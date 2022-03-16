東張西望｜梁敏巧深夜收工被陌生漢尾隨 小腿突然被射濕 當場驚到喊

《東張西望》的女主持唔止出名好口才，仲有好身材，最近東張女神大執位，去年7月先加入的梁敏巧，幾乎集集都出動貼身衫，火速上位取代利穎怡成為焦點，早前採訪大圍雲疊花園葉經理的節目出街後，梁敏巧人氣再急升，她亦好大方，不時在社交網放相派福利。日前梁敏巧深夜放工歸家，竟被陌生漢尾隨，更感覺到小腿被不明液體射濕，一個女仔咁危險，真係要搵個護花使者喇！