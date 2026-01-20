梁朝偉拋低社恐熱情Sell「開運酒」 遭網民質疑AI合成品牌急回應

63歲影帝梁朝偉近日為內地白酒品牌拍攝賀年廣告，片中一改往日社恐形象，身穿綠色軍褸興奮推銷「開運酒」，熱情程度令網民大感震驚，紛紛質疑「這真的是那個社恐男神嗎？」更有人懷疑是AI合成效果。這位入行超過四十年的金像影帝，向來以內向沉靜見稱，曾親認患有社交恐懼症，甚少在公眾面前展現如此活潑一面，今次突然變身熱情推銷員，反差之大令人咋舌。