61歲梁朝偉客串韓女團NewJeans新歌MV 一頭白髮驚喜現身超搶鏡！

現年61歲的影帝梁朝偉，不但在香港電影界有着崇高地位，同時貴為荷里活影星的他更是在全球熱擁有超高知名度，拍過的作品如《重慶森林》、《無間道》、《色，戒》及《尚氣與十環幫傳奇》等等幾乎部部都是經典之中的經典。然而，他出道40多年以來，幾乎都沒有拍過任何的MV作品的他，昨日（19日）卻突然在韓國女團NewJeans的新歌MV中驚喜現身，掀起全網熱烈討論！