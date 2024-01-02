The Do Show｜梁朝偉自認孤僻感激劉嘉玲遷就 劉德華大談維持關係秘訣

相隔22年再次合拍電影《金手指》的梁朝偉和劉德華，近日二人均為宣傳電影馬不停蹄。近日兩位影帝就接受鄭裕玲（Do姐）YouTube頻道《The Do Show》訪問，兩位在訪問中大談銀幕以外的生活，更罕有談及二人的感情生活。