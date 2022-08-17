34歲梁洛施素顏近照曝光 網民錯重點 狂問背後男子係邊個
梁洛施Isabella 收養被遺棄貓咪
梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。至2009年，她為小小超李澤楷誕下一子，2010年再誕下一對雙胞胎男嬰，可惜翌年她向外發聲明指與李澤楷已正式分手，而3個孩子則會由兩人共同撫養。近年梁洛施深居簡出，只偶爾只接拍電影，連社交網也少有更新，日前她難得貼出兩張近照，原來是為了慶祝兩隻愛貓的1歲生日。
獲讚似廿幾歲少女
原來梁洛施在去年11月與朋友行山時，遇見了3隻被遺棄的貓咪，最終她收養了其中兩隻，並起名Milo和Mila，剩下的一隻則被她的朋友所收養。網友都紛紛大讚她人美心善，又讚她素顏下皮膚依然十分緊緻，加上健康的膚色，令她看上去仍像廿幾歲少女。此外又有網友錯重點，發現梁洛施背後有一名男子的背影，即留言追問對方身份，有網友就猜測這位神秘的男子，其實是梁洛施和李澤階的13歲大仔李長治（Ethan）。
家住5億隱世豪宅 被大片樹林圍繞
此外也有網友從梁洛施背後的玻璃倒影中，留意到她所在的家中空間十分闊落。其實由2018年梁洛施帶着三個寶貝仔從加拿大回流香港定居時，已有傳獲李澤楷贈予價值逾5億的隱世豪宅居住。去年她收養了兩隻貓咪Milo與Mila後，不時在社交網大晒愛貓照，也意外把所住的超級大宅內部曝光。從她拍下愛貓在窗邊曬太陽的照片，可見這座隱世大宅被大片樹林圍繞，環境清幽而且隱私度極高。
「超級木屋」內部曝光 佔地逾兩萬呎
據知這座被外界稱為「超級木屋」的奢華大宅位於石澳大浪灣，是李澤楷於94年買入地皮斥資逾二億元興建，足足花了八年時間才完工。該兩層大宅外牆全用美國優質紅木砌成，坐擁無敵海景，佔地逾兩萬呎，還有3萬7千呎的室外花園及泳池。豪宅內有旋轉樓梯，裝修充滿古典風格，牆壁上有浮雕，非常有奢華感。
梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照
當年19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，09年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於11年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。
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