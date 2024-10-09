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梁朝偉10字回應重返TVB拍劇 接劇本最在意1條件！

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62歲金像獎影帝梁朝偉近年屢奪影帝頭銜，演技備受肯定嘅梁朝偉其實出身TVB，並於1990年離巢後轉戰電影圈。近年來獲獎無數嘅梁朝偉亦不時被問及會否回巢TVB拍劇，日前（8日）梁朝偉孖老婆劉嘉玲出席活動時就回應有關問題，仲以10字超霸氣回覆，以及回巢最睇重嘅1個條件……

梁朝偉10字霸氣講回巢拍劇

梁朝偉日前出席活動後接受記者訪問，當提及同為影帝嘅張家輝相隔20年再重返電視圈，更將夥拍胡幸兒齊齊參與由前無綫班底製作嘅刑偵劇時，梁朝偉亦難免被問及會否回巢拍劇。不過梁朝偉就表示有好計劃嘅話，不論係電影或電視劇都冇問題！

而當被問到TVB有否邀請梁朝偉回巢拍劇時，梁朝偉就直言沒有，更表示「自己無端端返去拍咩劇」，10字霸氣回應回巢TVB拍劇一事。

梁朝偉 tvb 梁朝偉霸氣表示「自己無端端返去拍咩劇」，10字回應返TVB拍劇一事。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
梁朝偉霸氣表示「自己無端端返去拍咩劇」，10字回應返TVB拍劇一事。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
梁朝偉 tvb 梁朝偉日前孖老婆劉嘉玲齊齊出席活動。（圖片來源：Ig@tonyleung_official）
梁朝偉日前孖老婆劉嘉玲齊齊出席活動。（圖片來源：Ig@tonyleung_official）

梁朝偉自爆最睇重1條件

雖然梁朝偉對回巢拍劇一事保持觀望態度，不過佢就大方透露無論係電影或者電視劇都好，最緊要係自己有冇興趣，並未拒絕任何拍劇嘅邀請，亦令唔少觀眾對梁朝偉會否久違回巢TVB拍劇大感關心！

梁朝偉 tvb 梁朝偉自爆接拍劇集最睇重自己有冇興趣。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
梁朝偉自爆接拍劇集最睇重自己有冇興趣。（圖片來源：youtube@Viu1 HK）
梁朝偉 tvb 梁朝偉最後一部於TVB拍攝嘅劇集係於1989年播出嘅《俠客行》。（圖片來源：影片截圖）
梁朝偉最後一部於TVB拍攝嘅劇集係於1989年播出嘅《俠客行》。（圖片來源：影片截圖）
梁朝偉 tvb （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）

TVB重播梁朝偉劉德華版《鹿鼎記

TVB《鹿鼎記》（梁朝偉版）於1984年推出，由杜琪峯執導，並由梁朝偉、劉德華及劉嘉玲等主演。適逢今年係「金庸百年誕辰紀念」，加上又係TVB邁向57年台慶嘅大日子，TVB就安排於本周五（11號），周一至日每晚重播。

梁朝偉 tvb TVB將於本周五（11日），周一至日每晚重播經典劇集《鹿鼎記》。（圖片來源：TVB）
TVB將於本周五（11日），周一至日每晚重播經典劇集《鹿鼎記》。（圖片來源：TVB）
梁朝偉 tvb 《鹿鼎記》由梁朝偉以及劉德華主演。（圖片來源：影片截圖）
《鹿鼎記》由梁朝偉以及劉德華主演。（圖片來源：影片截圖）
梁朝偉 tvb （圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）
《鹿鼎記》劇情重溫線上看｜1984年梁朝偉劉德華版韋小寶與康熙TVB再度重播

撰文：東方新地圖片來源：Ig@tonyleung_official、youtube@Viu1 HK

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