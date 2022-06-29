東張西望｜梁敏巧真素顏曝光 曾被彈個樣唔掂 眼下垂感自卑焦慮

26歲的梁敏巧（Maggie）因主持《東張西望》而為觀眾認識，其火辣身材成為焦點，被封新一任「東張女神」，但原來梁敏巧選港姐入行時外貌曾被批評，她因眼下垂感到自卑，甚至懷疑自己有焦慮症。幸好梁敏巧有阿Q精神，入行後鑽研化妝技巧改善五官的缺點，早前她更公開自己少女時代的舊照，指出當年身形上亦有缺陷，經過多年努力梁敏巧終重拾少少自信。