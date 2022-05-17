《東張》女神梁敏巧少女照出土 自揭身形缺陷 全靠一招育成42吋長腿
梁敏巧自揭黑歷史
梁敏巧（Maggie）2019年參加《香港小姐競選》時，已經擁有驕人身材，之後擔任《東張西望》外景主持亦因為經常穿緊身衫而出位。近日她在社交網上載自己少女時期的舊照，表示以前的她身形唔fit，亦有少少X型腳，梁敏巧仲分享自己的減肥飲食餐單，教大家如何才能擁有42吋長腿。
梁敏巧靠拉筋拉長雙腳
梁敏巧唔止po判若兩人的舊照，仲留言：「再爆多個秘密你知，其實我有落苦功！唔睇返啲舊相唔覺，原來我細個有少少X腳，幾年前開始間唔時拉下筋，但從來都無特別留意自己腳型，自從開始做瑜伽之後就日日幾乎都有拉筋，慢慢發現腳型開始直咗！同埋線條柔和咗，睇落修長很多！」梁敏巧接受傳媒訪問時更表示在沙發或是床上都可以做拉筋運動，每日做兩次，朝早起身一次，臨瞓做一次。平日睇電視都可以做，keep住拉鬆啲筋，對身體同埋矯正腳型同埋修長線條都好有幫助。
梁敏巧開設個人YouTube頻道狂派福利
2019年參選香港小姐的梁敏巧（Maggie），上年7月加入《東張西望》後被派做外景主持，集集出動貼身衫突顯火辣身材的梁敏巧好快受到網民的關注，26歲，5呎7吋高，32C、23、34的梁敏巧經常在社交網大派福利，被封為新一代「東張女神」。最近佢喺YouTube開設個人頻道，同粉絲增加互動，大玩你問我答！梁敏巧表示好多都係男粉絲的關係，所以就邀請咗佢男性朋友Jetso嚟代粉絲講出問題，問題大都非常敏感刁鑽，不過絕對難唔到梁敏巧，佢仲非常大方答晒！
梁敏巧大講性事唔迴避
梁敏巧一開始就被問「會唔會考慮影尺度大啲嘅相」，梁敏巧直言唔單止可以影「尺度大啲」，全裸都無問題！不過佢就話最重要係睇件事「cheap唔cheap」，只考慮基於藝術成份的相。後來有粉絲大膽問梁敏巧最喜歡咩體位？佢即埸搵咗隻公仔做示範，雖然因為怕黃標而打咗格，但個答案竟然係「金雞獨立」，都幾特別！
「5億駙馬」黎諾懿係幻想對象
跟住再被追擊問「搞過幾次嘢？」梁敏巧表示點會記得：「你要我數就真係唔知點數，你唔會搵本簿Mark低嘛！」不過男朋友就只有3個。後來被問到最想同邊個男藝人拍床戲，梁敏巧的答案竟然係「胡楓叔叔」，Jetso當堂聽到都呆一呆，問梁敏巧係咪想搵啲比較有經驗的男藝人？梁敏巧就補充床上面可以捉吓棋、傾吓計，好多嘢可以做，被Jetso即讚轉數快！後來Jetso繼續追問落去，答案竟然係「5億駙馬」黎諾懿，梁敏巧仲表示係佢嘅幻想對象，因為黎諾懿予人感覺好溫柔，估唔到梁敏巧咁大方答晒粉絲啲難題！
網民：竟然咁大膽！
唔少網民睇完都畀好評，認為梁敏巧的答案相當大膽敢言，又指對呢啲敏感話題，大部分藝人都會落閘或者大耍太極。網民亦都表示對梁敏巧了解多咗，覺得佢為人好真，唔造作，大大加分，睇嚟梁敏巧今次玩你問我答非常成功！