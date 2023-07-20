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61歲梁朝偉客串韓女團NewJeans新歌MV 一頭白髮驚喜現身超搶鏡！

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現年61歲的影帝梁朝偉，不但在香港電影界有着崇高地位，同時貴為荷里活影星的他更是在全球熱擁有超高知名度，拍過的作品如《重慶森林》、《無間道》、《色，戒》及《尚氣與十環幫傳奇》等等幾乎部部都是經典之中的經典。然而，他出道40多年以來，幾乎都沒有拍過任何的MV作品的他，昨日（19日）卻突然在韓國女團NewJeans的新歌MV中驚喜現身，掀起全網熱烈討論！

梁朝偉 newjeans 梁朝偉竟然拍MV引起網民熱烈討論！
梁朝偉竟然拍MV引起網民熱烈討論！（圖片來源：[email protected]_official）

一頭白髮驚喜現身女團MV

韓國女團NewJeans將於明日（21日）發行全新迷你專輯《Get Up》，並於昨晚（19日）香港時間晚上11時公開新歌《Cool With You》 & 《Get Up》兩個版本的MV。2個版本均以《魷魚遊戲》鄭好娟（又譯：鄭浩妍）擔任女主角，其中在Side B的版本中，梁朝偉於影片約2分鐘的時候突然以一頭白髮、穿上黑色大褸現身，並站在馬路與鄭好娟對望，此時她露出驚訝表情並奔向對方，但梁朝偉卻消失於人群中，最後又突然閃現兼對鏡頭一笑，雖然只有短短約20秒左右的鏡頭，但他的一個眼神和一個笑容已經相當有戲，迷倒大批粉絲！

梁朝偉 newjeans 韓國女團NewJeans人氣高企。
韓國女團NewJeans人氣高企。（圖片來源：[email protected]_official）
梁朝偉 newjeans 梁朝偉於影片約2分鐘的時候突然以一頭白髮、穿上黑色大褸現身。
梁朝偉於影片約2分鐘的時候突然以一頭白髮、穿上黑色大褸現身。（圖片來源：[email protected] LABELS）
梁朝偉 newjeans MV女主角鄭好娟露出驚訝神情。
MV女主角鄭好娟露出驚訝神情。（圖片來源：[email protected] LABELS）
梁朝偉 newjeans 梁朝偉在短短的幾十秒入面已經好有戲！
梁朝偉在短短的幾十秒入面已經好有戲！（圖片來源：[email protected] LABELS）
梁朝偉 newjeans 非常之有型。
非常之有型。（圖片來源：[email protected] LABELS）

事隔21年再拍MV

事實上，梁朝偉出道以來一向甚少參與歌手的MV演出，除了今次破天荒為女團拍MV外，他唯一的一次拍MV經驗同樣是為韓國歌手跨刀合作！2002年，他與韓國女演員全道嬿（又譯全度妍）合作拍《THE NAME》的MV，2人在MV中更有親密鏡頭，梁朝偉當時亦因此在當地變得有名，後來更將該曲翻譯成中文親自唱出。據悉，當年該個MV的製作費已經高達100萬美金，事隔21年，梁朝偉已經搖身一變成為荷里活影星，令人更加驚嘆NewJeans所屬經紀公司Hybe娛樂的財力有多麼的驚人！

梁朝偉 newjeans 2002年，他與韓國女演員全道嬿又譯全度妍）合作拍《THE NAME》的MV。
2002年，他與韓國女演員全道嬿（又譯全度妍）合作拍《THE NAME》的MV。（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）
梁朝偉 newjeans 2人在MV中更有親密鏡頭。
2人在MV中更有親密鏡頭。（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）
梁朝偉 newjeans 2人在MV中更有親密鏡頭。
2人在MV中更有親密鏡頭。（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）
梁朝偉 newjeans 2人如今都是影帝和影后級人馬。
2人如今都是影帝和影后級人馬。（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）
梁朝偉 newjeans 當年梁朝偉40歲。
當年梁朝偉40歲。（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）
梁朝偉 newjeans 當年該MV的製作費已經高達100萬美金！
當年該MV的製作費已經高達100萬美金！（圖片來源：《The Name》MV影片截圖）

圓《魷魚遊戲》劇迷一大幻想

另外，之前有傳梁朝偉有機會拍NETFLIX劇集《魷魚遊戲》續集，雖然最終沒有成事，但如今他與第一季的女主角鄭好娟同框拍MV，亦算是一圓劇迷的一大幻想！

梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 飾演脫北者「姜曉」鄭好娟發展得最好。
鄭好娟在劇中飾演脫北者「姜曉」。（圖片來源：《魷魚遊戲》劇照）

傳影帝梁朝偉疑斟拍《魷魚遊戲2》

除了以上4位演員之外，曾經有傳香港影帝梁朝偉亦將會加盟《魷魚遊戲2》劇組。早前梁朝偉遠赴韓國參加釜山國際電影節時，曾經與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會。當時劉嘉玲社交平台上傳三人的合照，並寫道：「Ready for《 Squid Game?》Let’s play Squid game!」令到不少網民和粉絲都猜測梁朝偉是否將會出演《魷魚遊戲2》。

梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 梁朝偉 梁朝偉和劉嘉玲在韓國與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會。
梁朝偉和劉嘉玲在韓國與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會。（圖片來源：[email protected]劉嘉玲）
梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 梁朝偉 梁朝偉與導演言談甚歡，似乎有新動向。
梁朝偉與導演言談甚歡，似乎有新動向。（圖片來源：[email protected]劉嘉玲）

第一季演員上曬岸 鄭好娟發展得最好

第一季《魷魚遊戲》的成功帶挈有份劇中演員受到關注，大部分有份出演的演員工作都接踵而來、一劇接一劇，其中飾演曹尚佑的朴海秀早前更於《紙房子：韓國篇》中飾演男主角，深受韓國觀眾歡迎。不過都唔及在劇中飾演脫北者「姜曉」鄭好娟發展得咁好。原本只在韓國有小名氣的鄭好娟，在《魷魚遊戲》播出後人氣大增，IG追蹤人數從40萬激增到2300萬，去年更勇奪「美國演員工會獎」的視后寶座，成功由普通一名模特兒，搖身一變成為大演員！

梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 第一季《魷魚遊戲》演員們都上曬岸。
第一季《魷魚遊戲》演員們都上曬岸。（圖片來源：[email protected]
梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 其中飾演曹尚佑的朴海秀就劇接劇，早前更於《紙房子：韓國篇》中飾演男主角。《
其中飾演曹尚佑的朴海秀就劇接劇，早前更於《紙房子：韓國篇》中飾演男主角。《（圖片來源：[email protected]_official）
梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 飾演脫北者「姜曉」鄭好娟發展得最好。
飾演脫北者「姜曉」鄭好娟發展得最好。（圖片來源：《魷魚遊戲》劇照）
梁朝偉 newjeans 魷魚遊戲2 去年於「美國演員工會獎」勇奪視后寶座。
去年於「美國演員工會獎」勇奪視后寶座。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_official、[email protected]onyleung_official、[email protected] LABELS、《The Name》MV影片截圖

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