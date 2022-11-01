梁烈唯直播表演徒手搣蘋果　網民：就這點人氣別帶貨了

梁競徽（前名：梁烈唯），近年到內地發展個人的演藝業務，不過看似唔太順利，都喺小紅書「帶貨」sell下嘢多。早前他因為黑面帶貨引起關注，不過近期帶貨時態度轉變，直播時笑容滿面，動作多多。之不過落力帶貨好似都唔太得內地網民歡心，被指：「這點人氣，就先別帶貨直播吧！」