34歲梁洛施拍林超賢新片《爆烈點》 為做女主角健身操肌回春

34歲的梁洛施（Isabella）07年憑《伊莎貝拉》一鳴驚人，獲得第27屆葡萄牙波圖國際電影節(Fantasporto)「最佳女主角」，之後她為小小超李澤楷先後誕下三名兒子，為照顧兒子引退多年。近年深居簡出的梁洛施偶爾接拍電影過戲癮，近日更接下林超賢首次監製的新戲《爆裂點》，再做女主角的梁洛施為角色勤力操練，曬得一身古銅色，並以鋼條身形示人，非常有新鮮感。