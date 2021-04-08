梁祖堯拍住MIRROR開Live 姜濤為食仔上身食唔停 食相可愛電暈粉絲
編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片來源：ViuTV電視載圖｜
梁祖堯因《調教你MIRROR》成為戰靶
與ViuTV十分友好的梁祖堯早前因為ViuTV節目《調教你MIRROR》捲入姜濤鬧fans紛爭，不幸成為戰靶。雖然如此，但梁祖堯與MIRROR並沒有芥蒂，更一齊開Live，齊上ViuTV facebook一個名為「《調教你MIRROR》醉後的晚餐」直播。
梁祖堯：我叫花姐放手唔好喺度
另外，梁祖堯又指今次叫花姐不要在場：「有咁多fans，務必要好好珍惜。不過今次喺拍攝中間，有時見到fans行出馬路會有危險，有時亦會阻礙拍攝，令到工作做唔到。一直諗個節目出街，啲人就會明，因為希望佢哋喺呢個節目中，做一個有血有肉嘅人，大家都知呢一行，當有人喺度，有經理人喺度、有fans喺度，未必做到最真正真實嘅自己，接拍呢個節目前，我都好殘忍同花姐講，叫佢放手唔好喺度，而fans有幾愛佢哋，佢哋係知亦一定會珍惜，亦見到佢哋今次係冒險做呢個狠心嘅決定，事實上，我覺得佢哋係好真誠。雖然個節目做咗一半，但我好愛佢哋，佢哋已經係我一家人。」
姜濤唔理禁令不停食
人氣勁高的姜濤曾是肥仔，他在今次Live中未有停過口食野，簡直是餓鬼上身。最後被MIRROR其他成員夾硬收起筷子，相當好笑。姜濤提到：「多謝大家，多謝阿祖（指著面前的雞煲），呢個trip，外界對於我係有諗法，我覺得要回應番fans，出道以嚟，一定離唔開fans嘅幫助，所以之前講嗰啲說話，係真係有掙扎過，但諗過如果係因為阻礙到工作，我係需要講出嚟。」
IAN陳卓賢喊得最慘：我知自己幅牆喺入行後特別厚
MIRROR成員又分享入camp做節目的得著和感受，當中IAN喊得最慘，Jeremy（李駿傑）大爆料指：「相處咁耐，到嗰刻先發覺佢內心有好大抑壓。」而IAN也回應：「短短幾日好重要，我知自己幅牆喺入行後特別厚，自我防護機制好強，當然好感恩入行後有好多得著，但就算問大家呢一刻開唔開心，大家應該都會有猶豫，因為大家少咗同自己對話。之前有段時間不斷同自己溝通，自己裡面搵到垃圾，但唔識分解，直至早幾晚同大家傾完，雖然垃圾未分解到，但至少傾完係會舒服咗，畀大家了解咗，覺得冇咁孤獨。」
MIRROR埋枱攻四方城
這日MIRROR趁直播後有空檔，拎出ViuTV為慶祝5周年送出的「Sound Bear」麻雀開枱，完全唔識打麻雀的姜濤叫班兄弟教佢，結果姜濤、Edan、Stanley及Ian痴痴呆呆坐埋一枱，連摸牌方向都錯，真搞笑！