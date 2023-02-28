梁文禮停職 | 一文看清眾星與梁詠琪回應大對比 MIRROR回應得最得體

早前被爆出在私人賬號頻頻將一眾歌手踩到一文不值的「雙面人」梁文禮，昨日（27日）商業電台在社交網站發聲明，表示會將梁文禮主持工作暫停三個月，讓他冷靜反思後再出發。梁文禮總共被揭踩過梁詠琪、楊千嬅、陳奕迅、MIRROR、姜濤、盧瀚霆等人，其中網民大讚MIRROR回應得最得體！