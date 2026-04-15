無間道｜梁朝偉親揭24年驚人真相！天台經典對白「全改」獲網民力撐：差點變庸俗打戲

《無間道》差點變成庸俗打戲！梁朝偉親揭隱藏24年驚人真相，原來那場震撼全球的天台經典對白竟然「全部改了」，如果當年按原劇本拍攝，觀眾看到的可能是兩大影帝在天台上大打出手的俗套場面，而非那段令人回味無窮的心理交鋒。這個幕後秘密直到最近梁朝偉在大師課上親口透露，才讓影迷恍然大悟，原來神作與庸作之間，有時只是一念之差。