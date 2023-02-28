梁文禮停職 | 一文看清眾星與梁詠琪回應大對比 MIRROR回應得最得體
梁詠琪扮豁達公開回應
商台DJ梁文禮在頭場看完梁詠琪演唱會後，在IG限時動態中，大讚梁詠琪在台上好靚，但是在私人Facebook賬號中卻大罵她的演唱會，不但批評梁詠琪唱到似「唱K」一樣，仲笑梁詠琪紅色長裙似「着上一張抹完鼻血嘅紙巾」。
一開始，梁詠琪曾經大方回應表示唔介意有批評的聲音：「未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，我仲有進步嘅時間，所以希望大家俾時間我進步，繼續再做好啲！」不過當被問到會否邀請再邀請梁文禮到下半年的巡迴演唱會時，梁詠琪即使「吓」咗一聲，仲要呆咗6秒，最後先話：「我唔知點答」，令到唔少網民都話覺得梁詠琪似乎依然好在乎梁文禮嘅評論。
梁詠琪聞梁文禮時感尷尬
因為梁文禮暗踩梁詠琪，繼而引發楊千嬅被周啟生點名狠批事件，事後梁文禮透過DJ好友雲妮向Gigi道歉，並向她示愛。Gigi在2月25日出席活動時，再被記者追問是否接受對方道歉，她說：「我諗都唔重要，大家都向前行，唔好喺呢件事上面停留……我諗都唔重要，唔再講！無謂再喺呢年事上面兜圈，有更多重要嘅嘢要做！」至於周啟生公開撐梁文禮，並批評當今歌手唔夠班等，Gigi眼仔碌碌被問到口啞啞，當場dead air達十幾秒才開口：「我諗都唔去評論咁多，大家都繼續向前行，不如大家都做好自己……(記者再追問梁文禮事件)我唔知點答呀！」
騷後上IG努力解說「鼻血裙」
當所有演唱會場次都結束後，梁詠琪仲要特登喺IG逐一介紹演唱會的每一件服裝，解釋每一套衫嘅設計概念，網民都留言話睇穿梁詠琪IG Post嘅企圖，似乎想「好好回擊雙面禮」。
MIRROR回應得最得體 Anson Lo：覺得好聽同難聽係冇對與錯
梁文禮在其私人FB帳戶亦曾經狠批MIRROR周邊公仔醜樣，及指姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌曲是「集體強姦張國榮作品」。
Anson Lo同姜濤都非常大方咁回應梁文禮嘅評論，Anson Lo就表示：「即使真係好harsh都好，都係好make sense，每個聽眾都有自己taste and preference（口味和選擇）。覺得好聽同難聽係冇對與錯，我估大家都係着重唱功同埋音色方面，呢樣係我哋每出一首歌都想有進步嘅地方。」
姜濤謙虛回應：任何批評對自己都係一個好珍貴嘅批評
姜濤就表示已經戒玩手機，所以不太清楚梁文禮的評論，因此不方便做出評論，最後只謙虛表示：「呢排我都有好多批評，所以我嘅心態係任何批評對自己都係一個好珍貴嘅批評。」
AK力撐梁文禮：香港有言論自由
至於梁文禮批評MIRROR周邊公仔醜樣一事，MIRROR的AK（江𤒹生）就表示同梁文禮私下認識，並且認為梁文禮喺係自己私人賬號評論，大家不應該將事件放大：「講真喺一個private嘅account，同埋香港有言論自由，每個人都可以講佢自己鍾意嘅意見，同埋發表佢自己想發表嘅嘢，所以真係唔評論咁多。我哋呢幾年都有私下聚會，對我哋嘅歌有咩意見都會直接講，所以唔會影響我哋之間嘅感情。」
楊千嬅黑面皺眉回應：20年前我都有懷疑過自己
因為批評梁詠琪唱功差而搞到滿城風雨的梁文禮，之後獲音樂人周啟生力撐指梁文禮「去批評一個根本唔識唱歌嘅名歌手」係無錯，之後仲發文點名楊千嬅，重提廿年前曾狠批過楊千嬅根本唔適宜唱歌。獲周啟生力撐嘅梁文禮亦被揭曾轉貼楊千嬅的Post：「你咪X去睇佢演唱會，以後唔同你打牌。」
雖然楊千嬅沒有直接回應梁文禮嘅評論，但對於周啟生20年前批評自己不適合唱歌一事，楊千嬅就皺曬眉頭、黑曬面咁回應：「哇，20年前啊？哦，20年前… 咁我自己都唔係好記得嘅，20年前我都應該有懷疑過自己嘅，但我覺得無論咩評語都好，都係希望大家進步姐，雖然我都唔知個內容係咩，但我相信都係希望大家可以係自己嘅專業上面更加進步姐，今時今日對我嚟講所有嘢·我都覺得係好事，同埋呢啲事對我嚟講我濕碎，過咗去就唔需要太執著。」
陳奕迅冇回應被爆黑歷史一事
去年尾陳奕迅在紅館舉行跨年騷，梁文禮睇完騷在IG大讚陳奕迅，並寫道「久違了的呢個陳奕迅」，大讚個騷完美。不過其後卻把此Post和與網民的對話截圖上傳到私人賬號，並寫出：「唔通我要寫佢（陳奕迅）之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞，喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！」連去年陳奕迅翻唱五首其他歌手的作品，當中有莫文蔚的《慢慢喜歡你》，梁文禮亦有意見，直斥：「如果你好似我咁鍾意《慢慢喜歡你》，就千祈咪L聽陳奕迅個版本」。不過到此刻為止，陳奕迅都依然冇回應被爆黑歷史一事！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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