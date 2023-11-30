東張女神梁敏巧揭電視城撞鬼實錄 有成班「好朋友」坐定定睇騷
東張女神梁敏巧 被「好朋友」影響開工見頭暈
梁敏巧日前在社交網分享在與監製聊天時，講到TVB電視城究竟有冇鬼？經歷過不少靈異事件的她，就直指在電視城的二廠和三廠都曾經感應過有「好朋友」的存在：
「早幾天與監製聊天，他說很好奇究竟TVB有沒有鬼，所以請教有參與拍攝《通靈之王》的張芯熏師傅。
當時我心想怎會沒有，二廠三廠我都感到他們存在，三廠的『好朋友』能量比較強，試過在三廠工作時暈及頭痛。」
台慶當晚有一大班「好朋友」坐定定睇騷
梁敏巧更分享在台慶當晚的所見所聞，直言當晚在二廠觀眾席的最高位置，有一大班「好朋友」坐定定睇騷，令她不敢將手袋放在該處，不敢她亦講到這班「好朋友」並冇惡意：
「在台慶當晚，我感到在二廠有為數不少的好朋友，但感受到他們是善意的。
台慶當天我穿晚禮服，無理由拿手袋四圍走，有幕後朋友建議我放個人物件在二廠觀眾席比較方便，更說如果害怕觀眾席多人聚集的話，放在觀眾席高點的位置便可，我一口拒絕，因為我正正感受到一大班好朋友在觀眾席最高位置觀看我們化妝預備on show呢！
言歸正傳，監製說張師傅告訴他二廠有『好朋友』，而且是眾數。」
網民叮囑梁敏巧要小心：古裝街仲多，長駐
網民紛紛叮囑梁敏巧要小心：「都是一句，安全第一，隨機應變」、「你自己小心」、「看來你都屬於敏感體質，感應到唔同能量存在」、「嘩…原來妳係高靈人士」、「咁驚嚇」、「其實周圍都有，只是多與少問題」、「電視台冷氣長期凍又不見天日，一直都有『好朋友』存在」、「古裝街仲多，長駐」等。
建議梁思浩搵梁敏巧客串《通靈之王》
有網民就搞笑指：「TVB好多夜鬼」、「世上最多係小器鬼及窮鬼，梗有一隻係左近！」、「只見到隻鬼火咁靓嘅妳」、「可能大部分係鹹濕鬼」、「可以開拍降魔的3.0」等，亦有網民Tag《通靈之王》系列的主持梁思浩，建議他搵梁敏巧客串一、兩集《通靈之王》！
東張女神梁敏巧曾於酒店Gym Room疑似「瀨嘢」
梁敏巧早前在IG的限時動態中，分享了一件她身在異地時遇上的疑似靈異事件，嚇到她狂嗌恐怖，成晚都不敢入睡！文字間更見她夾雜了多個嚎啕大哭的emoji，可見梁敏巧當時驚到喊：
「異地工幹的恐怖故事，來到健身房對鏡自拍，然後在p相的時候，app說不支援多人。當刻手震震，毛管戙，心跳加速，那裏有第二個人，好恐怖，我還要住多一晚！我整晚都睡不了。」
網民紛紛猜測她當時所住的酒店是在澳門，有網民提醒她不要再對鏡自拍：「曾經有人講過話唔好成日對住塊鏡影相，會好容易影到d嘢，特別是農曆七月。」亦有網民懷疑：「唔畀係個app出錯嘅？」
曾於觀塘某屋邨遇靈異事
其實梁敏巧已非首次遇到靈異事件，去年她也曾在社交網透露過，有次去到觀塘某屋邨拍攝電話訪問的鏡頭時，於走廊遇見一對站著的母女，以及一個行來行去的男人，同時望著她和攝影師及writer，待他們完成拍攝後，該對母女更同writer傾偈，而男人則不知所蹤，不過事後攝影師卻傳短訊給梁敏巧，向她講出不同的版本：
「攝影師text我，問我有冇見到有兩個細路一男一女，加一個媽媽？我話淨係見到一個中年男人同母女，佢話見唔到男人，淨係見到男仔同母女，而writer就話淨係見到母女，男人、男仔都見唔到！救命，係咪唔同磁場見嘅嘢都唔同，有冇人可以解答我？」
拍片分享日本酒店被「床震」
此外梁敏巧仲曾經在其個人YouTube頻道，分享自己遇過的靈異經歷，當中包括她在2019年參選港姐，去到日本拍外景時，住在日本鄉郊一間酒店，早上她所睡的床卻突然前後猛震。還有她入行前2017年時，曾在琴行教彈鋼琴，有日本來是與平日一樣，教一個23歲的女學生彈琴，卻被疑似有陰陽眼的老闆兒子指出，她當日所教的學生其實是個銀髮婆婆。此外她又講到曾與一個泰國師傅家中的古曼童產生感應，令網民都大叫聽到好心寒！
網民都話估唔到梁敏巧原來咁大膽：
梁敏巧做「東張女神」2年 IG擁8.3萬粉絲
28歲梁敏巧（Maggie）畢業自樹仁大學新聞與傳播學系，入行前曾任職記者，2019年成為落選港姐後加入TVB，到2021年開始擔任《東張西望》外景主持，因為經常著小背心或貼身衫做採訪而為人認識，現時IG已擁有8.3萬粉絲。早前她突然自爆「離開」《東張》，曾令一眾網民大表不捨，但原來她只是到加拿大進修3個星期便回歸，令大家虛驚一場。
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