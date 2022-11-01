梁烈唯 直播

梁烈唯直播表演徒手搣蘋果　網民：就這點人氣別帶貨了

最新娛聞
東方新地

廣告

梁競徽（前名：梁烈唯），近年到內地發展個人的演藝業務，不過看似唔太順利，都喺小紅書「帶貨」sell下嘢多。早前他因為黑面帶貨引起關注，不過近期帶貨時態度轉變，直播時笑容滿面，動作多多。之不過落力帶貨好似都唔太得內地網民歡心，被指：「這點人氣，就先別帶貨直播吧！」

梁競徽直播開心徒手搣蘋果

近日梁烈唯有不同的內地品牌找他在小紅書上直播「帶貨」，廣告也越來越多。唯唯表現亦都十分「落力」，在最近一次農場水果直播中，更徒手將蘋果「一開二」，更有滿懷「助農」大志！

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 近日到開始賣生果
近日到開始賣生果（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 好落力
好落力（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 話俾觀眾知有好多汁
話俾觀眾知有好多汁（圖片來源：小紅書影片截圖）

唯唯愛蘋果 五官扭曲上演「小劇場」

在另一條的蘋果帶貨片中，唯唯更加上演「小劇場」，表達對蘋果的愛，說：

「Apple，我唔可以無咗您，您係我嘅生命泉源，不論你甜、你酸、你脆，無論您點樣我都係咁愛您㗎」

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 唯唯更加上演「小劇場」
唯唯更加上演「小劇場」（圖片來源：小紅書影片截圖）

然後，唱起一首「小蘋果」，又手舞足蹈，認真敬業。

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 唱跳小蘋果
唱跳小蘋果（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 好兄弟胡炯龍都係前TVB綠葉，一齊拍住上搵人仔。
好兄弟胡炯龍都係前TVB綠葉，一齊拍住上搵人仔。（圖片來源：小紅書影片截圖）

「唯」生唔重要　滿懷「助農」目標

好多網民都有好奇，到底賣幾個生果可以賺幾多錢，之不過相信他志不在錢，而是要幫助一班內地的農民，稱：「我們還是助農的！」，又打氣說：「我們可以棒棒的！」

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 相信唯唯志不在錢，而是要幫助一班內地的農民
相信唯唯志不在錢，而是要幫助一班內地的農民（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 打氣
打氣（圖片來源：小紅書影片截圖）

網民：睇到毛管戙

香港網民看到後都表示：「之前有網友話佢演技好。。。 咁嘅演技仲想昆人買 」、「睇到毛管戙」、「只要自己不尷尬就是別人尷尬」、「呢條友啲演技真係拍乜都唔想睇」、「加油」等回應。

內地網民：就這點人氣先別帶貨直播

除了香港網民，想不到內地網民都不喜歡這種帶貨方式，直指：「就這點人氣先別帶貨直播」，不過相信唯唯的努力最終一定會感動到內地網民。

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12
（圖片來源：小紅書截圖）

唯唯專心做好直播玩帶貨但全程黑面

近日他在小紅書上直播為sell一塊牛扒，又身穿一身全黑的裝束，似足一個扒房師傅，不過都唔夠佢塊面黑。有觀眾在直播中留言問：「帶貨好過返大台」，又想聽唯唯講廣東話，但唯唯都無理到，只想專心做好一件事，就係sell多啲，賺多啲錢。

梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 梁烈唯黑面帶貨 gt12 著到全黑好專業，又落力sell牛扒
著到全黑好專業，又落力sell牛扒（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 梁烈唯黑面帶貨 gt12 好落力
好落力（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 梁烈唯黑面帶貨 gt12 企喺梁烈唯身邊嘅係前TVB綠葉胡炯龍，同佢係好兄弟，拍住上搵人仔。
企喺梁烈唯身邊嘅係前TVB綠葉胡炯龍，同佢係好兄弟，拍住上搵人仔。（圖片來源：小紅書影片截圖）
梁烈唯 直播 梁競徽直播開心徒手搣蘋果 gt12 梁烈唯黑面帶貨 gt12 原來梁烈唯賣緊嘅牛扒係盛惠99人仔一件，最後成功賣出超過一百件。
原來梁烈唯賣緊嘅牛扒係盛惠99人仔一件，最後成功賣出超過一百件。（圖片來源：小紅書影片截圖）

「唯生唔到」 無奈被逼接Job？

影片一出都引起網民關注，有網民直指因為「口罩給大家逼的沒招了，只能先掙錢先幹著對吧？」，暗示唯唯呢排都搵唔到食。底下都有網民留言，指：「天吶梁烈唯老了這麼多嗎？」、「原來唯唯已經40歲」，「身高限制了他很難當大男主」。亦有網民直言：「只知道特眼熟，名字就….」、「沒劇接要去帶貨了？」。

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：小紅書影片截圖

讀者留言

熱門文章

 