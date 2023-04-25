一線搜查｜梁皓恩走出「張致恆最慘前度」陰霾 沙灘大騷Bra Top瑜伽褲

去年開始擔任HOY TV資訊節目《一線搜查》主持的梁皓恩（April），近年逐漸走出「張致恆最慘前度」陰霾，開始為觀眾所熟悉，除了不時在節目中大騷長腿外，梁皓恩近日又在社交網分享了數張在沙灘上的打卡照，相中她穿著一套粉色Bra Top加瑜伽褲，盡展其美好身形！