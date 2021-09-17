梁朝偉獲馬蹄露姪仔馬米高糾正英文 大讚中三程度叻過大學生 當年空少奇遇仲好Nice

梁朝偉最近為電影《尚氣與十環傳奇》馬不停蹄接受訪問，面對外國傳媒，梁朝偉全程以英文對答，其流利英語令人留下深刻印象。日前馬蹄露姪仔兼YouTuber馬米高，公開拍片糾正梁朝偉的英文，指出他多處文法不對後，再大讚學歷只有中三程度的梁朝偉，英文其實好過好多大學生。不過網民對馬米高一啖沙糖一啖屎反應就兩極，有人話佢今次抽水抽著火水，亦有人撐佢教英文冇問題。

撰文：東方新地｜圖片來源：馬米高facebook截圖、馬米高IG｜部份內容：New Monday