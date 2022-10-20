52歲梁琤現身亞姐聚會驚現嚴重斜視眼 望鏡頭唔對焦

52歲的梁琤出道超過三十年，多年來都以打女形象示人，但其實她是參加亞洲小姐出身。梁琤兩年前轉移陣地北上發展，日前與羅霖、張文慈在廣州聚首一堂，仲拍片介紹自己是哪一屆亞姐，不過網民的焦點全落在梁琤的臉上，因為她的左眼面對鏡頭完全不能對焦，斜視的情況非常嚴重。