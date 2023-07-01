#MeToo︱東張女神梁敏巧自爆曾遭大叔性騷擾 坦言至今仍然受困擾
東張女神梁敏巧自爆曾遭大叔性騷擾
東張女神梁敏巧（Maggie）今天（1日）於IG限時動態發文，指自己在小學二年級的時候，曾經遭受奇怪大叔性騷擾。梁敏巧更表示雖然事隔多年，但依然會時不時於夢中浮現當時被侵犯的種種畫面。
梁敏巧IG全文如下：
夜深了… 又回想小時候的事
記得小二的時候逢周末都會回校學鋼琴
下小巴後要走一段路才到學校
那段路很少人經過
當時我走路回校途中
一輛私家車停低
有位年約40的叔叔叫停我
他不停打✈️
詳細對話都忘了
大概是不停叫我看他下體大不大 腫不腫 紅不紅 形狀是怎樣
問我喜不喜歡 想不想試下摸 然後還叫我上車脫褲給他看
我下面 叫我給他摸 我當然拒絕
其實那時候很細個 根本沒概念這是甚麼回事
那時候的我 只覺得對話很不舒服 也不知道他下面是鳥
太細個 沒見過大人的是甚麼回事
然後回去跟爸爸說 爸爸反應很大
當時我也不明所以
但自從發生這件事之後
有時放空或者發夢
腦海也會突然浮現當時發生的碎片
然後感覺很不舒服
慢慢長大讀書看到男性下體了解葚麽是性騷擾性侵犯
才驚覺當時是發生什麼事
直到現在有時放空或者發夢
腦海也會突然浮現當時發生的碎片
落選港姐出身 憑《東張西望》成功彈起
現年28歲的梁敏巧（Maggie）四年前落選港姐後，即與無綫簽下經理人約，先被安排主持兒童節目《Think Big天地》，早前她再轉往參與《東張西望》外景主持工作。Maggie在兩年前為《東張西望》因甜美外表加上姣好的身材受到網民關注，之後更獲網友封她做新晉「東張女神」，取代當時另一東張女神利穎怡的地位。
#metoo｜導演任俠被指控性暴力對待一名女子「蘇麗真」
台灣娛樂圈近日掀起一輪又一輪的#metoo指控，多位圈中人被牽涉在內，甚至被指控為加害人。而香港方面前日（06/29）亦掀起一宗關於電影圈的metoo事件，一名筆名叫「蘇麗真」的女子，在社交媒體發文指控受到電影編劇兼導演任俠，及豐美股肥團隊的暴力及不禮貌對待。
「蘇麗真」在其IG帳號上發長文以「＃我的不完美創傷自白」為標題，講述在去年10月22日的晚上，經圈內朋友介紹，登上任俠及其創作團隊「豐美股肥」位於九龍城的單位，本想閒聊傾談一下電影。當時任俠等人正在打邊爐，女事主坐在一旁看電視，她指任俠突然發脾氣，「他一把將放在電視櫃上的電視抬起，厲聲喝道：『送個電視畀你！』然後把它砸在我身上。」
隨後又指屋內四位男士，有人出手制止，又有人喝令她不要動，期間屋內時有爭拗聲，期間有人說出︰「再出聲就掉你啲嘢落街！」而當女事主掙扎之際，更指任俠掀起她的衣領，並將身上的長袖T裇撕破。「當時我的衣服是鬆身的，裡面沒穿內衣，我的上就這樣裸露於眾人面前，動作簡單而粗暴，我感到受了極大的冒犯和羞恥，也恐懼會否有更大的侵害發生。」最後屋內有人安排一件加大碼上衣給她換上。女事主稱受當晚的性暴力影響下，令本身有定期到精神科覆診和服藥的自己陷卞崩潰，更有輕生的念頭。
豐美股肥團隊發長文逐點反擊
「豐美股肥」在事件曝光後，在其社交平台發聲明︰「針對＃我的不完美創傷自白指控回應聲明(1)」，內容同樣詳述事件發生經過及徨要時序，又逐一對指控作出回應，包括沒有將電視機砸到女事主身上，而導致任俠發火，是女事主上到單位後，持續在客廳大吵大鬧，令在場人士感到煩厭，多次請她減低聲浪和來到飯桌傾談都不果，更多次在四位男士傾談時，插嘴滋擾、發表失儀或帶挑釁性的言論，才令任俠大怒用飯碗擲到電視，並強調將電視推倒在地上叫她連同電視機一同帶走︰「等你記得自己做過啲乜。」
至於提到任俠掀起她的衣領，並將身上的長袖T裇撕破，令她上身裸露於人前。聲明就表明︰「任俠的行為實屬魯莽不妥，未有尊重事主的身體自主，但我們同時希望強調，這動作是在雙方情緒高漲、爭持不下中發生。」
任俠於個人FB發道歉聲明
同日，任俠再以個人身份發表聲明︰
「本人任俠，就Jade/筆名蘇麗真小姐在「#我的不完美創傷自白」帖文中所描述的暴力行為（用飯碗砸破電視、扯蘇小姐衣領導致其上衣被撕爛）向蘇麗真小姐衷心道歉。
首先，不在豐美股肥的官方回應聲明中道歉，是因為整個過程最大的衝突都是來自我和蘇小姐，而我也確實使用了不當的暴力，但陳浩勤、陳力行、楊皓然三位在整個過程中都是在盡力平衡我的衝動以及溫和地用盡方法嘗試令蘇小姐離開我的住所。所以我沒有理由綑綁整個豐美股肥的官方回應代我道歉，因為責任是我個人的，道歉也必須是我個人。
最後，再一次向蘇麗真小姐受到的身體與心靈的創傷道歉，若閣下願意，我願意公開面對面向閣下再道歉，當然一切都在閣下願意的前提下。」
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