60歲梁朝偉赴韓疑斟拍《魷魚遊戲2》 自爆已到演藝最後階段？

60歲梁朝偉曾5奪香港金像獎影帝、3膺台灣金馬獎最佳男主角，屬香港神檯級演員。日前他獲韓國釜山國際電影節邀請出席，到場後即派韓式心心冧粉絲。出發前他接受內地訪問時表示，自己將會「進入演戲的最後一個階段了」，該階段更會以電視劇為主，去到韓國後，更疑似暴露之後的演藝方向！