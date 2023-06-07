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梁敏巧再遇靈異事件 東張女神玩自拍結果嚇到唔敢瞓

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現年28歲的《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）過往曾經分享過採訪時遇到的靈異經歷，近日她到異地出差，竟又在自拍時遇上疑似靈異事件，嚇到她狂嗌恐怖，成晚都不敢入睡！

梁敏巧 梁敏巧是「東張女神」之一，經常著緊身衫外出採訪。
梁敏巧是「東張女神」之一，經常著緊身衫外出採訪。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 早前同陽光玩遊戲，更瘋狂吸Like。
早前同陽光玩遊戲，更瘋狂吸Like。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

梁敏巧 酒店Gym Room疑似「瀨嘢」

梁敏巧近日在IG的限時動態中，透露了一件她身在異地時遇上的疑似靈異事件，她分享說：「異地工幹的恐怖故事，來到健身房對鏡自拍，然後在p相的時候，app說不支援多人。當刻手震震，毛管戙，心跳加速，那裏有第二個人，好恐怖，我還要住多一晚！我整晚都睡不了。」文字間更夾雜了多個嚎啕大哭的emoji，可見梁敏巧當時驚到喊。

梁敏巧 梁敏巧單人自拍變「多人」，被嚇到唔敢瞓覺。
梁敏巧單人自拍變「多人」，被嚇到唔敢瞓覺。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 梁敏巧平日做Gym時都愛對鏡玩自拍。
梁敏巧平日做Gym時都愛對鏡玩自拍。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

網民猜測地點係澳門酒店

梁敏巧一向好勤力做運力Keep Fit，連出差都不忘去酒店Gym Room做Gym，講到她最近一次出差，就是在上月中為《東張西望》去澳門，採訪遊戲節目《濠玩夏水禮》一眾主持人和嘉賓，因此網民都猜測她今次「出事」的地點是在澳門酒店，有網民提醒她不要再對鏡自拍：「曾經有人講過話唔好成日對住塊鏡影相，會好容易影到d嘢，特別是農曆七月。」亦有網民懷疑：「唔畀係個app出錯嘅？」

梁敏巧 去澳門採訪《濠玩夏水禮》時，梁敏巧曾在酒店門外打卡。
去澳門採訪《濠玩夏水禮》時，梁敏巧曾在酒店門外打卡。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

梁敏巧被推落泳池連環濕身

在這次到澳門的採訪中，梁敏巧更被阿Bob同金剛推下水，嚇得梁敏巧大叫，又全身濕晒，透出內衣，上水後陸浩明（6號）就向工作人員取一條毛巾遞給梁敏巧，並大讚她十分專業：「佢好專業，真係冇着泳衣，遮住先遮住先。」更問她：「但係你係咪唔想遮住？」問到梁敏巧口啞啞，誰知之後又被金剛再推多次落泳池，令場面十分搞笑！

梁敏巧 當日梁敏巧嘅任務係訪問一眾男主持。
當日梁敏巧嘅任務係訪問一眾男主持。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張西望 梁敏巧 成身濕晒
結果被眾人推落水，成身濕晒，令裡面內衣若隱若現。（圖片來源：《東張西望》截圖）

曾於觀塘某屋邨遇靈異事

其實梁敏巧已非首次遇到靈異事件，去年她也曾在社交網透露過，有次去到觀塘某屋邨拍攝電話訪問的鏡頭時，於走廊遇見一對站著的母女，以及一個行來行去的男人，同時望著她和攝影師及writer，待他們完成拍攝後，該對母女更同writer傾偈，而男人則不知所蹤，不過事後攝影師卻傳短訊給梁敏巧，向她講出不同的版本：

「攝影師text我，問我有冇見到有兩個細路一男一女，加一個媽媽？我話淨係見到一個中年男人同母女，佢話見唔到男人，淨係見到男仔同母女，而writer就話淨係見到母女，男人、男仔都見唔到！救命，係咪唔同磁場見嘅嘢都唔同，有冇人可以解答我？」

梁敏巧 梁敏巧仲公開埋同攝影師嘅whatsapp截圖。
梁敏巧仲公開埋同攝影師嘅whatsapp截圖。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 去年梁敏巧到觀塘屋邨採訪老鼠屋，就是在這個位置拍攝電話訪問的鏡頭。
去年梁敏巧到觀塘屋邨採訪老鼠屋，就是在這個位置拍攝電話訪問的鏡頭。（圖片來源：《東張西望》截圖）

拍片分享日本酒店被「床震」

此外梁敏巧仲曾經在其個人YouTube頻道，分享自己遇過的靈異經歷，當中包括她在2019年參選港姐，去到日本拍外景時，住在日本鄉郊一間酒店，早上她所睡的床卻突然前後猛震。還有她入行前2017年時，曾在琴行教彈鋼琴，有日本來是與平日一樣，教一個23歲的女學生彈琴，卻被疑似有陰陽眼的老闆兒子指出，她當日所教的學生其實是個銀髮婆婆。此外她又講到曾與一個泰國師傅家中的古曼童產生感應，令網民都大叫聽到好心寒！

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧在2019年曾參加《香港小姐競選》。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 樹仁大學新聞與傳播學系畢業的梁敏巧，在求學時期曾做三份兼職，包括教琴、做marketing及sales，來幫補學費及生活費。
樹仁大學新聞與傳播學系畢業的梁敏巧，在求學時期曾做三份兼職，包括教琴、做marketing及sales，來幫補學費及生活費。（圖片來源：）

網民都話估唔到梁敏巧原來咁大膽！

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠maggiemanhau、《東張西望》截圖資料或影片來源：[email protected]梁敏巧Maggie Leung

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