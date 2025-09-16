陳冠希訪問梁朝偉｜影帝自爆鴛鴦襪怪癖 主持風格獲讚賞：睇得好舒服！

影帝梁朝偉近日破天荒接受陳冠希（Edison）為YouTube頻道《ZONED》主持的訪問，兩位男神級人物的對談引起全城熱話。在訪問中，梁朝偉展現出前所未有的輕鬆與健談，接近15分鐘的對談中，從生活品味到演藝經驗無所不談，而44歲的陳冠希專業且充滿尊重的訪問風格，更讓網民感到驚喜，認為他成功讓影帝卸下心防，罕有地展現最真實又好玩的一面。
梁朝偉 陳冠希 對談全長15分鐘，影片後段遇有夏永康的訪談。（圖片來源：《ZONED》）
罕談穿搭怪癖 答謝陳冠希送鴛鴦鞋

一向被視為時尚指標的梁朝偉，在訪問中罕有地分享自己的穿搭哲學。他強調穿衣服是為了取悅自己，最重要是「好玩」。他透露雖然有好友張叔平給予意見，但所有衣服都堅持親自挑選和修改。更令人驚訝的是，他自爆有穿鴛鴦襪的習慣，認為這是一種幽默感，否則生活會很沉悶。他更特別感謝陳冠希曾送他一對鴛鴦鞋，並在威尼斯影展上穿著亮相，可見他對這種玩味風格的喜愛。

梁朝偉 陳冠希 23年梁朝偉在出席威尼斯影展時的鴛鴦鞋再成為重點關注！球鞋, 來自陳冠希品牌CLOT @clot 與Nike Dunk @nike 的「WHAT THE? CLOT」聯乘鞋款。當時Edison也有在 IG 轉發。（圖片來源：NewMonday ）
接拍Marvel電影《尚氣》全因一個字

談及事業，梁朝偉透露當初接拍Marvel大片《尚氣與十環傳奇》的真正原因。他直言並非因為Marvel的品牌效應或故事吸引，而是與導演Daniel見面後，覺得對方「幾好玩」，相信合作過程會非常愉快。他認為拍攝荷里活電影與香港電影的最大分別在於規模和分工精細，更爆料其實有拍攝文武如何得到十環並變壞的劇情，可惜最終沒有被剪輯到正片中。

梁朝偉 陳冠希 （圖片來源：《ZONED》）
自認《花樣年華》代表作卻怕重溫Playback

縱橫影壇多年，獲獎無數的梁朝偉謙虛地表示2000年的《花樣年華》是自己的代表作，但卻不敢稱自己演技「好勁」。他坦言非常害怕重看自己的作品，因為總會覺得某些地方演得不夠好。在片場時，他亦從不看回放（playback），全因害怕再次演繹時會變得過於刻意，寧願完全相信導演的判斷，這份對專業的執著令人敬佩。

憶述舞台劇恐怖經歷

雖然梁朝偉自入行初期已對演戲充滿自信，但他憶述唯一一次的舞台劇經驗卻是「好得人驚」。他指1988年為藝進同學會籌款演出的《花心大丈夫》，劇本厚得讓他覺得不可能背完，加上與周潤發幾乎場場都有戲份，壓力極大。他笑言現在記憶力大不如前，若要再挑戰舞台劇，可能需要花上半年時間準備。

梁朝偉 陳冠希 梁朝偉今次訪問穿著的「動物恤衫」其實出自美國品牌BODE，網上售價為530美元（約4,134港元），2023年生日時也曾穿這件恤衫與劉嘉玲合照。（圖片來源：IG@carinalau1208）
梁朝偉今次訪問穿著的「動物恤衫」其實出自美國品牌BODE，網上售價為530美元（約4,134港元），2023年生日時也曾穿這件恤衫與劉嘉玲合照。（圖片來源：IG@carinalau1208）

陳冠希自備劇照小遊戲 自爆最欣賞《東成西就》膶腸造型

最後，陳冠希更以小遊戲考影帝記憶力，拿出平板電腦給他看主演過的電影劇照局部畫面，然後猜出戲名，信心十足的梁朝偉「命中率」不俗，揭到1994年《重慶森林》劇照時，他更主動提起扮演警察的尷尬經驗：「你知唔知當日我哋冇申請着警察制服，每次有警察行過，我哋就要搵大褸遮住。」而陳冠希則對他在《東成西就》的孖膶腸造型十分深刻，他自爆這是他與太太的生活情趣話題：「我每次食完麻辣火鍋，老婆都話我個嘴咁腫，就係似足你呢個造型。」

梁朝偉 陳冠希 猜劇照遊戲令梁朝偉展現難得的放鬆，更主動自爆拍電影 的花絮。（圖片來源：《ZONED》）
梁朝偉 陳冠希 陳冠希展示《行運超人》劇照時自己都忍唔住笑。（圖片來源：《ZONED》）
主持風格獲網民一致讚好

這次訪問播出後，網民反應極為熱烈，紛紛對陳冠希的主持功力刮目相看。不少留言大讚他讓梁朝偉呈現出難得一見的鬆弛感，有網民表示：「好少見到梁朝偉咁輕鬆地接受訪問，有驚喜！」亦有人稱讚陳冠希的問題十分到位：「我覺得陳冠希做訪問非常好，一來專業，最重要係知道一個人底線係邊。」整個訪問在輕鬆愉快的氛圍下進行，被譽為一次非常高質的深度對談。

梁朝偉 陳冠希 估唔到陳冠希做訪談節目咁好睇！（圖片來源：《ZONED》）
