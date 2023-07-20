61歲梁朝偉客串韓女團NewJeans新歌MV 一頭白髮驚喜現身超搶鏡！
一頭白髮驚喜現身女團MV
韓國女團NewJeans將於明日（21日）發行全新迷你專輯《Get Up》，並於昨晚（19日）香港時間晚上11時公開新歌《Cool With You》 & 《Get Up》兩個版本的MV。2個版本均以《魷魚遊戲》鄭好娟（又譯：鄭浩妍）擔任女主角，其中在Side B的版本中，梁朝偉於影片約2分鐘的時候突然以一頭白髮、穿上黑色大褸現身，並站在馬路與鄭好娟對望，此時她露出驚訝表情並奔向對方，但梁朝偉卻消失於人群中，最後又突然閃現兼對鏡頭一笑，雖然只有短短約20秒左右的鏡頭，但他的一個眼神和一個笑容已經相當有戲，迷倒大批粉絲！
事隔21年再拍MV
事實上，梁朝偉出道以來一向甚少參與歌手的MV演出，除了今次破天荒為女團拍MV外，他唯一的一次拍MV經驗同樣是為韓國歌手跨刀合作！2002年，他與韓國女演員全道嬿（又譯全度妍）合作拍《THE NAME》的MV，2人在MV中更有親密鏡頭，梁朝偉當時亦因此在當地變得有名，後來更將該曲翻譯成中文親自唱出。據悉，當年該個MV的製作費已經高達100萬美金，事隔21年，梁朝偉已經搖身一變成為荷里活影星，令人更加驚嘆NewJeans所屬經紀公司Hybe娛樂的財力有多麼的驚人！
圓《魷魚遊戲》劇迷一大幻想
另外，之前有傳梁朝偉有機會拍NETFLIX劇集《魷魚遊戲》續集，雖然最終沒有成事，但如今他與第一季的女主角鄭好娟同框拍MV，亦算是一圓劇迷的一大幻想！
傳影帝梁朝偉疑斟拍《魷魚遊戲2》
除了以上4位演員之外，曾經有傳香港影帝梁朝偉亦將會加盟《魷魚遊戲2》劇組。早前梁朝偉遠赴韓國參加釜山國際電影節時，曾經與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會。當時劉嘉玲社交平台上傳三人的合照，並寫道：「Ready for《 Squid Game?》Let’s play Squid game!」令到不少網民和粉絲都猜測梁朝偉是否將會出演《魷魚遊戲2》。
第一季演員上曬岸 鄭好娟發展得最好
第一季《魷魚遊戲》的成功帶挈有份劇中演員受到關注，大部分有份出演的演員工作都接踵而來、一劇接一劇，其中飾演曹尚佑的朴海秀早前更於《紙房子：韓國篇》中飾演男主角，深受韓國觀眾歡迎。不過都唔及在劇中飾演脫北者「姜曉」鄭好娟發展得咁好。原本只在韓國有小名氣的鄭好娟，在《魷魚遊戲》播出後人氣大增，IG追蹤人數從40萬激增到2300萬，去年更勇奪「美國演員工會獎」的視后寶座，成功由普通一名模特兒，搖身一變成為大演員！
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