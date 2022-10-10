60歲梁朝偉赴韓疑斟拍《魷魚遊戲2》 自爆已到演藝最後階段？
暗示自己即將退休
梁朝偉日前獲韓國釜山國際電影節的邀請行紅地毯，在出發往韓國前，他接受內地雜誌訪問表示，日後是他演戲的最後一個階段了，疑似暗示即將退休。
欲重返電視圈
梁朝偉連日來在釜山電影節出席多個活動，期間又接受傳媒訪問，表示自己最希望是重返電視圈拍劇，從而回到初心，他說：「我冇特別諗過嘗試啲咩角色，演一啲我以前冇演過嘅角色。」他又說：「唔知點解我最近好想重新拍返電視劇，因為我自己係喺電視台開始我嘅表演工作，最初我係由電視劇開始，而家呢個階段我好想再試吓重新做一次電視劇個感覺係點。」
行程疑暴露未來演藝動向
梁朝偉娘家是TVB，又講明想做返電視劇，令許多網友推測梁朝偉可能有意重返TVB。然而他的韓國之旅似乎有所暗示，他其中一個行程就是與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會，而在劉嘉玲的IG貼文上，又見到咁樣寫住：「Ready for《 Squid Game?》Let’s play Squid game!」又令好多Fans推測偉仔聲稱的最後階段的演藝路會唔會就係呢一套《魷魚遊戲2》。
新片代表香港角逐奧斯卡
由梁朝偉、郭富城主演的香港史詩式電影《風再起時》，繼早前成為第46屆香港國際電影節開幕電影後，9月27日更在社交媒體宣布將會代表香港角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。該片更經香港電影製片家協會挑選及推薦下，代表香港角逐該獎項。《風再起時》由翁子光執導及編劇，由郭富城、梁朝偉、杜鵑領銜主演，譚耀文、周文健、何佩瑜、金燕玲、張繼聰等亦有參與演出；以著名的「四大探長」事跡為題材，由郭富城飾演磊樂探長、梁朝偉飾演南江探長，還原五六十年代的警匪風雲年代。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》