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東張西望｜梁敏巧深夜收工被陌生漢尾隨 小腿突然被射濕 當場驚到喊

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《東張西望》的女主持唔止出名好口才，仲有好身材，最近東張女神大執位，去年7月先加入的梁敏巧，幾乎集集都出動貼身衫，火速上位取代利穎怡成為焦點，早前採訪大圍雲疊花園葉經理的節目出街後，梁敏巧人氣再急升，她亦好大方，不時在社交網放相派福利。日前梁敏巧深夜放工歸家，竟被陌生漢尾隨，更感覺到小腿被不明液體射濕，一個女仔咁危險，真係要搵個護花使者喇！

梁敏巧深夜遇大膽狂徒

26歲的東張女神梁敏巧遇上一件令她驚心動魄的事情，即在社交網的限時動態留言分享：「凌晨1點幾2點放工夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦feel到右小腿比（畀）嘢射一射然後濕咗，個心離一離睇吓我係咪踩水tum(氹)中雀屎，但又無喎！之後後面有個男仔跑走咗啦！當刻覺得好嘔心到忍唔住流咗眼淚，即刻搵紙巾抹。」

梁敏巧
（圖片來源：[email protected]
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梁敏巧猶有餘悸

梁敏巧事後猶有餘悸，她接受訪問時表示因為收工已經好累，所以回家口路上並沒有留意有沒有人尾隨，警覺性較弱，並因為當時好驚，所以唔敢追對方，好驚對方會再做出其他變態行為，而當時梁敏巧亦唔知射在她小腿上的是甚麼，怕是污糟嘢或者化學液體，情急之下用濕紙巾及火酒清潔，因為又驚又擔心，喊咗出來。

梁敏巧 梁敏巧深夜放工歸家竟被陌生漢尾隨更被射濕小腿。
梁敏巧深夜放工歸家竟被陌生漢尾隨更被射濕小腿。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 梁敏巧自爆兒時也曾遇過變態佬偷拍她。
梁敏巧自爆兒時也曾遇過變態佬偷拍她。（圖片來源：[email protected]

梁敏巧會報警處理

事隔一晚，梁敏巧驚魂稍定，她說兒時也曾遇過變態佬偷拍她，非常後悔沒有報警將對方繩之於法，今次的事件亦有好多朋友鼓勵她報警，梁敏巧亦打算報警，絕不可以讓狂徒無法無天，不過做藝人工作時間不定，經常夜歸，梁敏巧表示會有陰影，以後會打醒十二分精神，如果放工太夜就會搵人送返屋企，不少好友都話買防狼器同防狼噴霧給她傍身。

梁敏巧 梁敏巧不時在社交網大派福利圖。
梁敏巧不時在社交網大派福利圖。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 樣靚身材又好，難怪成為新東張女神。
樣靚身材又好，難怪成為新東張女神。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 梁敏巧在社交網留言，因為在家太無聊所以po相。
梁敏巧在社交網留言，因為在家太無聊所以po相。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 有網民話畀梁敏巧深深吸引住。
有網民話畀梁敏巧深深吸引住。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 在梁敏巧社交網留言的大部份都是男士。
在梁敏巧社交網留言的大部份都是男士。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 男網民指梁敏巧太無聊酈要刺激。
男網民指梁敏巧太無聊酈要刺激。（圖片來源：[email protected]

梁敏巧有樣學樣

26歲的梁敏巧是19年的落選港姐，當年打入十強卻與獎項無緣，直到去年7月被安排入《東張西望》做外景主持，梁敏巧機會來了，一於抄師姐利穎怡，每次出勤都著貼身衫，得咗！成功吸引觀眾及網民眼球的梁敏巧，再在社交網大解放，上載只身穿胸圍及牛仔褲的照片，野性又惹火，更隱約見到腹肌線條，健美身材表露無遺。

梁敏巧真識玩，她在社交網的限時動態率先預告即將有新post，照片只露出一少截腰，令粉絲引頸以待。
梁敏巧真識玩，她在社交網的限時動態率先預告即將有新post，照片只露出一少截腰，令粉絲引頸以待。（圖片來源：[email protected]
平時主持《東張西望》唔可以太性感，梁敏巧在自己的社交網盡情大解放。
平時主持《東張西望》唔可以太性感，梁敏巧在自己的社交網盡情大解放。（圖片來源：[email protected]
類似的post已經唔係第一次見，梁敏巧係咪想同MIRROR睇齊，做CK代言人？
類似的post已經唔係第一次見，梁敏巧係咪想同MIRROR睇齊，做CK代言人？（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯有港姐包袱

無獨有偶，與梁敏巧同屆參選港姐並勇奪冠軍的黃嘉雯，亦在社交網貼上多張健身時拍的照片，黃嘉雯身穿橙色運動胸圍突顯身材，獲不少網民留言畀Like大讚，不過始終唔夠梁敏巧收放自如，可能冠軍始終有包袱，唔敢去得咁盡，今次梁敏巧終於贏番次，胸贏黃嘉雯！

梁敏巧 兩年前選港姐，黃嘉雯大熱勝出。
三年前選港姐，黃嘉雯大熱勝出。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯身形修長，與梁敏巧各有美態。
黃嘉雯身形修長，與梁敏巧各有美態。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 黃嘉雯身為港姐冠軍，當然要顧及形象，性感健身Look已是極限。
黃嘉雯身為港姐冠軍，當然要顧及形象，性感健身Look已是極限。（圖片來源：[email protected]

網民錯重點 女主持起底

大圍雲疊花園的葉經理死而復生成為全城熱話，《東張西望》於去年11月4日追擊事件訪問當事人，連帶女主持亦受到關注。節目出街後，網民都想知道這位身穿灰色長袖衫，身材呼之欲出的女主持是誰，並紛紛在討論區熱議。這一集的《東張西望》，直擊大圍雲疊花園管理處經理葉紹剛的最新近況，負責做街訪及入屋訪問的主持是梁敏巧，結果她成為網民焦點，雖然天氣轉涼已身穿長袖衫，但依然包唔住梁敏巧的出眾身材。

葉經理在家中接受梁敏巧訪問。
葉經理在家中接受梁敏巧訪問。（圖片來源：《東張西望》影片截圖）
就算衣服包到上頸，梁敏巧都一樣咁易認。
就算衣服包到上頸，梁敏巧都一樣咁易認。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

令葉經理提起精神

梁敏巧的訪問片段出街後，唔止令觀眾覺得好醒神錯晒重點，就連身體抱恙的葉經理都精神晒，滔滔不絕解說自己入院受到的慘痛經歷，更一度講到喊，梁敏巧即細心地遞上紙巾。由於梁敏巧知名度不高，不少網民都唔知佢來歷，只知她身材出眾好偉大。

梁敏巧 網民CAP圖留言。
網民CAP圖留言。（圖片來源：[email protected]

東張西望｜26歲梁敏巧令葉經理好醒神 網民讚偉大急起底

梁敏巧 網民留言。
網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
梁敏巧 網民留言。
網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
梁敏巧 網民留言。
網民留言。（圖片來源：YouTube討論區）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）2019年曾參加《香港小姐競選》。（圖片來源：[email protected]

中空裝大晒事業線

現年26歲的梁敏巧（Maggie）三年前落選港姐後，即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。早前Maggie為《東張西望》採訪巴士公司最新的豪華路線，訪問一眾巴士迷兼親身體驗新路線。原來Maggie亦屬有料之人，當日她身穿一件白色火辣中空裝上陣，又有意無意間展現出超長的4吋事業線，難怪觀眾們都「錯重點」，將注意力集中在她的姣好身材上，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，挑戰另一女神利穎怡地位。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
梁敏巧（Maggie）三年前落選港姐後，隨即與無綫簽下經理人約，獲安排主持兒童節目《Think Big天地》。（圖片來源：[email protected]
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作，採訪巴士公司最新的豪華路線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie身穿一件火辣中空裝上陣。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
有意無意間展現出超長的4吋事業線。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

被監製照肺

其實Maggie做《東張西望》外景主持已超過半年，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。Maggie曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢，更試過因表現不佳而被監製照肺，監製不滿她的VO咬字未夠清晰。之後Maggie就立下決心，每日大聲朗讀報紙練咬字惡補，錄音後再詢問幕後同事專業意見，幸好工作人員亦會細心指導，現在的Maggie的發音問題已有明顯進步。

東張西望｜梁敏巧中空裝大晒事業線 挑戰利穎怡東張女神地位
Maggie做《東張西望》外景主持，對於拍慣廠景的她確是一個大挑戰。（圖片來源：[email protected]
梁敏巧 Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢。
Maggie做《東張西望》外景主持已3個多月，曾接受傳媒訪問時表示自己比較蠢。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 更自爆因VO咬字未夠清晰而被監製照肺。
更自爆因VO咬字未夠清晰而被監製照肺。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）
梁敏巧 之後Maggie就立下決心，每天大聲朗讀報紙練咬字惡補，現在已有明顯改善。
之後Maggie就立下決心，每天大聲朗讀報紙練咬字惡補，現在已有明顯改善。（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《東張西望》影片截圖、[email protected]

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