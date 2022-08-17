34歲梁洛施素顏近照曝光 網民錯重點 狂問背後男子係邊個

一向少有公開露面的梁洛施（Isabella）不經不覺已34歲，今年6月她未有在社交網晒出自己的慶生相，反而在近日為貓咪慶祝1歲生日時，罕有地更新社交網，分享了兩張素顏攬貓照，獲網友大讚她皮膚狀態keep得勁好，即使已年過三十，仍充滿少女感，但亦有網友錯重點，發現她背後有一名男子的背影，即留言追問對方身份！