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一線搜查｜梁皓恩走出「張致恆最慘前度」陰霾 沙灘大騷Bra Top瑜伽褲

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去年開始擔任HOY TV資訊節目《一線搜查》主持的梁皓恩（April），近年逐漸走出「張致恆最慘前度」陰霾，開始為觀眾所熟悉，除了不時在節目中大騷長腿外，梁皓恩近日又在社交網分享了數張在沙灘上的打卡照，相中她穿著一套粉色Bra Top加瑜伽褲，盡展其美好身形！

梁皓恩 梁皓恩不時在《一線搜查》中大騷長腿。
梁皓恩不時在《一線搜查》中大騷長腿。（圖片來源：[email protected]
主要外景採訪的梁皓恩憑高顏值，反而吸引女性觀眾！
梁皓恩在《一線搜查》外出採訪，接受各種挑戰，表現備受觀眾讚賞。（圖片來源：《一線搜查》截圖）

梁皓恩發文講佛偈 感嘆要活在當下

梁皓恩在社交網分享靚相之餘，又引用一句佛偈「因緣和合」以及德國心靈導師Eckhart Tolle名句「If not now, when?」為題，發文感嘆：

「All we ‘have’ is now
就係呢個moment
呢一個瞬間
Past and future 都唔存在

一切只係因緣和合而生
捉不緊 留不住
足夠嘅Causes and factors 到
就會產生
所以 都唔係 ‘Have’

Thats why…
我地要好好活在當下喔」

梁皓恩 網民都大讚梁皓恩又索又charm！
網民都大讚梁皓恩又索又charm！（圖片來源：[email protected]
梁皓恩
（圖片來源：[email protected]

連環拋佛偈：人身難得今已得

梁皓恩又以英文寫道：「只有在毀滅自己之後，我才能真正理解自己。只有在修復自己的過程中，我才能真正知道自己是誰。漫長嘅路喔！就是每一小步。」並加上hashtag：「#繼續努力讀書 #山山水水加ipad #幸福時光 #人身難得今已得就好好珍惜吧」，其中「人身難得今已得」亦是佛偈之一，意思也是勸人要珍惜當下。

梁皓恩 梁皓恩以佛偈勉勵自己要珍惜當下，努力讀書。
梁皓恩以佛偈勉勵自己要珍惜當下，努力讀書。（圖片來源：[email protected]
梁皓恩
（圖片來源：[email protected]
梁皓恩
（圖片來源：[email protected]

梁皓恩做外景主持 高顏值討女觀眾歡心

擔任HOY TV《一線搜查》主持的梁皓恩，主要出外景採訪報道，經常見她穿著一身白色長袖外套，比起《東張西望》女主持常著小背心採訪出鏡，梁皓恩明顯較受女性觀眾歡迎，有網民留言叫HOY TV不要學大台：「唔好再小背心、低胸貼身去訪問啲專業人士，好令女性觀眾反感！」

梁皓恩在《一線搜查》的表現，備受觀眾讚賞。
主要負責外景採訪的梁皓恩，被指憑高顏值反而吸引到女性觀眾。（圖片來源：《一線搜查》截圖）

梁皓恩演舞台劇教瑜伽瓣瓣掂

梁皓恩入行前是一名社工，主力做外展工作，為青少年及家人進行輔導。入行後曾擔任舞台劇演員，及為廣告配音，又參演過ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》，此外梁皓恩本身又是一位瑜伽導師，可謂百足咁多爪！主持經驗相對較少的梁皓恩，曾坦言做《一線搜查》十分緊張，但曾做外展社工的她，直言希望能藉著《一線搜查》了解更多社會，以及發掘更多受人關注的話題。

舞台劇演員出身的梁皓恩，曾為廣告配音及參與拍劇，本身又是一位瑜伽導師，百足咁多爪！
舞台劇演員出身的梁皓恩，曾為廣告配音及參與拍劇，仲教埋瑜伽，百足咁多爪！（圖片來源：[email protected]

戀張致恆五年被背叛

但梁皓恩最為人熟知的是張致恆（Steven）前度的身份，2019年張致恒宣布結婚，外界以為老婆會是與他拍拖5年的梁皓恩，結果新娘卻突然變為女粉絲雯雯，令人相當驚訝，最令人出奇的是雯雯已為Steven誕下一子。隨即Steven被爆劈腿5女的醜聞，更令梁皓恩崩潰，她在被分手當晚在社交網寫上「May i know what’s going on？點解忽然世界末日？」最令人擔心的是她Hashtag「我怕過唔到今晚」及「被偷走的那五年」，同時她又控訴張致恒欠錢不還以及拒接電話等，金額高達10萬，令梁皓恩被封為「張致恒最慘前度」。據知，張致恒所欠大部份是梁皓恩跟他同居時代付的租金，而報道也指Stevn已聯絡梁皓恩，並向她道歉。

梁皓恩最為人知是張致恆的前度女友。
梁皓恩2017年獲張致恆認愛，當時雙方都曾表示認定對方是結婚對象。（圖片來源：[email protected]
梁皓恩 張致恆 新年Po一家合照，原來「一家五口，唔計隻狗」
張致恆現時已和雯雯育有三子，但仍屢傳婚變，不時上演「季節性離婚」戲碼。（圖片來源：[email protected]__mama）

即睇梁皓恩更多靚相：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《一線搜查》截圖

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