梁競徽風騷大曬70萬Rolex名錶 北上挖金風生水起生意越搞越大
梁競徽風騷大曬70萬Rolex名錶
日前梁競徽在社交平台小紅書大曬自己新入手的Rolex名錶，並寫到：「白金隕石面地通拿，在停產一刻，立即入手！值得記錄一下！」有網民翻查發現梁競徽風騷大曬的名錶價值不菲，改款Rolex名錶為白金隕石面Daytona，因為材料稀有性高，所以一直受到愛錶之人追捧，炒價更高達70萬港幣。
梁競徽北上挖金風生水起 生意越搞越大
近年北上發展的梁競徽，除了時不時直播帶貨，近年更開始不同投資不同範疇。在2021年與朋友合資投資鐘錶店，之後又與林峯太太張馨月合作開車行等，事業越搞越大。早前更於社交平台大曬無敵大海景的豪宅，同當年每月只賺5萬蚊TVB人工嘅日子差得遠！
梁競徽不時拍片介紹北京生活
梁競徽專注於內地發展之後，時不時在發影片社交平台冧內地粉絲。早日梁競徽就上傳一段介紹北京生活的影片，影片中梁競徽走遍北京有名的旅遊勝地，包括天安門、鳥巢等地；之後又影自己食冰糖葫蘆、炸醬麵、北京填鴨等。咁用心介紹北京生活，內地粉絲們想唔冧都難喇！
梁競徽被野生捕獲 網友興奮合照被嘲「佢都算明星？」
最近有一位網友在元朗形點逛街時意外地遇到了梁競徽（原名梁烈唯），並且非常興奮地和他合照。據網友描述，當時她和閨蜜正在挑衣服，突然間閨蜜一個箭步衝上來，激動地抓住她，說看到了一位明星。續指有人目睹他獨自一人逛街，卻被店員誤認為普通客人，直到後來才發現他的身份。
然而，這個消息在社交媒體上引起了一些不同的反應。有些網友對梁競徽的名字並不熟悉，甚至認為他只是一位普通的演員，而不是真正的明星。有一些網友表示不好意思，即使他自我介紹，他們也不認識梁競徽，並且一直將他稱為梁唯烈。
雖然有些人對梁競徽不熟悉，但也有許多粉絲對他感到欣賞，並且認為他在演藝事業上一直保持著低調的態度。另外，有些人表示香港演員一直都是年輕潇洒到老，並且他們的才華和魅力不會隨著時間而消失。
梁競徽曾自以為很紅 透露月薪只有萬五元
梁競徽已經入行19年，近日接受好友訪問時，分享了自己當年初出道的感受。他坦言，在拍完第一部電影後，他覺得自己是一名巨星，因此開始不敢坐地鐵和巴士，害怕被別人認出來。然而，實際上沒有人認得他。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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