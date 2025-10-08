46歲梁競徽重用舊名 夥拍4大TVB舊將組「200歲男團」 網民狠批：浸KAM味勁到出公海
近年藝人北上直播掘金已成趨勢，繼吳卓羲等人組成男團後，現年46歲的梁競徽竟突然宣布重用舊名「梁烈唯」，更夥拍四位TVB舊將組成全新「大叔男團」，在抖音直播大跳手指舞，畫面極具衝擊性！這隊加起來超過200歲的男團，究竟是真心追夢還是另有目的，瞬間引爆網民熱烈討論。
好犀利男團抖音首騷 手指舞尷尬登場
日前，梁烈唯率領全新組合「好犀利男團」（Give Me Five）現身TVB與抖音合作的直播節目《今晚好犀利》，正式宣告出道。團隊成員均是觀眾熟悉的面孔，包括41歲的高鈞賢、42歲的沈震軒、47歲的黃長興以及46歲的黃嘉樂，五位成員平均年齡超過40歲。他們在直播中不僅大跳近期流行的手指舞，梁烈唯更上演一段「表櫈舞」，雖然舞步比起前輩們略為整齊，但依然滲透出濃濃的尷尬感，讓不少觀眾看得目瞪口呆。
46歲梁烈唯企C位發文 歲數只不過係數字
這次組團，梁烈唯不僅重用舊名，更穩站團隊中心（C位），似乎銳意要以全新形象示人。面對外界對其年齡的質疑，他事後在社交平台感性發文，為自己及隊友打氣，直言：「其他隊友加起上嚟足足二百幾歲！歲數只不過係數字，對生命有熱情，對夢具有追求，放膽去沖去嘗試，才能不枉此生！」他希望透過行動證明，追夢從來不應受年齡所限，一番熱血宣言展現出滿滿決心。
TVB舊將北上掘金潮 吳卓羲男團珠玉在前
其實「好犀利男團」並非首隊進軍內地的TVB中佬男團，早前吳卓羲已率領郭晉安、歐陽震華、王浩信及高鈞賢組成「TVB港劇男團」，在同一節目上大跳《晚安大小姐》，當時因舞步混亂及表情尷尬而成為網絡熱話。有趣的是，高鈞賢同時是兩隊男團的成員，可見這股「大叔男團」熱潮似乎有蔓延之勢，成為香港男藝人北上發展的另類方程式，但能否成功入屋仍是未知之數。
網民洗版狠批勁KAM 恐怖份子用槍指住跳
「好犀利男團」的出現隨即在網上引發洗版式討論，不過反應卻偏向負面。不少網民狠批組合的風格太過老土，留言嘲諷：「年齡唔係問題，問題係浸KAM味勁到出公海🤯」、「何事落到這收場」。更有網民抵死形容他們的表情僵硬，笑稱：「個樣有啲似比恐怖份子用槍指住，唔跳就槍斃咁嘅樣」。不過，亦有少數網民認為頗具娛樂性，表示：「其實幾鍾意睇……」，看來這隊大叔男團的爭議性，已成功為他們帶來了首波關注度。
