梁烈唯直播表演徒手搣蘋果 網民：就這點人氣別帶貨了
梁競徽直播開心徒手搣蘋果
近日梁烈唯有不同的內地品牌找他在小紅書上直播「帶貨」，廣告也越來越多。唯唯表現亦都十分「落力」，在最近一次農場水果直播中，更徒手將蘋果「一開二」，更有滿懷「助農」大志！
唯唯愛蘋果 五官扭曲上演「小劇場」
在另一條的蘋果帶貨片中，唯唯更加上演「小劇場」，表達對蘋果的愛，說：
「Apple，我唔可以無咗您，您係我嘅生命泉源，不論你甜、你酸、你脆，無論您點樣我都係咁愛您㗎」
然後，唱起一首「小蘋果」，又手舞足蹈，認真敬業。
「唯」生唔重要 滿懷「助農」目標
好多網民都有好奇，到底賣幾個生果可以賺幾多錢，之不過相信他志不在錢，而是要幫助一班內地的農民，稱：「我們還是助農的！」，又打氣說：「我們可以棒棒的！」
網民：睇到毛管戙
香港網民看到後都表示：「之前有網友話佢演技好。。。 咁嘅演技仲想昆人買 」、「睇到毛管戙」、「只要自己不尷尬就是別人尷尬」、「呢條友啲演技真係拍乜都唔想睇」、「加油」等回應。
內地網民：就這點人氣先別帶貨直播
除了香港網民，想不到內地網民都不喜歡這種帶貨方式，直指：「就這點人氣先別帶貨直播」，不過相信唯唯的努力最終一定會感動到內地網民。
唯唯專心做好直播玩帶貨但全程黑面
近日他在小紅書上直播為sell一塊牛扒，又身穿一身全黑的裝束，似足一個扒房師傅，不過都唔夠佢塊面黑。有觀眾在直播中留言問：「帶貨好過返大台」，又想聽唯唯講廣東話，但唯唯都無理到，只想專心做好一件事，就係sell多啲，賺多啲錢。
「唯生唔到」 無奈被逼接Job？
影片一出都引起網民關注，有網民直指因為「口罩給大家逼的沒招了，只能先掙錢先幹著對吧？」，暗示唯唯呢排都搵唔到食。底下都有網民留言，指：「天吶梁烈唯老了這麼多嗎？」、「原來唯唯已經40歲」，「身高限制了他很難當大男主」。亦有網民直言：「只知道特眼熟，名字就….」、「沒劇接要去帶貨了？」。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》