梁朝偉10字回應重返TVB拍劇 接劇本最在意1條件！
廣告
62歲金像獎影帝梁朝偉近年屢奪影帝頭銜，演技備受肯定嘅梁朝偉其實出身TVB，並於1990年離巢後轉戰電影圈。近年來獲獎無數嘅梁朝偉亦不時被問及會否回巢TVB拍劇，日前（8日）梁朝偉孖老婆劉嘉玲出席活動時就回應有關問題，仲以10字超霸氣回覆，以及回巢最睇重嘅1個條件……
梁朝偉10字霸氣講回巢拍劇
梁朝偉日前出席活動後接受記者訪問，當提及同為影帝嘅張家輝相隔20年再重返電視圈，更將夥拍胡幸兒齊齊參與由前無綫班底製作嘅刑偵劇時，梁朝偉亦難免被問及會否回巢拍劇。不過梁朝偉就表示有好計劃嘅話，不論係電影或電視劇都冇問題！
而當被問到TVB有否邀請梁朝偉回巢拍劇時，梁朝偉就直言沒有，更表示「自己無端端返去拍咩劇」，10字霸氣回應回巢TVB拍劇一事。
梁朝偉自爆最睇重1條件
雖然梁朝偉對回巢拍劇一事保持觀望態度，不過佢就大方透露無論係電影或者電視劇都好，最緊要係自己有冇興趣，並未拒絕任何拍劇嘅邀請，亦令唔少觀眾對梁朝偉會否久違回巢TVB拍劇大感關心！
TVB重播梁朝偉劉德華版《鹿鼎記》
TVB《鹿鼎記》（梁朝偉版）於1984年推出，由杜琪峯執導，並由梁朝偉、劉德華及劉嘉玲等主演。適逢今年係「金庸百年誕辰紀念」，加上又係TVB邁向57年台慶嘅大日子，TVB就安排於本周五（11號），周一至日每晚重播。
撰文：東方新地圖片來源：Ig@tonyleung_official、youtube@Viu1 HK