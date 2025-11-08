80歲骨科權威梁秉中轉攻中醫 寄語香港人追求完美做到最好

80歲醫學權威梁秉中教授昨晚在ViuTV節目《馬時亨．獅子山精神》中，首度詳述自己從西醫骨科權威轉向中醫研究的心路歷程。這位在醫學界奉獻超過半世紀的教授，坦言西醫雖然效果快速，但仍有不足之處，因此決定在2000年毅然轉向中醫學研究。他的轉變不僅震撼醫學界，更為香港中西醫結合治療開創新局面。