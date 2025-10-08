46歲梁競徽重用舊名 夥拍4大TVB舊將組「200歲男團」 網民狠批：浸KAM味勁到出公海

近年藝人北上直播掘金已成趨勢，繼吳卓羲等人組成男團後，現年46歲的梁競徽竟突然宣布重用舊名「梁烈唯」，更夥拍四位TVB舊將組成全新「大叔男團」，在抖音直播大跳手指舞，畫面極具衝擊性！這隊加起來超過200歲的男團，究竟是真心追夢還是另有目的，瞬間引爆網民熱烈討論。