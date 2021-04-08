梁祖堯拍住MIRROR開Live 姜濤為食仔上身食唔停 食相可愛電暈粉絲

近日梁祖堯與MIRROR成員上ViuTV facebook一個名為「《調教你MIRROR》醉後的晚餐」直播，曾是200磅肥仔的姜濤餓鬼上身食不停，相當可愛。其實無論MIRROR現身邊個節目，MIRROR粉絲都特別捧場，日前MIRROR趁拍攝空檔拎副「Sound Bear」麻雀出來打牌，個個都半桶水扮勁，真係好搞笑！

編輯：東方新地│原文：新Monday｜圖片來源：ViuTV電視載圖｜