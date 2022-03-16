東張西望｜梁敏巧深夜收工被陌生漢尾隨 小腿突然被射濕 當場驚到喊
梁敏巧深夜遇大膽狂徒
26歲的東張女神梁敏巧遇上一件令她驚心動魄的事情，即在社交網的限時動態留言分享：「凌晨1點幾2點放工夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦feel到右小腿比（畀）嘢射一射然後濕咗，個心離一離睇吓我係咪踩水tum(氹)中雀屎，但又無喎！之後後面有個男仔跑走咗啦！當刻覺得好嘔心到忍唔住流咗眼淚，即刻搵紙巾抹。」
梁敏巧猶有餘悸
梁敏巧事後猶有餘悸，她接受訪問時表示因為收工已經好累，所以回家口路上並沒有留意有沒有人尾隨，警覺性較弱，並因為當時好驚，所以唔敢追對方，好驚對方會再做出其他變態行為，而當時梁敏巧亦唔知射在她小腿上的是甚麼，怕是污糟嘢或者化學液體，情急之下用濕紙巾及火酒清潔，因為又驚又擔心，喊咗出來。
梁敏巧會報警處理
事隔一晚，梁敏巧驚魂稍定，她說兒時也曾遇過變態佬偷拍她，非常後悔沒有報警將對方繩之於法，今次的事件亦有好多朋友鼓勵她報警，梁敏巧亦打算報警，絕不可以讓狂徒無法無天，不過做藝人工作時間不定，經常夜歸，梁敏巧表示會有陰影，以後會打醒十二分精神，如果放工太夜就會搵人送返屋企，不少好友都話買防狼器同防狼噴霧給她傍身。
梁敏巧有樣學樣
26歲的梁敏巧是19年的落選港姐，當年打入十強卻與獎項無緣，直到去年7月被安排入《東張西望》做外景主持，梁敏巧機會來了，一於抄師姐利穎怡，每次出勤都著貼身衫，得咗！成功吸引觀眾及網民眼球的梁敏巧，再在社交網大解放，上載只身穿胸圍及牛仔褲的照片，野性又惹火，更隱約見到腹肌線條，健美身材表露無遺。
黃嘉雯有港姐包袱
無獨有偶，與梁敏巧同屆參選港姐並勇奪冠軍的黃嘉雯，亦在社交網貼上多張健身時拍的照片，黃嘉雯身穿橙色運動胸圍突顯身材，獲不少網民留言畀Like大讚，不過始終唔夠梁敏巧收放自如，可能冠軍始終有包袱，唔敢去得咁盡，今次梁敏巧終於贏番次，胸贏黃嘉雯！
網民錯重點 女主持起底
大圍雲疊花園的葉經理死而復生成為全城熱話，《東張西望》於去年11月4日追擊事件訪問當事人，連帶女主持亦受到關注。節目出街後，網民都想知道這位身穿灰色長袖衫，身材呼之欲出的女主持是誰，並紛紛在討論區熱議。這一集的《東張西望》，直擊大圍雲疊花園管理處經理葉紹剛的最新近況，負責做街訪及入屋訪問的主持是梁敏巧，結果她成為網民焦點，雖然天氣轉涼已身穿長袖衫，但依然包唔住梁敏巧的出眾身材。
令葉經理提起精神
梁敏巧的訪問片段出街後，唔止令觀眾覺得好醒神錯晒重點，就連身體抱恙的葉經理都精神晒，滔滔不絕解說自己入院受到的慘痛經歷，更一度講到喊，梁敏巧即細心地遞上紙巾。由於梁敏巧知名度不高，不少網民都唔知佢來歷，只知她身材出眾好偉大。
中空裝大晒事業線
現年26歲的梁敏巧（Maggie）三年前落選港姐後，即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。早前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。
被監製照肺
其實Maggie做《東張西望》外景主持已超過半年，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。
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