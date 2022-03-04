梁競徽爆Seed反擊扮大牌、英文差指控 稱自己是龍的傳人不可被欺負

前無綫藝人梁競徽（前名梁烈唯）近年長駐內地發展，已久未拍港劇，近日在《飛虎3壯志英雄》中飾演許森一角，有指將是劇集的終極大反派！日前有報道指有網民開名爆梁競徽在酒店扮大牌，兼指他英文差，即令近年主攻內地市場的梁競徽現身，更一連兩日出po爆seed反擊！