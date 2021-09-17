梁朝偉獲馬蹄露姪仔馬米高糾正英文 大讚中三程度叻過大學生 當年空少奇遇仲好Nice
梁朝偉最近為電影《尚氣與十環傳奇》馬不停蹄接受訪問，面對外國傳媒，梁朝偉全程以英文對答，其流利英語令人留下深刻印象。日前馬蹄露姪仔兼YouTuber馬米高，公開拍片糾正梁朝偉的英文，指出他多處文法不對後，再大讚學歷只有中三程度的梁朝偉，英文其實好過好多大學生。不過網民對馬米高一啖沙糖一啖屎反應就兩極，有人話佢今次抽水抽著火水，亦有人撐佢教英文冇問題。
撰文：東方新地｜圖片來源：馬米高facebook截圖、馬米高IG｜部份內容：New Monday
因為梁朝偉成為眾矢之的
馬蹄露姪仔馬米高向來愛以輕鬆幽默手法談生活及熱門話題中的英文及常見錯誤，頻道和專頁加起來擁有數十萬fans，不過近日馬米高因為一條片，竟然成為眾矢之的，而此片的主角正是首度殺入荷李活，在MAVEL電影《尚氣》飾演奸角的梁朝偉。
指出梁朝偉的錯誤
日前馬米高上載了一段影片，以《【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel？》為題，點出梁朝偉在宣傳訪問中在文法及用字的錯誤，例如「The ten rings makes Ren Wu」就錯誤地在make上加了「s」，Dead Pool講成Dead 「Poo」（屎），更用錯了「narcissistic」（自戀）和「narcissism」兩個字等等。
多次提偉仔僅得中三程度
馬米高以一貫嬉笑怒罵方式糾正梁朝偉文法上的錯誤，他多次指出梁朝偉只有中三程度，雖則英文訪問錯漏百出，但同時亦大為讚賞梁朝偉：「其實佢之前絕對唔需要學英文，試諗一下，佢一早已經係男一，賺人民幣同港幣就夠啦，點解要咁努力學英文？就算接受外國傳媒訪問，搵個翻譯就得啦。」他更表示十分欣賞和佩服梁朝偉的用心，在訪問中呈現的英文水平已經高於不少大學畢業生，意指他的英文程度絕對是夠用的。
馬米高做空少時曾遇偉仔
雖然馬米高在片中重提當年做空少時曾在機艙內服務過梁朝偉，對方超級nice全無架子，令他留下深刻印象，但他批評梁朝偉的言論反應兩極，當中有網民直指馬米高英文就算說得再好，但人格差又冇品已經扣晒分，亦有人更說他踩低人抬高自己，目的只為自己收費平台賣廣告，一心諗住抽水點知抽著火水，即使在片尾點兜都冇用。不過亦有人客觀分析，認為馬米高出於糾正之心，而且他亦大讚梁朝偉的努力。