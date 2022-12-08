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梁洛施為一事再曝光20億隱世豪宅 與李澤楷分手11年網民促復合

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現年34歲的梁洛施（Isabella）為小小超李澤楷先後誕下三名兒子，2011年二人分手，其後梁洛施一直深居簡出，直到近年才逐漸復出拍戲，日前她在社交網分享自己一張繪畫照，再度曝光了她和三名兒子居住的5億隱世豪宅內部，引起網民熱議，有指現在這幢有傳由李澤楷所贈的豪宅，市價已升值到20多億。

梁洛施 為美術展覽畫足7個月

梁洛施在社交網表示：「終於完成地藏王菩薩的繪製，歡迎大家參加『無相之相』美術展覽。」原來她由5月已開始提起畫筆繪製這幅畫像，結果畫足近7個月才終於完成。不過比起她繪畫的功架，有更多網民留意到她背後的大宅，其實以往梁洛施都不介意曝光豪宅的內部，但今次就讓網民發現原來她所住的豪宅中，除了古色古香的裝修外，仲掛有不少藝術畫作。

梁洛施 梁洛施所住的豪宅布置古色古香，而空間相當闊落，大廳放了兩張長木枱，旋轉樓梯下更有一座三角鋼琴，牆邊放有一個白色木櫃，並有不少掛畫，充滿藝術氣息。
梁洛施所住的豪宅布置古色古香，而空間相當闊落，大廳放了兩張長木枱，旋轉樓梯下更有一座三角鋼琴，牆邊放有一個白色木櫃，並有不少掛畫，充滿藝術氣息。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 今年5月，梁洛施開始繪製這幅畫作時，也曾拍照留念，不過只曝光了這個大廳的一角。
今年5月，梁洛施開始繪製這幅畫作時，也曾拍照留念，不過只曝光了這個大廳的一角。（圖片來源：[email protected]

家住5億隱世豪宅 被大片樹林圍繞

其實由2018年梁洛施帶着三個寶貝仔從加拿大回流香港定居時，已有傳獲李澤楷贈予價值逾5億的隱世豪宅居住，有指現在這幢有傳由李澤楷所贈的豪宅，市價已升值到20多億。去年她收養了兩隻貓咪Milo與Mila後，不時在社交網大晒愛貓照，也意外把所住的超級大宅內部曝光。從她拍下愛貓在窗邊曬太陽的照片，可見這座隱世大宅被大片樹林圍繞，環境清幽而且隱私度極高。

最近，梁洛施分享愛貓照片時，意外曝光自住的隱世豪宅內部，清幽環境讓網民看後都忍不住大讚！
梁洛施分享愛貓靚相時，也曾意外曝光過自住的隱世豪宅內部，清幽環境讓網民看後都忍不住大讚！（圖片來源：[email protected]
梁洛施隱世豪宅「超級木屋」內部曝光
（圖片來源：[email protected]

「超級木屋」內部曝光 佔地逾兩萬呎

據知這座被外界稱為「超級木屋」的奢華大宅位於石澳大浪灣，是李澤楷於94年買入地皮斥資逾二億元興建，足足花了八年時間才完工。該兩層大宅外牆全用美國優質紅木砌成，坐擁無敵海景，佔地逾兩萬呎，還有3萬7千呎的室外花園及泳池。豪宅內有旋轉樓梯，裝修充滿古典風格，牆壁上有浮雕，非常有奢華感。

梁洛施 Isabella家中的裝修充滿古典風格，牆壁上有浮雕，非常有奢華感。
Isabella家中的裝修充滿古典風格，牆壁上有浮雕，非常有奢華感。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 梁洛施每次分享家庭生活照，都會保護孩子樣貌曝光。
梁洛施每次分享家庭生活照，都會保護孩子樣貌曝光。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 梁洛施不時為兒子下廚
梁洛施不時為兒子下廚（圖片來源：[email protected]
梁洛施 梁洛施所住的豪宅，室外有花園及泳池。
梁洛施所住的豪宅，室外有花園及泳池。（圖片來源：[email protected]

梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照

2007年，年僅19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，2009年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於2011年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。

梁洛施 Isabella和李澤楷曾相戀6年、生下3個李氏男孫，分手後Isabella宣布與李澤楷共同撫養兒子。
Isabella和李澤楷曾相戀6年、生下3個李氏男孫，分手後Isabella宣布與李澤楷共同撫養兒子。（圖片來源：新傳媒照片庫）
梁洛施 2018年Isabella回流香港時，曾遮面晒同三個囝囝慶祝生日的合照。
2018年Isabella回流香港時，曾遮面晒同三個囝囝慶祝生日的合照。（圖片來源：[email protected]a.leong）
梁洛施隱世豪宅「超級木屋」內部曝光
2019年大仔長治10歲生日，Isabella又曾罕有公開他的童年照。（圖片來源：[email protected]
梁洛施隱世豪宅「超級木屋」內部曝光
又曾用長髮遮住三個囝囝的樣合照。（圖片來源：[email protected]

梁洛施新戲《爆裂點》有許恩怡麥子樂

梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。和李澤楷分手11年，梁洛施一直專注照顧3名兒子，未有另結新歡，有不少網友都希望兩人可以復合，不過李澤楷雖然也未有結婚，但身邊卻有女友郭嘉文。而梁洛施近年一直深居簡出，只偶爾只接拍電影，近日她就接下林超賢首次監製的新戲《爆裂點》，再做女主角的梁洛施為角色勤力操練，曬得一身古銅色，並以鋼條身形示人。

梁洛施 林超賢右二）首次監製的新戲《爆裂點》，除了女主角梁洛施外，還有柏安妮女兒許恩怡中）及麥子樂右一）。
林超賢（右二）首次監製的新戲《爆裂點》，除了女主角梁洛施外，還有柏安妮女兒許恩怡（中）及麥子樂（右一）。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 梁洛施在新片《爆裂點》中的造型曝光。
梁洛施在新片《爆裂點》中的造型早前曝光。（圖片來源：[email protected]

據知身為女主角的梁洛施，點都會有動作場面，所以她在開拍前已落力健身，希望成身形看上去更結實有線條，本來已是高瘦形的梁洛施，操練後增加了不少肌肉，再加上曬了一身古銅色，看上去更健康紮實，而梁洛施在戲中其中一個造型是把長髮盤起，身穿白色背心，剛柔並重。

梁洛施 梁洛施早前把健身的照片放上社交網，可見她手臂及背部都有肌肉。
梁洛施早前把健身的照片放上社交網，可見她手臂及背部都有肌肉。（圖片來源：[email protected]

梁洛施收養被遺棄貓咪

早前梁洛施難得貼出兩張近照，原來是為了慶祝兩隻愛貓的1歲生日。原來梁洛施在去年11月與朋友行山時，遇見了3隻被遺棄的貓咪，最終她收養了其中兩隻，並起名Milo和Mila，剩下的一隻則被她的朋友所收養。網友都紛紛大讚她人美心善，又讚她素顏下皮膚依然十分緊緻，加上健康的膚色，令她看上去仍像廿幾歲少女。此外又有網友錯重點，發現梁洛施背後有一名男子的背影，即留言追問對方身份，有網友就猜測這位神秘的男子，其實是梁洛施和李澤階的13歲大仔李長治（Ethan）。

梁洛施 網友都大讚梁洛施「和貓咪一樣可愛」。
網友都大讚梁洛施「和貓咪一樣可愛」。（圖片來源：微博@梁洛施_Isabella）
梁洛施 除了讚梁洛施皮膚緊緻外，網友也留意到她曬黑了不少。
除了讚梁洛施皮膚緊緻外，網友也留意到她曬黑了不少。（圖片來源：微博@梁洛施_Isabella）
梁洛施 有網友猜測站在梁洛施背後的神秘男子，其實是她和李澤階的13歲大仔長治。
有網友猜測站在梁洛施背後的神秘男子，其實是她和李澤階的13歲大仔長治。（圖片來源：微博@梁洛施_Isabella）

重溫梁洛施初出道時靚相：

梁洛施
（圖片來源：新傳媒照片庫）
梁洛施
（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@梁洛施_Isabella、新傳媒照片庫

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