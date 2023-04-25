一線搜查｜梁皓恩走出「張致恆最慘前度」陰霾 沙灘大騷Bra Top瑜伽褲
梁皓恩發文講佛偈 感嘆要活在當下
梁皓恩在社交網分享靚相之餘，又引用一句佛偈「因緣和合」以及德國心靈導師Eckhart Tolle名句「If not now, when?」為題，發文感嘆：
「All we ‘have’ is now
就係呢個moment
呢一個瞬間
Past and future 都唔存在
一切只係因緣和合而生
捉不緊 留不住
足夠嘅Causes and factors 到
就會產生
所以 都唔係 ‘Have’
Thats why…
我地要好好活在當下喔」
連環拋佛偈：人身難得今已得
梁皓恩又以英文寫道：「只有在毀滅自己之後，我才能真正理解自己。只有在修復自己的過程中，我才能真正知道自己是誰。漫長嘅路喔！就是每一小步。」並加上hashtag：「#繼續努力讀書 #山山水水加ipad #幸福時光 #人身難得今已得就好好珍惜吧」，其中「人身難得今已得」亦是佛偈之一，意思也是勸人要珍惜當下。
梁皓恩做外景主持 高顏值討女觀眾歡心
擔任HOY TV《一線搜查》主持的梁皓恩，主要出外景採訪報道，經常見她穿著一身白色長袖外套，比起《東張西望》女主持常著小背心採訪出鏡，梁皓恩明顯較受女性觀眾歡迎，有網民留言叫HOY TV不要學大台：「唔好再小背心、低胸貼身去訪問啲專業人士，好令女性觀眾反感！」
梁皓恩演舞台劇教瑜伽瓣瓣掂
梁皓恩入行前是一名社工，主力做外展工作，為青少年及家人進行輔導。入行後曾擔任舞台劇演員，及為廣告配音，又參演過ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，此外梁皓恩本身又是一位瑜伽導師，可謂百足咁多爪！主持經驗相對較少的梁皓恩，曾坦言做《一線搜查》十分緊張，但曾做外展社工的她，直言希望能藉著《一線搜查》了解更多社會，以及發掘更多受人關注的話題。
戀張致恆五年被背叛
但梁皓恩最為人熟知的是張致恆（Steven）前度的身份，2019年張致恒宣布結婚，外界以為老婆會是與他拍拖5年的梁皓恩，結果新娘卻突然變為女粉絲雯雯，令人相當驚訝，最令人出奇的是雯雯已為Steven誕下一子。隨即Steven被爆劈腿5女的醜聞，更令梁皓恩崩潰，她在被分手當晚在社交網寫上「May i know what’s going on？點解忽然世界末日？」最令人擔心的是她Hashtag「我怕過唔到今晚」及「被偷走的那五年」，同時她又控訴張致恒欠錢不還以及拒接電話等，金額高達10萬，令梁皓恩被封為「張致恒最慘前度」。據知，張致恒所欠大部份是梁皓恩跟他同居時代付的租金，而報道也指Stevn已聯絡梁皓恩，並向她道歉。
即睇梁皓恩更多靚相：
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