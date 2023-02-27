梁文禮被停職三個月 網民火爆狂踩商台決定：艾粒先係最需要停職嗰個
梁文禮被商台停職三個月
梁文禮早前在社交網被網民發現他在梁詠琪演唱會後，在社交平台私人賬號批評梁詠琪演唱會衫醜樣兼唱功差，但對外在公開帳號卻大讚梁詠琪靚女、Good Show，被網民狠批他為「雙面人」，之後又被揭曾經多次發文鬧陳奕迅和MIRROR等歌手。商台於今天（27日）中午時發聲明宣佈暫停梁文禮三個月主持職務。聲明全文如下：
有鑑於本台節目主持人梁文禮近日於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論，經本台負責人與梁文禮共同檢討後，雙方同意於2月27日起暫停其主持人職務三個月，待冷靜反思過後再重新出發。
網民火爆狠批商台決定：艾粒先係最需要停職果個
商台聲明一出，立即惹來網民熱議，網民都覺得雖然梁文禮在個人賬號的言論的確有點過火，但卻未至於要被停職。大部分網民更反問商台為何不將早前被控訴性取向歧視及職場欺凌的艾粒停職，懷疑商台大細超，對高層和大DJ寬容，只懲罰小員工。
細數梁文禮「雙面人」事件 梁詠琪首當其衝
梁文禮睇完梁詠琪個唱首場演出後，公開畀讚並在IG Story公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方，但在私人FB帳戶就狠批：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」
梁文禮爆陳奕迅黑歷史：唔通寫佢黑面唱歌咩？
原來梁文禮係慣犯，向來在私人FB批評歌手之習慣，去年尾陳奕迅在紅館舉行跨年騷，大獲好評，梁文禮睇完騷在IG大讚陳奕迅，並寫道「久違了的呢個陳奕迅」，大讚個騷完美，由陳奕迅的演出、以至燈光、舞台、舞蹈員等都非常好。不過其後卻把此Post和與網民的對話截圖，在私人FB分享，並寫出另一番話：「唔通我要寫佢（陳奕迅）之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞，喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！」去年陳奕迅翻唱五首其他歌手的作品，當中有莫文蔚的《慢慢喜歡你》，梁文禮亦有意見，直斥：「如果你好似我咁鍾意《慢慢喜歡你》，就千祈咪L聽陳奕迅個版本」。
梁文禮斥姜濤、AL翻唱哥哥歌曲：集體強姦張國榮作品
梁文禮在私人FB曾轉載一篇講姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌致敬，梁文禮加入個人意見：「集體強姦張國榮作品」，對二人翻唱張國榮作品好反感。不過奇就奇在梁文禮曾在IG公開大讚姜濤，大讚姜濤是天生的表演者，「100% Natural Born Artist」、「上台殺死人，如有神光照射」，果然雙面人。
批評MIRROR出周邊商品醜
梁文禮又曾批MIRROR：「點解MIRROR啲周邊公仔可以咁醜？設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得嘅都係，你哋邊個會買？千祈唔好畀我睇到，即刻unfollow你！」梁文禮更將與友人對話截圖在私人FB公開，友人追問他買唔買到MIRROR演唱會飛，梁文禮反問：「一定要睇咩？不如做啲更有意義嘅嘢啦！」
梁文禮轉貼楊千嬅：你咪X去睇佢演唱會
梁文禮亦曾批評有岑寧兒：「個個都話YoYo係天使嘅聲音，你聽過天使把聲咩？可能係Minions咁都得㗎嘛」，梁文禮又曾轉貼楊千嬅的Post：「你咪X去睇佢演唱會，以後唔同你打牌！」不過梁文禮都有知音人，指他「講真嘢唔得咩？」、「係自己私人FB講嘢都唔得呀？」、「無拿拿再爆料，係咪梁詠琪啲公關做㗎？」
艾粒開騷公開余迪偉溫泉照 被斥：係性取向同埋職場歧視！
艾粒成員少爺占同當奴，月初起於九展Star Hall舉行一連四場《Part2 ! 王鳳女士XYZ 銀河道士大匯演》，上次Part1好認真咁表演，今次又回復玩嘢無厘頭本色，當中一part公開商台同事余迪偉浸溫泉照片，寫上「迪偉同你浸溫泉」，引發余迪偉極度不滿，在完騷後幾個鐘，公開怒斥艾粒觸犯性取向歧視同埋職場歧視。
與艾粒是同事多年的商台DJ余迪偉就非常不快，他於昨晚凌晨在社交網留言：「Enough is enough！你哋都玩咗咁多年啦，我都冇出聲咁多年啦，你哋都有頭有面有地位，仲玩 ？呢張相係我IG嘅，有冇經過我同意上你哋個大台去賺錢呢 ？呢單嘢係性取向歧視同埋職場欺凌！」字裡行間完全Feel到余迪偉有幾嬲，其帖文亦有加「@」通知阿占及當奴兩位始作俑者。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
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