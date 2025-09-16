陳冠希訪問梁朝偉｜影帝自爆鴛鴦襪怪癖 主持風格獲讚賞：睇得好舒服！

影帝梁朝偉近日破天荒接受陳冠希（Edison）為YouTube頻道《ZONED》主持的訪問，兩位男神級人物的對談引起全城熱話。在訪問中，梁朝偉展現出前所未有的輕鬆與健談，接近15分鐘的對談中，從生活品味到演藝經驗無所不談，而44歲的陳冠希專業且充滿尊重的訪問風格，更讓網民感到驚喜，認為他成功讓影帝卸下心防，罕有地展現最真實又好玩的一面。