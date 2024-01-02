The Do Show｜梁朝偉自認孤僻感激劉嘉玲遷就 劉德華大談維持關係秘訣
梁朝偉自認孤僻感激劉嘉玲遷就
Do姐在訪問中大讚兩位影帝對另一半都非常長情，當問到二人是如何維繫感情時，梁朝偉就表示自己性格孤僻，全靠太太劉嘉玲才能維繫此段關係：
我諗係因為嘉玲比較遷就我。我覺得呢個係我哋可以相處咁耐嘅原因。其實佢對我真係好遷就，我好孤僻㗎嘛，又好少陪佢。久唔久我都會陪吓佢嘅，出嚟同啲朋友聚吓餐，但有時我真係好怕啲好多人嘅場合。佢鐘意熱鬧，我鐘意靜啲。不過我都係覺得呢啲都係互相遷就同互相尊重。
劉德華大談維持關係秘訣：可以半年唔講一個電話
至於一直少有在訪問或公開場合談及私生活的劉德華，亦有在訪問中大方分享與太太朱麗蒨維持關係秘訣。劉德華指二人可以半年都不通一個電話，太太亦沒有特別要求，令Do姐都聽到非常驚訝，認為劉德華找到了對的人，是一種特別的緣分。
我又唔知佢覺得我咩好，我又唔知我覺得佢咩好，但係就兩個人一齊，佢又冇就我，我又冇就佢，但係就係咁樣。以前我哋喺兩個唔同地方，我哋可以半年唔講一個電話。
劉德華因1原因為妻女茹素
此外，劉德華在訪問中表示自己已經茹素十年，而茹素的原因全因妻女。劉德華指太太就一直茹素，女兒亦從胎裡素開始從未食過肉，所以就特意為妻女決定不吃肉：
其實當囡囡出世一年到，我都仲食緊肉嘅。但係好似見到老婆同個囡都食素，但自己食肉就好奇怪，我冇任何宗教原因，我只係好希望同屋企人一齊，所以就一齊食。
梁朝偉自爆曾在家中大發脾氣
兩位視帝除了罕有談及到感情生活之後，亦在訪問中大談二人私下鮮為人知的一面。當Do姐提及到多年來從未見過梁朝偉和劉德華發脾氣時，梁朝偉都承認自己少發脾氣，但唯一一次就發脾氣發到在家中打爛所有東西：「我諗我記得我唯一一次發脾氣，就係我一個人㗎啫，冇人見到嘅，就係屋企打爛曬所有嘢。我都唔知點解，我唔記得咗嗰原因，由第一樣嘢開始打之後，就停唔到，好似拍戲咁。」劉德華在旁亦表示自己曾經在表演場合中，發脾氣將衣架的鐵通逐條拆掉，之後搞笑地續指：「你諗吓，其實發完脾氣要收拾先最麻煩，要我自己執返。」
梁朝偉講明唔會再唱歌：我呢啲玩玩吓㗎咋
兩位影帝梁朝偉、劉德華除了曾經是TVB同事，亦曾經簽約華星當歌手。梁朝偉笑指劉德華才是真正的專業歌手，自己就只係「玩玩吓」，當年之所以會賣力唱歌，都只是因為電視台安排，每當沒戲拍就唱歌，一切都係因為「貪玩」：
我係三分鐘熱度㗎咋，除咗拍戲之外，我其他嘢玩一輪就唔鐘意，就唔會再玩。（咁會唔會再唱？）唔會。（點解？）我覺得真係要好鐘意，真係要日日練，咁先會享受。我唔係，我係鐘意就唱吓，唔鐘意就唔唱。
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