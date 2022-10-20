52歲梁琤現身亞姐聚會驚現嚴重斜視眼 望鏡頭唔對焦
梁琤北上轉型做時裝KOL
梁琤曾參與多部香港電影及劇集，最為人熟悉的角色，莫過於在無綫劇《金枝慾孽》中飾演納蘭‧福雅（福貴人）以及《巨輪II》中的高天鷲老婆沈美華。不少人都以為梁琤是打女出身，卻忘記了她當年曾參選亞洲小姐，2020年1月她約滿無綫後北上發展，早前宣布自己得到時尚大師指點，將專注開發內地時裝市場。
梁琤左右眼唔對稱
日前梁琤與同樣身在廣州的羅霖和張文慈同框現身飯局，三位前輩級亞姐聚首一堂，更一齊拍片放上社交網，片中三人分別介紹自己屬哪一屆亞姐時，梁琤的左眼似乎未能對焦，斜視的情況非常嚴重，而且明顯左右眼唔對稱，即使是張文慈放上IG的合照，也清楚看到梁琤的左眼疑似有問題。
網民猜測梁琤眼睛受傷
梁琤近年在內地社交網都幾活躍，不過從她自己上載的照片中，早前狀態亦非常好，未見左眼有此情況，有網民猜測她因為拍攝電影而令眼睛受傷，亦有網民完全唔認得是梁琤。
52歲梁琤獲高人指點 打女轉戰時尚界
現年52歲的梁琤近兩年常於內地出席商演、拍廣告、參加綜藝節目等。最近她宣布正在跟隨饒子懷老師學習加入服裝界，由動作演員轉型為「時尚學徒」。梁琤帖文內稱：「從動作演員到現在準備跨界做時尚學徒！我看到自己的進步、雖然還是有很多不懂的事！但我有一個俠女心！我會努力學習保持一個最好狀態給一直支持我的啟蒙老師＂饒子懷＂他是一個我非常敬佩的形象設計師！未來可期。我會加油加油的」
亞姐出身靠打女成名獲金像獎最佳新人獎
90年代，21歲的梁琤透過參加1990年亞洲小姐入行，雖然未能晉身決賽，但當然都被監察賞識，開始了她的演藝事業，一入行就拍電影《黑貓》，更憑此電影獲得電影金像獎的「最佳新人獎」。25歲她已經被外界稱為「大美女」，和當年一樣同期的朱茵並列。當時，梁琤是打女的形象，拍過多部動作電影。如《重金屬》、《霹靂鳳凰》、《錯體追擊組合》等，可惜當時觀眾對香港動作片反應冷淡，於是她決定轉拍劇情片。
一次意外造成心理創傷
不過，1995年梁琤拍攝電影《影子敵人》時，因為計錯爆破時間令她燒傷入院，隻手燒到甩皮，最後要接受植皮治療，留低咗一世的疤痕的梁琤曾言：「喺大腿旁邊割一塊皮膚落嚟，蓋喺手。媽喊到豬頭，嗰刻我都喊，唔係因為燒傷，係因為令佢哋擔心，所以多年嚟我要自己做得健康啲。」只為免家人再為她擔憂。
然而，事件之後除生理上的疤痕，亦心理亦同樣蒙上一層重大陰影，梁琤曾透露：「依家撻Gas爐都會驚，會有壓力，好似一撻嗰吓成幢大廈都會爆炸，所以依家我都係用電磁爐」。
為照顧癌父甘願棄8年事業
97年起，梁琤轉攻電視圈，更一改以往的「打女」形象，靠《烈火雄心》與飾演劉海栢（古天樂飾演）未婚妻，古裝劇《金枝慾孽貳》中飾演弱質纖纖的福貴人，令觀眾有深刻印象。
事業亦逐漸開始走上巔峰之際，梁琤的爸爸卻突然罹患癌症，令她心情如坐過山車般，大受打擊。為全力照顧父親，她決定暫退演藝圈，陪伴父親四處醫病及化療。面對身患癌症的爸爸，梁琤不惜花掉近七位數醫療費，仲四處打聽治病方法。當時梁琤聽說成都千年樹能將爸爸的病治好，她亦毫不猶豫帶爸爸去，可惜最後其父於09年因肝癌離世。雖然其父最終離世，但梁琤自覺無遺憾，因親情是最寶貴！
大女供養一家八口從無怨言
梁琤對患病的父親照顧有加，身為家中大女，其實自出道以來就一直在供養四個弟妹讀書，如今即使弟妹已經長大成家，但依然在經濟上給予支持，甚至連弟妹的孩子都一併撫養，家裏租金、裝修、電器、水電煤，所有雜項均由她一人獨力承擔。一個女人在外打拼，要供養一家八口，定必大壓力，但梁琤接受訪問時，卻謂能夠與家人一同生活，是非常幸福的事，擔子重但從無怨言，她真是難得一見的「廿四孝家姐」！
凍齡美魔女入行近30年星途平平
直至13年，梁琤終於正式重返TVB拍劇，入行近30年的她多年甚少批評，可惜縱然有樣有苗條身型的她入行多年，至今仍未有一部戲足以令她一炮而紅。最為人所知就是在《巨輪II》中飾演大奸角高天鷲（吳岱融飾演）老婆。在2015年她憑《梟雄》「劉美琴」一角，第一次入圍《萬千星輝頒獎典禮2015》「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」。
在20年與TVB約滿後梁琤再次離巢，最後一部作品是《鐵拳英雄》。她在劇中飾演一位勾引人夫的烈女反派「赤靈王」，身手十分了得。雖然她使用的是幻術，但亦不少動作動面，其中有幾集經常被人打到躺下，捱打演出比起打人更加考技術！大家可以看到近半百的她依然保養得宜，完全沒有走樣，做情婦依然好有說服力，令不少網民不禁感嘆：「佢係唔係食咗防腐劑？」
曾憧憬婚姻因一點恐懼
至於梁琤感情世界，她就指可能自己曾經做過打女，所以形象太深入民心，嚇怕追求者。事實上，梁琤就曾於《姊妹淘》節目坦言自己後生時的確有憧憬過婚姻，不過人大了就覺得愛情好大學問，因驚責任大而產生恐懼。
至今依然單身的梁琤謂感情事一切隨緣，覺得婚姻不重要都無期望，有人追求但覺得不合適就會立即停止。更表明擇偶條件最重要是疼愛她家人。縱使無情人，至少有家人，梁琤亦已為此感到非常滿足。
年過半百靠運動保持健康體態
雖然梁琤年過半百，但每次拍攝動作戲都能保持高能量，到底時怎麼做到呢？在拍攝《不義之戰》及《唐人街》梁琤都會在演出前做足準備，打女出身的她為了保持矯捷身手，每日都是運動兩小時。近年她更愛上玩空中瑜伽，勤力和毅力成就她身形樣貌三十年不變。
據知情者透露：「其實喺拍《黑貓》之前，Jade（梁琤）根本無功夫底，只係特訓幾日就開始拍，不過佢身手靈活，加上領悟力高又有天份，睇武指做一次已經好快上手，雖然拍咗咁多年打戲，但為求進步，依家佢仲會上網研究其他人嘅動作戲再揣摩，拍動作場面控制同掌握比以前仲好咗，所以到依家 Jade都好鍾意拍動作戲，為咗鍛鍊身手同埋保持狀態，佢堅持每日做好多運動，就算開工都會攝時間拉筋、耍太極，近年仲愛上玩空中瑜伽，愈玩愈上癮，個個星期都上堂，試玩好多高難度動作，所以佢身體一啲贅肉都冇，身材同樣貌同以前分別唔大！」
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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