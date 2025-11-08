80歲骨科權威梁秉中轉攻中醫 寄語香港人追求完美做到最好
廣告
80歲醫學權威梁秉中教授昨晚在ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》中，首度詳述自己從西醫骨科權威轉向中醫研究的心路歷程。這位在醫學界奉獻超過半世紀的教授，坦言西醫雖然效果快速，但仍有不足之處，因此決定在2000年毅然轉向中醫學研究。他的轉變不僅震撼醫學界，更為香港中西醫結合治療開創新局面。
梁秉中肺癆家族史推動從醫路
梁秉中教授在節目中回憶起年幼時期，當時肺癆在社會上極為盛行，他的家人都深受影響。幸好最終家人透過西醫治療成功康復，這個經歷令他的父親強烈推薦他學習西醫。1961年，梁教授成功加入香港大學醫學院，從此踏上醫學之路。在大學期間，他積極參與校內事務，更參加「關懷行動」，為偏遠地區提供免費醫療服務，建立康復站提供手術和診症等服務，展現出濃厚的社會責任感。
梁秉中骨科專業獲國際認可
梁教授的職業生涯從普通外科開始，隨後轉向開胸、腹部手術，最終專注於骨科領域。轉學習骨科的契機源於當時麻風病盛行，許多病人身體都出現嚴重畸形情況，他的專業能力因此受到大學高度重視。憑藉出色表現，他更獲得獎學金前往蘇格蘭進修，成為香港大學矯形及創傷學系的創系教授，在西醫骨科領域建立了不可撼動的權威地位。
80歲教授坦言西醫不足轉攻中醫
研究西醫學大半生後，梁教授於2000年作出驚人決定，轉向中醫學研究。他在節目中坦言：「西醫雖然效果快，但仍有不足之處。」因此決定致力於研究中醫，希望能夠補充西醫的不足，從而為病人提供更全面的治療方案，有效降低復發機會。除了深入研究中醫理論，梁教授還在香港中文大學建立了規模龐大的藥園區，種植超過500種中草藥，讓大眾能夠更深入認識中醫藥文化。
網民大讚醫者仁心精神可敬
節目播出後，網民紛紛留言大讚梁教授的醫者仁心精神。有網民留言表示：「80歲仍然咁有心研究醫學，真係好敬佩！」另有觀眾寫道：「中西醫結合係未來醫學發展方向，梁教授真係有遠見。」不少年輕醫護人員亦在社交平台分享節目片段，表示要以梁教授為榜樣，將每一件事都做到接近完美的境界。馬時亨在節目中開玩笑問他有沒有服用中藥時，梁教授幽默回應：「未需要，暫時都未有事。有咩事都會食西藥先，因為效果快，但係好似保養呢啲，中藥會比較好。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期