金像獎2024｜影帝梁朝偉德國被狂集郵 終於搣甩社恐獲激讚好親民
粉絲野生捕獲梁朝偉勁興奮：我被影帝摟啦
粉絲在社交平台小紅書上，激動地發帖稱：「我被影帝摟啦！誰見到了梁朝偉！」並大讚梁朝偉的耐性和溫柔：「他非常友好，在我說話的時候他全程看著我，讓我覺得是被尊重的。」粉絲們對於能夠與偶像近距離接觸，感到無比興奮和榮幸。
梁朝偉獲獎當晚被粉絲「捕獲」
梁朝偉在德國拍攝首部歐洲電影《Silent Friend》期間，獲獎的喜訊也隨之傳來。當晚，他被內地粉絲在拍攝現場「捕獲」，呢名粉絲回憶道，當時梁朝偉正在拍攝，不便合照，但他依然耐心地解釋：「等會拍完，還會出來，現在陽光正好。」不到半小時，梁朝偉拍攝結束後，親切地走到粉絲身邊，並主動提出合照，讓粉絲感動不已。
梁朝偉非常親民 贏得粉絲尊敬
粉絲們對梁朝偉的親切互動讚不絕口。有女網民在小紅書上分享了與梁朝偉的對話，提到了一個有關梁朝偉飛往倫敦餵鴿子的傳說，梁朝偉聽後笑了笑，並親切地回應確有其事，這個小故事更是讓粉絲感到親近。另一名女網民因見到梁朝偉而激動落淚，梁朝偉的司機見狀，還貼心地遞上紙巾。
梁朝偉簽名送粉絲 溫情滿分
除了親切的互動，梁朝偉更向粉絲送上了簽名，展現了他的大方和親民形象。在拍照時，梁朝偉甚至會主動摟抱粉絲，讓人感受到他的溫暖和謙遜。這位影帝的舉動，無疑讓粉絲們對他的愛慕之情更加深厚。
梁朝偉「緊張小手」成網絡熱話
梁朝偉在活動中的一個小動作「緊張小手」，也成為了網絡上的熱門話題。粉絲們對於這位影帝的每一個細節都充滿了興趣，這也反映了梁朝偉在粉絲心中的特殊地位和影響力。
梁朝偉奪影帝引發網民熱議
偉仔身在德國隔空搞笑地掩面表示難以置信，再致謝：「好開心，因為都好耐冇試過喺金像獎拎過獎，也相隔十幾年。好多謝《金手指》台前幕後嘅團隊，投票嘅朋友。」獎項由太太劉嘉玲上台代領。
嘉玲姐直播傾電話 喪讚梁朝偉勁尷尬
梁朝偉第6度封帝，致詞時多謝《金手指》的台前幕後工作人員，又多謝「嘉玲姐」。嘉玲之後表示「要講兩句」：「知道很多人知道梁朝偉拎獎後，會予人感覺『又係佢呀？俾啲機會人啦！』」之後她指梁朝偉是一個很偉大的演員，偉仔聞言立即表示：「千祈唔好咁講！喂！好演員就ok！」。
嘉玲未有理會，搶住再講：「普通演員可能會付出一百分或二百分的努力，但梁朝偉是付出了五百分、一千分的努力，所以我覺得香港有這樣的一個偉大的演員，我們應該值得驕傲！」偉仔聞言謙虛地說︰「好嘅演員就得，唔使好偉大嘅演員。」全場笑過不停。
網友爆笑指：I + E人既組合就係咁
事後，有網友開PO指「梁朝偉好謙虛，但係佢老婆唔識謙虛」，惹來不少網友討論：「咁先有娛樂性啦」「一凹一凸」「有冇諗過有啲野就係咁，要一凹一凸先會有火花」「效果幾好丫，好搞笑」「I + E人既組合就係咁」「讚老公讚多幾句啫，個個都覺得另一半係最好㗎啦」
梁朝偉的金像獎歷程
過往先後憑《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》和《2046》五度封帝的梁朝偉，憑《金手指》第六次榮獲最佳男主角，再度刷新金像獎大會紀錄，身在德國拍戲的偉仔未能親身出席頒獎禮，由劉嘉玲上台代領獎項，大會特別安排即場連線，讓偉仔越洋發表得獎感言：「好開心，已經很久沒有在香港電影金像獎得獎，差不多已相隔了十多年，首先多謝香港電影金像獎，所有提名我（獲獎）的朋友，更要多謝英皇電影老闆楊受成先生，多謝導演莊文強給予我這個演出機會，還要多謝監製黃斌，多謝我很欣賞的攝影師潘耀明和他的團隊，多謝所有台前幕後的演員及工作人員，還要多謝劉嘉玲這麼多年來的鼓勵與支持，亦要多謝我的家人，特別要多謝林麗真女士，就是兒童節目（《430穿梭機》）的監製，一直以來對我有很多鼓勵與支持，最重要多謝的是，在四十一年演藝生涯裡一直支持我的觀眾朋友，多謝大家！」
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