梁朝偉元宵孖靚女共進晚餐 23歲火辣網紅起底原來大有來頭

62歲的梁朝偉早前被網民於日本偶遇，現正身處二世谷滑雪。趁住新年飛去日本嘅梁朝偉日前（13日）更與內地網紅嚴屹南共進晚餐，有幸與影帝梁朝偉同枱食飯嘅嚴屹南隨後亦在社交平台開心曬出當日嘅影片，令唔少人都十分好奇呢位火辣網紅到底係咩來頭……