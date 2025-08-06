前TVB金牌司儀59歲梁榮忠近況曝光 曾背鍾麗淇偷食朱慧敏毀前程 首度公開轉行做YouTuber背後原因

現年59歲的前TVB金牌司儀梁榮忠，自2005年爆出背著拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏發生「車廂偷食」事件後，形象插水事業一落千丈。近年淡出幕前的他，近日罕有現身演藝學院好友劉雅麗的YouTube頻道，驚爆已轉行做YouTuber，更透露自己每日更新兩條片，似乎對復出拍劇意慾不大，究竟是什麼驅使他有如此大的轉變？