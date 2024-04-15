金像獎2024｜劉嘉玲成功卸甲「拎走龍蝦」豪晒事業線勁搶鏡！

梁朝偉憑藉其在電影《金手指》中的精湛演出，榮獲「第42屆香港電影金像獎」影帝殊榮。由於工作關係身處海外，梁朝偉未能親自出席頒獎典禮，因此以視像連線的方式參與了這一盛事。劉嘉玲在台上大讚老公偉大，台下展現另一種「偉大」！