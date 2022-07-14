梁皓恩做《一線搜查》外景主持 高顏值討女觀眾歡心
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近日開電視資訊節目《一線搜查》最矚目就是七位靚女主持，當中主要外景採訪的梁皓恩憑高顏值，反而吸引女性觀眾！《一線搜查》被指是對撼無綫《東張西望》，昔日的《東張》主持宋熙年，林希靈及黃愷怡齊齊倒戈，並加入了丘靜雯、梁皓恩、簡采恩及林靜莉共七位女主持，以報道本地新聞，探討社區熱話及時事的資訊節目。梁皓恩坦言在錄影廠報新聞專題，對她來說頗有難度﹗
梁皓恩舞台劇教瑜伽瓣瓣掂
擔任開電視《一線搜查》主持的梁皓恩，主要出外景採訪報道，見她一身白色長袖外套，比起《東張西望》女主持經常穿小背心採訪出鏡，梁皓恩明顯較受女性觀眾歡迎，有網民留言不要學大台：「但唔好再小背心、低胸貼身去訪問啲專業人士，好令女性觀眾反感……」舞台劇演員出身的梁皓恩，曾為廣告配音及參與拍劇，本身又是一位瑜伽導師，可謂百足咁多爪！主持經驗相對較少的梁皓恩，坦言做《一線搜查》十分緊張，認為要字正腔圓去說話並不容易，同時亦擔心背稿問題。
梁皓恩戀張致恆五年被背叛
梁皓恩入行前是一名社工，主力做外展工作，為青少年及家人進行輔導。但她最為人知是張致恆（Steven）的前度女友，2019年張致恒宣佈結婚，外界以為老婆會是與他拍拖5年的梁皓恩時，新娘卻突然變為女粉絲雯雯，令人相當驚訝，最令人出奇的是雯雯已為Steven誕下一子。隨即Steven被爆劈腿5女的醜聞，更令梁皓恩崩潰，她在被分手當晚在社交網寫上「May i know what’s going on？點解忽然世界末日？」最令人擔心的是她Hashtag「我怕過唔到今晚」及「被偷走的那五年」。
梁皓恩被張致恆拖欠十萬債
梁皓恩被分手當晚，在Steven一家三口的照片留言：「我呢？你會唔會覺得你有嘢要同我講？你想逃避到幾時，一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有野都仲係我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲爭我好多錢，right? 你唔打畀我嘅話，醫院見。」表示Steven尚拖欠她錢債，有報道指梁皓恩已向他發出最後通牒，要求他還十萬欠款，據知，他欠的大部份是梁皓恩跟他同居時代付的租金，而報道也指Stevn已聯絡梁皓恩，並向她道歉。至今事隔3年，梁皓恩日前表示當時很嬲Steven，主要係傷心信錯人。對於舊愛張致恆以結紥去避孕，梁皓恩更表示反感，而且感到悲哀和不負責任。