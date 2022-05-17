《東張》女神梁敏巧少女照出土 自揭身形缺陷 全靠一招育成42吋長腿

26歲的梁敏巧（Maggie）去年因主持《東張西望》人氣急升，其火辣身材成為觀眾焦點，更被封為新一任「東張女神」，不過原來梁敏巧有今日的驕人身材都需要苦幹，她公開自己少女時代的舊照，指出當年身形上的缺陷，尤其是腳型，經過多年努力才練成42吋長腿。