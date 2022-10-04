34歲梁洛施拍林超賢新片《爆烈點》 為做女主角健身操肌回春
梁洛施投入警匪片拍攝
梁洛施近年宣布復出影圈，不過只作有限度的工作，上一次拍電影已是2020年主演許鞍華導演執導的《第一爐香》。最近梁洛施已再投入新電影的拍攝，日前她在社交網上載了由林超賢監製的警匪電影《爆裂點》製作特輯，在片中見到多位主角包括張家輝、楊佑寧、陳偉霆及梁洛施的拍攝片段，而梁洛施在片中的造形亦曝光。
梁洛施為部戲操練
據知身為女主角的梁洛施，點都會有動作場面，所以她在開拍前已落力健身，希望成身形看上去更結實有線條，本來已是高瘦形的梁洛施，操練後增加了不少肌肉，再加上曬了一身古銅色，看上去更健康紮實，而梁洛施在戲中其中一個造型是把長髮盤起，身穿白色背心，剛柔並重。
與劇組聚餐合照
其實日前《爆裂點》曾舉行探班活動，當時幾位男主角張家輝、陳偉霆、譚俊彥及楊佑寧都在場，並向傳媒表示連續幾天都在非常酷熱的天氣下拍攝大量追逐及動作戲份，雖然探班當日梁洛施沒有現身，但其後她上載與劇組及楊佑寧聚餐的合照，清楚看到梁洛施的確曬黑了不少，相信拍攝工作應該係艱辛。
梁洛施Isabella 收養被遺棄貓咪
梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。至2009年，她為小小超李澤楷誕下一子，2010年再誕下一對雙胞胎男嬰，可惜翌年她向外發聲明指與李澤楷已正式分手，而3個孩子則會由兩人共同撫養。近年梁洛施深居簡出，只偶爾只接拍電影，連社交網也少有更新，早前她難得貼出兩張近照，原來是為了慶祝兩隻愛貓的1歲生日。
獲讚似廿幾歲少女
原來梁洛施在去年11月與朋友行山時，遇見了3隻被遺棄的貓咪，最終她收養了其中兩隻，並起名Milo和Mila，剩下的一隻則被她的朋友所收養。網友都紛紛大讚她人美心善，又讚她素顏下皮膚依然十分緊緻，加上健康的膚色，令她看上去仍像廿幾歲少女。此外又有網友錯重點，發現梁洛施背後有一名男子的背影，即留言追問對方身份，有網友就猜測這位神秘的男子，其實是梁洛施和李澤階的13歲大仔李長治（Ethan）。
家住5億隱世豪宅 被大片樹林圍繞
此外也有網友從梁洛施背後的玻璃倒影中，留意到她所在的家中空間十分闊落。其實由2018年梁洛施帶着三個寶貝仔從加拿大回流香港定居時，已有傳獲李澤楷贈予價值逾5億的隱世豪宅居住。去年她收養了兩隻貓咪Milo與Mila後，不時在社交網大晒愛貓照，也意外把所住的超級大宅內部曝光。從她拍下愛貓在窗邊曬太陽的照片，可見這座隱世大宅被大片樹林圍繞，環境清幽而且隱私度極高。
「超級木屋」內部曝光 佔地逾兩萬呎
據知這座被外界稱為「超級木屋」的奢華大宅位於石澳大浪灣，是李澤楷於94年買入地皮斥資逾二億元興建，足足花了八年時間才完工。該兩層大宅外牆全用美國優質紅木砌成，坐擁無敵海景，佔地逾兩萬呎，還有3萬7千呎的室外花園及泳池。豪宅內有旋轉樓梯，裝修充滿古典風格，牆壁上有浮雕，非常有奢華感。
梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照
當年19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，09年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於11年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。