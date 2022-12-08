梁洛施為一事再曝光20億隱世豪宅 與李澤楷分手11年網民促復合

現年34歲的梁洛施（Isabella）為小小超李澤楷先後誕下三名兒子，2011年二人分手，其後梁洛施一直深居簡出，直到近年才逐漸復出拍戲，日前她在社交網分享自己一張繪畫照，再度曝光了她和三名兒子居住的5億隱世豪宅內部，引起網民熱議，有指現在這幢有傳由李澤楷所贈的豪宅，市價已升值到20多億。