梁敏巧

東張女神梁敏巧揭電視城撞鬼實錄 有成班「好朋友」坐定定睇騷

最新娛聞
東方新地

廣告

現年28歲的《東張西望》主持梁敏巧（Maggie）曾多次和網民分享遇到過的靈異經歷，地點包括在異地Gym Room、觀塘某屋邨、日本酒店及琴行等，近日TVB正在播出靈異節目《通靈之王2》，梁敏巧亦就此講到發生在TVB電視城內的靈異事件，原來在電視城中，有兩個廠係特別多「好朋友」，台慶當晚，更有成班「好朋友」坐定定睇騷！

梁敏巧 梁敏巧做「東張女神」已有兩年，經常穿緊身衫或小背心外出採訪。
梁敏巧做「東張女神」已有兩年，經常穿緊身衫或小背心外出採訪。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 近日梁敏巧盛裝出席台慶夜，想不到原來當晚她也感應到「好朋友」的存在。
近日梁敏巧盛裝出席台慶夜，想不到原來當晚她也感應到「好朋友」的存在。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

東張女神梁敏巧 被「好朋友」影響開工見頭暈

梁敏巧日前在社交網分享在與監製聊天時，講到TVB電視城究竟有冇鬼？經歷過不少靈異事件的她，就直指在電視城的二廠和三廠都曾經感應過有「好朋友」的存在：

「早幾天與監製聊天，他說很好奇究竟TVB有沒有鬼，所以請教有參與拍攝《通靈之王》的張芯熏師傅。

當時我心想怎會沒有，二廠三廠我都感到他們存在，三廠的『好朋友』能量比較強，試過在三廠工作時暈及頭痛。」

梁敏巧 監製向在《通靈之王》擔任顧問的張芯熏師傅請教TVB究竟有冇鬼。
監製向在《通靈之王》擔任顧問的張芯熏師傅請教TVB究竟有冇鬼。（圖片來源：TVB）
梁敏巧 梁敏巧透露曾在TVB三廠工作時頭痛及見暈。
梁敏巧透露曾在TVB三廠工作時頭痛及見暈。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

台慶當晚有一大班「好朋友」坐定定睇騷

梁敏巧更分享在台慶當晚的所見所聞，直言當晚在二廠觀眾席的最高位置，有一大班「好朋友」坐定定睇騷，令她不敢將手袋放在該處，不敢她亦講到這班「好朋友」並冇惡意：

「在台慶當晚，我感到在二廠有為數不少的好朋友，但感受到他們是善意的。

台慶當天我穿晚禮服，無理由拿手袋四圍走，有幕後朋友建議我放個人物件在二廠觀眾席比較方便，更說如果害怕觀眾席多人聚集的話，放在觀眾席高點的位置便可，我一口拒絕，因為我正正感受到一大班好朋友在觀眾席最高位置觀看我們化妝預備on show呢！

言歸正傳，監製說張師傅告訴他二廠有『好朋友』，而且是眾數。」

梁敏巧 台慶表演前，梁敏巧換上粉紅芭比裝。
台慶表演前，梁敏巧換上粉紅芭比裝。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 與一眾東張女神在台上扮芭比跳舞。
與一眾東張女神在台上扮芭比跳舞。（圖片來源：TVB）
梁敏巧 當時鏡頭曾掃過觀眾席，發現連後排都幾乎坐滿人。
當時鏡頭曾掃過觀眾席，發現連後排都幾乎坐滿人。（圖片來源：TVB）

網民叮囑梁敏巧要小心：古裝街仲多，長駐

網民紛紛叮囑梁敏巧要小心：「都是一句，安全第一，隨機應變」、「你自己小心」、「看來你都屬於敏感體質，感應到唔同能量存在」、「嘩…原來妳係高靈人士」、「咁驚嚇」、「其實周圍都有，只是多與少問題」、「電視台冷氣長期凍又不見天日，一直都有『好朋友』存在」、「古裝街仲多，長駐」等。

梁敏巧 梁敏巧平日大都外出採訪，好少在冷氣房工作。
梁敏巧平日大都外出採訪，好少在冷氣房工作。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 有網民講到除了2、3廠外，連5廠都有靈異傳聞，令梁敏巧非常好奇！
有網民講到除了2、3廠外，連5廠都有靈異傳聞，令梁敏巧非常好奇！（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

建議梁思浩搵梁敏巧客串《通靈之王》

有網民就搞笑指：「TVB好多夜鬼」、「世上最多係小器鬼及窮鬼，梗有一隻係左近！」、「只見到隻鬼火咁靓嘅妳」、「可能大部分係鹹濕鬼」、「可以開拍降魔的3.0」等，亦有網民Tag《通靈之王》系列的主持梁思浩，建議他搵梁敏巧客串一、兩集《通靈之王》！

梁敏巧 通靈之王2 陳懿德 德德拍攝期間突然身體不適，差啲暈低兼標冷汗。
《通靈之王2》由梁思浩、王嘉慧、陳懿德主持，近日正於翡翠台逢星期一至三播出。（圖片來源：TVB）
梁敏巧 通靈之王2 陳懿德 德德講番呢件事仍然心有餘悸。
節目首集海選正正在TVB古裝街進行，拍攝時陳懿德突然全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝坐低休息。（圖片來源：TVB）

東張女神梁敏巧曾於酒店Gym Room疑似「瀨嘢」

梁敏巧早前在IG的限時動態中，分享了一件她身在異地時遇上的疑似靈異事件，嚇到她狂嗌恐怖，成晚都不敢入睡！文字間更見她夾雜了多個嚎啕大哭的emoji，可見梁敏巧當時驚到喊：

「異地工幹的恐怖故事，來到健身房對鏡自拍，然後在p相的時候，app說不支援多人。當刻手震震，毛管戙，心跳加速，那裏有第二個人，好恐怖，我還要住多一晚！我整晚都睡不了。」

網民紛紛猜測她當時所住的酒店是在澳門，有網民提醒她不要再對鏡自拍：「曾經有人講過話唔好成日對住塊鏡影相，會好容易影到d嘢，特別是農曆七月。」亦有網民懷疑：「唔畀係個app出錯嘅？」

梁敏巧 梁敏巧單人自拍變「多人」，被嚇到唔敢瞓覺。
梁敏巧單人自拍變「多人」，被嚇到唔敢瞓覺。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 梁敏巧平日做Gym時都愛對鏡玩自拍。
梁敏巧平日做Gym時都愛對鏡玩自拍。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 去澳門採訪《濠玩夏水禮》時，梁敏巧曾在酒店門外打卡。
梁敏巧早前曾為《東張西望》去澳門，採訪遊戲節目《濠玩夏水禮》一眾主持人和嘉賓，當時她更曾在酒店門外打卡。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

曾於觀塘某屋邨遇靈異事

其實梁敏巧已非首次遇到靈異事件，去年她也曾在社交網透露過，有次去到觀塘某屋邨拍攝電話訪問的鏡頭時，於走廊遇見一對站著的母女，以及一個行來行去的男人，同時望著她和攝影師及writer，待他們完成拍攝後，該對母女更同writer傾偈，而男人則不知所蹤，不過事後攝影師卻傳短訊給梁敏巧，向她講出不同的版本：

「攝影師text我，問我有冇見到有兩個細路一男一女，加一個媽媽？我話淨係見到一個中年男人同母女，佢話見唔到男人，淨係見到男仔同母女，而writer就話淨係見到母女，男人、男仔都見唔到！救命，係咪唔同磁場見嘅嘢都唔同，有冇人可以解答我？」

梁敏巧 梁敏巧仲公開埋同攝影師嘅whatsapp截圖。
梁敏巧仲公開埋同攝影師嘅whatsapp截圖。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 去年梁敏巧到觀塘屋邨採訪老鼠屋，就是在這個位置拍攝電話訪問的鏡頭。
去年梁敏巧到觀塘屋邨採訪老鼠屋，就是在這個位置拍攝電話訪問的鏡頭。（圖片來源：《東張西望》截圖）

拍片分享日本酒店被「床震」

此外梁敏巧仲曾經在其個人YouTube頻道，分享自己遇過的靈異經歷，當中包括她在2019年參選港姐，去到日本拍外景時，住在日本鄉郊一間酒店，早上她所睡的床卻突然前後猛震。還有她入行前2017年時，曾在琴行教彈鋼琴，有日本來是與平日一樣，教一個23歲的女學生彈琴，卻被疑似有陰陽眼的老闆兒子指出，她當日所教的學生其實是個銀髮婆婆。此外她又講到曾與一個泰國師傅家中的古曼童產生感應，令網民都大叫聽到好心寒！

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧在2019年曾參加《香港小姐競選》。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 樹仁大學新聞與傳播學系畢業的梁敏巧，在求學時期曾做三份兼職，包括教琴、做marketing及sales，來幫補學費及生活費。
樹仁大學新聞與傳播學系畢業的梁敏巧，在求學時期曾做三份兼職，包括教琴、做marketing及sales，來幫補學費及生活費。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

網民都話估唔到梁敏巧原來咁大膽：

梁敏巧做「東張女神」2年 IG擁8.3萬粉絲

28歲梁敏巧（Maggie）畢業自樹仁大學新聞與傳播學系，入行前曾任職記者，2019年成為落選港姐後加入TVB，到2021年開始擔任《東張西望》外景主持，因為經常著小背心或貼身衫做採訪而為人認識，現時IG已擁有8.3萬粉絲。早前她突然自爆「離開」《東張》，曾令一眾網民大表不捨，但原來她只是到加拿大進修3個星期便回歸，令大家虛驚一場。

梁敏巧 梁敏巧是「東張女神」之一，經常著緊身衫外出採訪。
梁敏巧是「東張女神」之一，經常著緊身衫外出採訪。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧 早前同陽光玩遊戲，更瘋狂吸Like。
早前同陽光玩遊戲，更瘋狂吸Like。（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
梁敏巧
（圖片來源：IG＠maggiemanhau）
東張女神 三甲 東張女神 梁敏巧已加入《東張西望》兩年。
梁敏巧已加入《東張西望》兩年。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 東張女神 三甲 東張女神 經常著貼身衫或小背心上陣做採訪。
經常著貼身衫或小背心上陣做採訪。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 三甲 東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
更試過著中空裝展現出超長的4吋事業線，震撼觀眾眼球。（圖片來源：《東張西望》截圖）
東張女神 梁敏巧 梁敏巧早前以超性感的禮服現身主持活動。
梁敏巧早前以超性感的禮服現身主持活動。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧 萬聖節曬長腿。
萬聖節曬長腿。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧
（圖片來源：IG＠maggiemanhau）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG＠maggiemanhau、TVB

讀者留言

熱門文章

 