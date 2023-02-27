梁文禮被停職三個月 網民火爆狂踩商台決定：艾粒先係最需要停職嗰個

早前商台DJ梁文禮被網民揭發他在社交網私人賬號多次發文批評梁詠琪、陳奕迅和MIRROR等人。今日（27日）商台就出聲明表示將會暫停梁文禮三個月主持職務，該聲明一出卻引起網民熱議，大班網民火爆狂插覺得商台的決定太過分！