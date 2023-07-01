MeToo︱東張女神梁敏巧自爆曾遭大叔性騷擾 坦言至今仍然受困擾

台灣「#MeToo」事件繼續發酵，香港方面有電影編劇兼導演任俠被指控扯爛女方上衣，令到女事主在眾人面前裸露受辱。東張女神梁敏巧今天（1日）深夜凌晨時間亦於社交平台自爆曾遭大叔性騷擾，雖然已經事隔多年，但有時候發夢依然會浮現當時嘅種種片段。