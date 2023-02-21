東張女神梁敏巧Deep V長裙曬「事業線」 忽然自揭裙底露春光

主持資訊節目《東張西望》的梁敏巧（Maggie）是東張女神之一，她向來身材火辣，經常在社交網絡大派福利照！近日梁敏巧在IG釋出影片，片中她身穿淺紫色Deep V長裙，彎身時露出深長事業線，網民睇得熱血沸騰之際，梁敏巧即自揭Deep V長裙下的秘密，令網民一秒感到崩壞，大失雅致！