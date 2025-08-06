前TVB金牌司儀59歲梁榮忠近況曝光 曾背鍾麗淇偷食朱慧敏毀前程 首度公開轉行做YouTuber背後原因
梁榮忠轉行YouTuber 日更兩片自比農夫
梁榮忠近日作客好友劉雅麗的YouTube頻道，大方分享自己的最新動向，竟搖身一變成為YouTuber！他透露自己的頻道已開設6個星期，而且更新頻率極高，他笑言：「啱啱開咗6個禮拜，點解咁多條片呢？其實我哋同農夫冇分別，要勤力，我每日兩條片！」梁榮忠的頻道內容主要圍繞玩具和動畫，完全是他個人興趣的延伸。他坦言做YouTuber並不容易，但強調：「真係有興趣先去做，如果唔係好難捱落去。」
梁榮忠親口拒絕復出 坦言動漫大過天
當被問到會否考慮重返幕前拍劇時，不少觀眾都抱持期待，但梁榮忠的回應卻可能讓劇迷失望。他直言自己對動漫的熱愛遠超演戲，現階段完全沉醉在YouTuber的世界。事實上，梁榮忠對上一次亮相TVB，已是2023年1月與陶大宇一同為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，當時曾勾起不少觀眾的集體回憶。不過，那次短暫的露面似乎只是客串性質，如今他親口剖白志向，表明心跡，看來觀眾想在電視螢幕上再睹其風采，短期內機會渺茫。
回帶2005年偷食事件 金牌司儀身敗名裂
回顧梁榮忠的演藝生涯，實在令人不勝唏噓。在2005年之前，他憑藉出色的口才和靈活的反應，穩坐TVB金牌司儀之位，同時在《刑事偵緝檔案》等劇集中表現亮眼，前途一片光明。然而，2005年他被傳媒拍到，背著當時已拍拖8年的女友鍾麗淇，與港姐朱慧敏在車廂內發生親密行為，事件轟動全城。這宗「偷食」醜聞令其好好先生形象徹底破產，事業直插谷底，最終淡出主流電視圈。此後他曾轉往電台擔任DJ，但近年亦已離職，事業路途相當曲折。
網民期待梁榮忠回歸幕前力撐新事業
對於梁榮忠轉行做YouTuber，有不少忠實觀眾依然對他的幕前演出念念不忘，紛紛留言表示：「好想再睇佢拍劇！《刑事偵緝檔案》嘅回憶返晒嚟！」、「其實佢做主持好叻，轉數好快，浪費咗」、「希望佢可以客串下都好」。亦有大批網民對他的新嘗試表示支持：「人誰無過，都咁多年啦，向前看吧」、「支持佢搵到自己鍾意做嘅事！」、「59歲仲有勇氣開新channel，好犀利」、「睇過佢啲片，講玩具好專業，好有心機做！」