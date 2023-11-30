東張女神梁敏巧揭電視城撞鬼實錄 有成班「好朋友」坐定定睇騷

現年28歲的《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）曾多次和網民分享遇到過的靈異經歷，地點包括在異地Gym Room、觀塘某屋邨、日本酒店及琴行等，近日TVB正在播出靈異節目《通靈之王2》，梁敏巧亦就此講到發生在TVB電視城內的靈異事件，原來在電視城中，有兩個廠係特別多「好朋友」，台慶當晚，更有成班「好朋友」坐定定睇騷！