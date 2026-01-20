梁朝偉拋低社恐熱情Sell「開運酒」 遭網民質疑AI合成品牌急回應
63歲影帝梁朝偉近日為內地白酒品牌拍攝賀年廣告，片中一改往日社恐形象，身穿綠色軍褸興奮推銷「開運酒」，熱情程度令網民大感震驚，紛紛質疑「這真的是那個社恐男神嗎？」更有人懷疑是AI合成效果。這位入行超過四十年的金像影帝，向來以內向沉靜見稱，曾親認患有社交恐懼症，甚少在公眾面前展現如此活潑一面，今次突然變身熱情推銷員，反差之大令人咋舌。
梁朝偉首次開箱體驗七情上面
廣告片段中，梁朝偉全程以普通話對鏡頭興奮地說：「春節快到了，我想跟大家分享一個好東西！」隨即展示一個大型紅色禮盒，表現得十分雀躍，更七情上面地說：「開箱我還是第一次」、「嘩！這麼大一壇」、「感覺喝了這個開運酒，就接了天壇的好運！」整個過程中梁朝偉笑容滿面，與平日在鏡頭前的內斂形象形成強烈對比，令不少粉絲都感到不敢置信。
網民質疑AI合成品牌急澄清
由於廣告背景是紅色，加上梁朝偉身穿的綠色軍褸，不少網民認為「美學」出現問題，跟他平日的形象差距甚大。網民紛紛留言表示：「這真的是那個社恐男神嗎？」、「看封面我以為是AI做的」、「是AI嗎？」、「我真的不敢相信，這是AI嗎？」、「這是AI合成的吧？」面對質疑聲浪，品牌方隨即親自澄清否認影片是AI製成，強調「千真萬確是本人出鏡！」並透露為了這次拍攝，團隊特意在梁朝偉常去的茶館取景，並在現場擺放他最愛的綠色植物，讓他放鬆心情。
綠色軍褸被嘲民工造型實為名牌
梁朝偉當日以孖襟綠色大褸配黑色連帽衛衣的造型，同樣成為網民熱議焦點。不少內地網民認為這款綠色大衣難以駕馭，更戲稱他好像穿了東北過年必備的「軍大衣」，留言問：「這衣服顏色是故意選的嗎？」、「誰給梁生做的造型？」然而當網民得知這件綠色外套其實是品牌Valentino的當季新款，價值約兩萬多港元後，馬上改口風表示梁朝偉穿甚麼都好看，態度出現一百八十度轉變。
社恐男神突然接廣告引熱議
一向以討厭應酬聞名的梁朝偉，今次突然為商業品牌拍攝如此高調的廣告，令不少粉絲感到意外。網民留言表示：「哥，你不是社恐嘛，咋開始接廣告了」、「不會吧，居然接起廣告了」、「你不是討厭應酬嗎」等等。品牌方透露，梁朝偉在拍攝過程中十分投入，甚至主動加了幾句祝福語，顯示他對這次合作的重視程度，或許這位影帝正嘗試突破自己的舒適圈，挑戰不同類型的工作。
