大家期待下一次變身。
曾為《女神配對計劃》激減8磅 上圍不縮水反升級
回帶返梁敏巧早前參加TVB節目《女神配對計劃》，當時佢嘅外貌成為網民熱議焦點，慘被部分網民瘋狂攻擊樣衰。據悉，Maggie為咗在鏡頭前有更好狀態，當時曾努力減肥，並成功激減8磅。不過最令網民驚訝的是，今次性感照中，Maggie減磅不減上圍，身材反而更見豐滿澎湃，曲線盡現，視覺效果相當震撼，認真犀利！雖然當時面對大量負評，但Maggie每次都展現高EQ應對，今次更以實際行動證明自己，將昔日的批評轉化為動力，成功蛻變，形象大逆轉。
網民洗版式讚好 「之前話佢醜嗰啲人出嚟」
梁敏巧呢輯「性感小野貓」照片一出，即時在網上引起洗版式討論，輿論風向一面倒由狠批變激讚！唔少網民都大跌眼鏡，紛紛湧入留言區表示：「嘩！完全認唔到！呢個look好正！」、「之前話佢醜樣嗰啲人出嚟道歉！」、「好有女人味，黑絲不得了！」、「減咗磅但上圍仲勁咗，屈機！」、「呢個反擊做得好，靚！」對比當初在《女神配對計劃》播出時的負評，今次網民反應有天壤之別，大讚Maggie成功反擊，令人刮目相看。