梁浩賢 中年好聲音2

梁浩賢｜中年好聲音2參賽者介紹、身高年齡及IG

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梁浩賢是其中一位中年好聲音2耀眼參賽者，成功晉級26強，這次讓我們一起來認識陳蒨葶！究竟是什麼樣的音樂魅力，讓他在比賽中脫穎而出？

梁浩賢個人資料一覽

  • 姓名：梁浩賢
  • 職業：金融業
  • 年齡：42
  • 身高：不明
  • Instagram：hyllhy

梁浩賢介紹

梁浩賢（Leung Ho Yin，1981年1月31日）是一位來自香港的歌手。他在2000年參加了TVB和華星唱片舉辦的2000全球華人新秀歌唱大賽（香港區選拔賽），憑藉參賽表現獲得金咪大獎，正式展開了他的歌唱事業。同年，他簽約香港華星唱片，並於次年推出了《Ho Yin AVEP》EP。

然而，2002年，梁浩賢因為華星唱片結束唱片部門而被解約。後來，在2006年，他重新簽約了Starj & Snazz娛樂，並於2007年推出了單曲《聖賢》。隨後，他轉向幕後，從事音樂教學工作。在2008年，他與朋友合資在屯門開設了一家精品店，但因虧損而結束了營業。

2011年，梁浩賢再次與友人合資，在尖沙咀開設了火鍋店川上龍，然而他表示並未完全放棄歌唱事業。

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圖片來源：TVB

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