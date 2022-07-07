梁朝偉周迅隔6年再合作電影《無名》陳年「懷孕」緋聞再被翻炒
《無名》片女主角疑雲
內地電影《無名》投資方早前宣布男主角是梁朝偉，不過就無公布女主角身份；近日博納影業董事長兼總製片人于冬接受訪問指周迅將飾演《無》的女一；而該片兩個關鍵女角色，將由內地花旦江疏影及新人邱天擔當。
劉嘉玲踢竇阻梁朝偉周迅聚會
本次是梁朝偉和周迅繼電影《聽風者》、《大魔術師》及《嘿瑪嘿瑪》後再度合作。而兩人合作的消息確認後，舊日緋聞迅速被翻炒。據指當年2人當年拍《聽》片時傳撻着，該片在2012上映；隨即再合作拍《大魔術師》，相處時間足足超過2年；周迅被指介入梁朝偉婚姻，當時周迅打算為梁朝偉慶祝51歲生日，惟劉嘉玲突然結束行程由上海返港，才令周迅的計劃告吹。
劉嘉玲對傳聞極不滿 開Post含沙射影
當年劉嘉玲在社交網站留言：「嫉妒別人，不會給自己增加任何好處，也不可能減少別人的成就。」似暗示有人妒忌她，令坊間猜測不斷。其後在內地劇《如懿傳》開拍時，有指原本男主角由梁朝偉擔演，但因女主角是周迅，導致偉仔拒演，嘉玲則在受訪時表示曾勸老公接演，不過對方不感興趣，只喜歡拍電影。
周迅否認懷孕逼婚：極為荒謬
當年除了傳出梁朝偉與周迅撻著之外，更一度傳出周迅懷孕的消息！及後周迅在2013年於內地為電視劇《紅高粱》開鏡時回敬訪問人員的敬酒，並自爆剛拍完顛轎戲份，以澄清懷孕傳聞；她更大方回應當年的傳媒，指跟梁朝偉只拍過兩部電影，讚對方是她非常尊敬的演員。對於有傳她向梁朝偉逼婚及懷孕，她指是極為荒謬的事。翌年她突然宣布與高聖遠閃婚，與梁朝偉的緋聞才終告一段落。
偉仔再創事業高峰
梁朝偉憑電影《尚氣與十環幫傳奇》再創事業高峰，據聞他接拍《無名》一片時，片酬升至約7,300萬港元，進佔去年內地最高片酬男星第3位。
常見問題
梁朝偉與周迅曾傳緋聞？
二人對上一次合作已經是9年前，當年周迅被指介入梁朝偉婚姻，當時周迅打算為梁朝偉⋯⋯詳情請看
梁朝偉為何拒接拍內地劇《如懿傳》？
有傳內地劇《如懿傳》原本男主角由梁朝偉擔演，但因女主角是周迅，導致偉仔拒演，嘉玲則在受訪時表示⋯⋯詳情請看