前TVB小生自爆投資慘蝕6位數 為養家24個鐘暴走1300公里登台吸金

45歲梁競徽近年轉戰內地市場，並涉足多個商業領域，包括直播帶貨以及投資鐘錶店，更與林峯太太張馨月合作開設車行。梁競徽更曾在社交媒體上大騷豪華海景住宅，以及價值高達70萬的Rolex名錶。雖然梁競徽看似生活富裕然而，但佢於去年年尾就在節目《今晚乜都拗》中，坦承自己的投資失利慘蝕6位數，近日佢更在社交平台曬出24個鐘暴走1300公里登台搵真銀嘅新片……