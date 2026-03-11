魔音女團｜「東張女神」梁敏巧著瑜伽褲熱舞 挑戰自創Rap 獲激讚：精彩過追逐戰
梁敏巧自嘲垂死掙扎 瑜伽褲造型挑戰Rap
梁敏巧在《魔音女團》面試中，面對星級班主任陳潔靈和陳奐仁，竟然選擇挑戰自創Rap來展示實力。她穿著貼身瑜伽褲，在一眾「魔音」參賽者中意外脫穎而出，表現相當用心。梁敏巧更在自己的唱歌片段下留言自嘲：「最緊要大家睇得開心😂😂 多謝大家鼓勵你哋真係心地善良好正能量🤣🩵」，並坦言自己是「垂死掙扎」，選擇唱冷門歌加自創Rap作為「雙保險」，希望能夠跳出舒適圈挑戰自己。
網民激讚節奏感強勁 直呼邊有魔音
梁敏巧的Rap表現獲得網民一致好評，留言區充滿正面回應。網民大讚「真係rap得幾好喎」，亦有留言「其實真係rap得幾好👏👏👏加油」。最令人印象深刻的是網民的評價：「Rap得好有節奏，同埋又夠氣，支持你呀！👏🔥」，獲得36個讚好成為熱門留言。更有網民直接反駁節目名稱：「真係唔錯，邊有魔音👏👏👏」，認為梁敏巧的表現根本不算魔音。
挑戰性感舞蹈展現多面才華
除了自創Rap外，梁敏巧在節目中還展示了性感舞蹈，表現極佳。她透露自己要跳出舒適圈，勇於嘗試不同類型的表演，展現多面才華。網民對她的勇氣表示佩服，「好佩服maggie有勇氣挑戰自己，值得支持💪，真心Rap得唔錯喎💙」成為最高人氣回應。不少網民都認為她的新嘗試值得鼓勵，「覺得OK喎，幾好呀，新嘗試👏」、「都唔差呀，盡力而為就可以👏❤️」。
東張追捕表現獲激讚 體能優勢成入圍關鍵
梁敏巧早前在《東張西望》的表現為她累積了不少人氣，特別是她在旺角街頭追捕疑似兒童性侵犯嫌疑人的40分鐘追逐戰，展現驚人體能和專業精神。網民當時激讚她「家陣真係少啲體能都做唔到東張女神」、「真心佩服欣賞你嘅熱誠！真係追足40分鐘」、「仲要一直講嘢唔斷氣，外景只服梁敏巧」。這種超強體力和不怕挑戰的精神，相信也是她在《魔音女團》中能夠脫穎而出的重要因素，畢竟要在鏡頭前又唱又跳又Rap，沒有足夠體能根本應付不來！
魔音女團集合半百女藝員參賽
《魔音女團》是TVB推出的全新真人騷，旨在將擁有「魔音」的女藝人透過特訓提升成為「Magic Voice」。節目面試吸引約50名女藝員參與，包括梁倩萱、俞可程、鍾翠詩、游嘉欣、郭柏姸、吳芷靖、蔡華英、波波黃婧靈、倪嘉雯等，大家一起在星級班主任陳潔靈和陳奐仁面前一展「魔音」功力。