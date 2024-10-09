梁朝偉10字回應重返TVB拍劇 接劇本最在意1條件！

62歲金像獎影帝梁朝偉近年屢奪影帝頭銜，演技備受肯定嘅梁朝偉其實出身TVB，並於1990年離巢後轉戰電影圈。近年來獲獎無數嘅梁朝偉亦不時被問及會否回巢TVB拍劇，日前（8日）梁朝偉孖老婆劉嘉玲出席活動時就回應有關問題，仲以10字超霸氣回覆，以及回巢最睇重嘅1個條件……

