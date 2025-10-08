46歲梁競徽重用舊名 夥拍4大TVB舊將組「200歲男團」 網民狠批：浸KAM味勁到出公海

近年藝人北上直播掘金已成趨勢，繼吳卓羲等人組成男團後，現年46歲的梁競徽竟突然宣布重用舊名「梁烈唯」，更夥拍四位TVB舊將組成全新「大叔男團」，在抖音直播大跳手指舞，畫面極具衝擊性！這隊加起來超過200歲的男團，究竟是真心追夢還是另有目的，瞬間引爆網民熱烈討論。

好犀利男團抖音首騷 手指舞尷尬登場

日前，梁烈唯率領全新組合「好犀利男團」（Give Me Five）現身TVB與抖音合作的直播節目《今晚好犀利》，正式宣告出道。團隊成員均是觀眾熟悉的面孔，包括41歲的高鈞賢、42歲的沈震軒、47歲的黃長興以及46歲的黃嘉樂，五位成員平均年齡超過40歲。他們在直播中不僅大跳近期流行的手指舞，梁烈唯更上演一段「表櫈舞」，雖然舞步比起前輩們略為整齊，但依然滲透出濃濃的尷尬感，讓不少觀眾看得目瞪口呆。

46歲梁烈唯企C位發文 歲數只不過係數字

這次組團，梁烈唯不僅重用舊名，更穩站團隊中心（C位），似乎銳意要以全新形象示人。面對外界對其年齡的質疑，他事後在社交平台感性發文，為自己及隊友打氣，直言：「其他隊友加起上嚟足足二百幾歲！歲數只不過係數字，對生命有熱情，對夢具有追求，放膽去沖去嘗試，才能不枉此生！」他希望透過行動證明，追夢從來不應受年齡所限，一番熱血宣言展現出滿滿決心。

TVB舊將北上掘金潮 吳卓羲男團珠玉在前

其實「好犀利男團」並非首隊進軍內地的TVB中佬男團，早前吳卓羲已率領郭晉安、歐陽震華、王浩信及高鈞賢組成「TVB港劇男團」，在同一節目上大跳《晚安大小姐》，當時因舞步混亂及表情尷尬而成為網絡熱話。有趣的是，高鈞賢同時是兩隊男團的成員，可見這股「大叔男團」熱潮似乎有蔓延之勢，成為香港男藝人北上發展的另類方程式，但能否成功入屋仍是未知之數。

網民洗版狠批勁KAM 恐怖份子用槍指住跳

「好犀利男團」的出現隨即在網上引發洗版式討論，不過反應卻偏向負面。不少網民狠批組合的風格太過老土，留言嘲諷：「年齡唔係問題，問題係浸KAM味勁到出公海🤯」、「何事落到這收場」。更有網民抵死形容他們的表情僵硬，笑稱：「個樣有啲似比恐怖份子用槍指住，唔跳就槍斃咁嘅樣」。不過，亦有少數網民認為頗具娛樂性，表示：「其實幾鍾意睇……」，看來這隊大叔男團的爭議性，已成功為他們帶來了首波關注度。

梁烈唯 好犀利男團 男團成員大公開！（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 男團成員大公開！（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 男團成員大公開！（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 好犀利男團好犀利（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 落力宣傳！（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 屌凳舞（圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 （圖片來源：小紅書）
梁烈唯 好犀利男團 吳卓羲男團珠玉在前（圖片來源：小紅書圖片）
梁烈唯 好犀利男團 跳起了近期在網絡上大火的《晚安大小姐》舞蹈。（圖片來源：小紅書圖片）
