金像獎2024｜影帝梁朝偉德國被狂集郵 終於搣甩社恐獲激讚好親民

現年61歲的梁朝偉，剛於4月14日憑藉《金手指》勇奪第六座香港電影金像獎影帝，因工作原因未能親自出席頒獎典禮，由其太太劉嘉玲代為領獎。近日在德國拍攝電影期間，更意外遇上粉絲，呢位粉絲更極興奮被影帝摟著合照，事後更在社交網大曬合照！