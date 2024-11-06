梁敏巧公開徵女記者出手驗胸！反擊網民後天加工質疑 林作即代Babyface報名
東張女神梁敏巧：有冇女記者想幫我驗下
梁敏巧近日因被「Babyface港男」揚言力追，而成為全城熱話，更有網民翻出她5年前的泳裝照，指出她以前「平平無奇」，和現在判若兩人，質疑她「打假波」，對此梁敏巧特別在IG Story中作出回應，表示：「啲人成日話我假胸，有冇女記者想幫我驗下？」引來網民紛紛搞笑指：「我都係女記者，心理性別係女」、「我花名叫『女記者』」、「我可以幫手驗下，我姓呂，名記者」等。
林作出口代「Babyface港男」報名幫手驗
亦有不少網民提議梁敏巧搵「Babyface港男」幫手驗證：「Baby face 幫手驗下」、「我信baby face多過信記者」、「叫baby face幫你驗下啦」等，林作亦有轉發相關報道，留言代「Babyface港男」報名：「Babyface求幫手驗。」
梁敏巧 被網民翻選港姐舊圖
早前有網民就翻找出梁敏巧在2019年選港姐時的電視截圖，笑指：「Babyface夢中情人 一 東張女神梁巧敏，選港姐時，樣子同身材都好大分別下喎！」引起網民熱議。
梁敏巧親自回應升Cup原因
當日選港姐時泳裝環節冇得加墊，梁敏巧被發現胸前平平無奇，與現在玲瓏浮突的身形有很大對比。梁敏巧亦曾被網友問到「個胸喺邊度整？」，她就拍片澄清自己上圍係純天然無添加：「一直以嚟大家對我身材都十分關注，不過我個胸係純天然無添加，係我努力豐胸嘅成果。」
梁敏巧拍片大方講感情世界
梁敏巧仲喺YouTube開設個人頻道，同粉絲增加互動，大玩你問我答！梁敏巧表示好多都係男粉絲的關係就邀請咗佢男性朋友Jetso嚟代粉絲講出問題，問題大都非常敏感刁鑽，不過絕對難唔到梁敏巧，佢仲非常大方答晒！
梁敏巧大講性事唔迴避直言全裸都無問題！
梁敏巧一開始已經被問「會唔會考慮影尺度大啲嘅相」，梁敏巧直言唔單止可以影「尺度大啲」，全裸都無問題！不過佢就認為要睇件事「cheap唔cheap」，只限基於藝術成份的相。後來有粉絲大膽問梁敏巧最喜歡咩體位，佢即埸搵咗隻公仔做示範，雖然因為怕黃標而打咗格，但個答案竟然係「金雞獨立」，都幾特別！
「5億駙馬」黎諾懿係幻想對象
跟住再被追擊問「搞過幾次嘢？」梁敏巧表示點會記得：「你要我數就真係唔知點數，你唔會搵本簿Mark低嘛！」不過男朋友就只有3個。後來被問到最想同邊個男藝人拍床戲，梁敏巧的答案竟然係「胡楓叔叔」，Jetso當堂聽到都呆一呆，問梁敏巧係咪想搵啲比較有經驗的男藝人？梁敏巧就補充床上面可以捉吓棋、傾吓計，好多嘢可以做，被Jetso即讚轉數快！後來Jetso繼續追問落去，答案竟然係「5億駙馬」黎諾懿，梁敏巧仲表示係佢嘅幻想對象，因為黎諾懿感覺好溫柔，估唔到梁敏巧咁大方答晒粉絲啲難題！
梁敏巧自揭黑歷史
梁敏巧（Maggie）2019年參加《香港小姐競選》時，已經擁有驕人身材，之後擔任《東張西望》外景主持亦因為經常穿緊身衫而出位。近日她在社交網上載自己少女時期的舊照，表示以前的她身形唔fit，亦有少少X型腳，梁敏巧仲分享自己的減肥飲食餐單，教大家如何才能擁有42吋長腿。
梁敏巧靠拉筋拉長雙腳
梁敏巧唔止po判若兩人的舊照，仲留言：「我細個有少少X腳，幾年前開始間唔時拉下筋，但從來都無特別留意自己腳型，自從開始做瑜伽之後就日日幾乎都有拉筋，慢慢發現腳型開始直咗！同埋線條柔和咗，睇落修長很多！」梁敏巧接受傳媒訪問時更表示在沙發或是床上都可以做拉筋運動，每日做兩次，朝早起身一次，臨瞓做一次。平日睇電視都可以做，keep住拉鬆啲筋，對身體同埋矯正腳型同埋修長線條都好有幫助。
梁敏巧被彈雙眼嚴重下垂
梁敏巧曾素顏拍片大爆參選香港小姐時，被導師及幕後建議：「如果你想入行嘅話，你整下隻眼喎，你隻眼咁下垂又咁細，點搞呀？」梁敏巧坦言當時打擊非常大，參選期間又有好多網民在網上對她評頭品足，令她更加感到自卑，她說：「其實到依家都好自卑。」因為她的臉形比較方腮骨亦明顯，曾在朋友聚會上被當眾恥笑上鏡時塊面會遮了3/4個鏡頭，梁敏巧為此亦耿耿於懷。
梁敏巧棄做記者入行變幕前
現年29歲的梁敏巧在粉嶺長大，於粉嶺公立學校及基督教香港信義會心誠中學畢業的她，在2013年入讀香港樹仁大學新聞與傳播學系，畢業後更於《東方日報》任職港聞版記者。不過梁敏巧2019年24歲時就在社交平台表示：「人生好悶…好想搵啲嘢衝擊下」，並於同年報名參加《香港小姐競選》，直至接獲大會入圍通知後便辭去記者工作，當時她更自認係陪跑。
曾主持兒童節目又做過《愛回家》
梁敏巧簽入TVB後，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，同時又客串過幾套劇集，在2020年3月《愛·回家之開心速遞》回憶片段中，更飾演過「少女版何容儀」。
到2021年加入《東張西望》後被派做外景主持，集集出動貼身衫突顯火辣身材的梁敏巧好快受到網民的關注，26歲，5呎7吋高，32C、23、34的梁敏巧經常在社交網大派福利，被封為新一代「東張女神」。