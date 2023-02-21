東張女神梁敏巧Deep V長裙曬「事業線」 忽然自揭裙底露春光
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主持資訊節目《東張西望》的梁敏巧（Maggie）是東張女神之一，她向來身材火辣，經常在社交網絡大派福利照！近日梁敏巧在IG釋出影片，片中她身穿淺紫色Deep V長裙，彎身時露出深長事業線，網民睇得熱血沸騰之際，梁敏巧即自揭Deep V長裙下的秘密，令網民一秒感到崩壞，大失雅致！
梁敏巧穿Deep V長裙盡顯豐滿上圍 睇到咄咄逼人
梁敏巧向來身材火辣，經常與網民開心派福利，日前她在IG上載身穿淺紫色Deep V長裙的短片，非常惹火！
可能由於梁敏巧身穿的Deep V長裙，剪裁偏長，她穿起身都明顯吃力，不時需要彎身處理過長的裙擺。正因為梁敏巧的身材夠豐滿，每逢她彎低時，其澎湃的上圍令「事業線」非常凸出，一眾網民因此大飽眼福。當網民欣賞緊梁敏巧的「美姿」時，她突然自爆裙底「春光」的秘密，令所有網民嘩然…
梁敏巧自揭裙底「春光」秘密
片中不時彎腰的梁敏巧，澎湃的上圍經常搶鏡，料知梁敏巧一秒後即抱著裙擺走，當眾露出裙底的「春光」。
答案終於揭曉，原來梁敏巧裙底下「春光」就是灰色Leggings和波鞋，完全與高級感的Deep V長裙，格格不入，令人猜想不到！隨後梁敏巧寫道：「話俾你哋知，通常啲女仔著咁大條裙都係因為有得著波鞋，同埋leggings保暖。咁大條裙點行？咁行囉！」對於梁敏巧突然自揭真相，有網民留言指：「一秒之間形象崩壞！」
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