梁皓恩做《一線搜查》外景主持 高顏值討女觀眾歡心

近日開電視資訊節目《一線搜查》最矚目就是七位靚女主持，當中主要外景採訪的梁皓恩憑高顏值，反而吸引女性觀眾！《一線搜查》被指是對撼無綫《東張西望》，昔日的《東張》主持宋熙年，林希靈及黃愷怡齊齊倒戈，並加入了丘靜雯、梁皓恩、簡采恩及林靜莉共七位女主持，以報道本地新聞，探討社區熱話及時事的資訊節目。梁皓恩坦言在錄影廠報新聞專題，對她來說頗有難度﹗