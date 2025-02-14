梁朝偉元宵孖靚女共進晚餐 23歲火辣網紅起底原來大有來頭
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62歲的梁朝偉早前被網民於日本偶遇，現正身處二世谷滑雪。趁住新年飛去日本嘅梁朝偉日前（13日）更與內地網紅嚴屹南共進晚餐，有幸與影帝梁朝偉同枱食飯嘅嚴屹南隨後亦在社交平台開心曬出當日嘅影片，令唔少人都十分好奇呢位火辣網紅到底係咩來頭……
梁朝偉元宵孖火辣網紅共進晚餐
內地網紅嚴屹南日前以「元宵夜和影帝的0.5米距離」為題，曬出一段與影帝梁朝偉共進晚餐嘅片段。嚴屹南更在文中直言「我宣布今天我就是最幸福的小女孩！」更大讚梁朝偉超紳士舉動：「他遞來魚肉的瞬間，突然懂了王家衛鏡頭裡的溫柔。都說他的眼睛能裝下整個銀河，可真正坐在旁邊才懂得」並透露與梁朝偉食飯嘅契機其實係源於好友邀請。
網民爆笑稱梁朝偉極社恐
嚴屹南在片尾更曬出與梁朝偉合照嘅畫面，不過唔少網民就爆笑直言梁朝偉超級社恐：「梁朝偉絕對是社恐，和小姑娘合影的時候，那個小眼神」、「哈哈哈哈忘不了他說自己是社恐影帝」、「看出來影帝很社恐了」、「痛苦尷尬的小眼神」、「感覺梁老闆好尷尬的樣子」、「我的影帝很內向的，不要欺負他」。
內地網紅嚴屹南背景起底
嚴屹南與梁朝偉共進晚餐嘅片段一出，唔少網民都對佢嘅背景十分好奇。現年23歲嘅嚴屹南其實係內地網紅外剪演員，更曾參與優酷真人騷節目《我是女演員》、主演電視劇《人魚公主三千歲》，以及參加電競實訓節目《戰至巔峰第二季》等。
嚴屹南嘅社交平台除咗有唔少與知名藝人嘅合照外，仲有大量火辣福利圖！雖然嚴屹南年紀輕輕，但係佢嘅個人社交平台給予已經坐擁35萬fans，人氣可謂十分強勁！
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@嚴屹南啊資料或影片來源：原文刊於新假期