前TVB小生自爆投資慘蝕6位數 為養家24個鐘暴走1300公里登台吸金
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45歲梁競徽近年轉戰內地市場，並涉足多個商業領域，包括直播帶貨以及投資鐘錶店，更與林峯太太張馨月合作開設車行。梁競徽更曾在社交媒體上大騷豪華海景住宅，以及價值高達70萬的Rolex名錶。雖然梁競徽看似生活富裕然而，但佢於去年年尾就在節目《今晚乜都拗》中，坦承自己的投資失利慘蝕6位數，近日佢更在社交平台曬出24個鐘暴走1300公里登台搵真銀嘅新片……
梁競徽蝕6位數未放棄繼續投資
雖然梁競徽於多個商業領域都有發展，不過去年尾佢於節目《今晚乜都拗》中，就自爆自己做嘅所有生意都蝕，總數更達6位數字。不過梁競徽對於投資失利就十分睇得開，更直言當交學費賺經驗。
梁競徽亦表示自己已經退股離場，目前打算專注做內地代理嘅自家牛扒品牌，仲稱如果一切順利，會考慮將品牌引入香港，發展中港兩地生意！
梁競徽24小時跨越1300公里登台吸金
近日梁競徽在社交平台曬出紀錄一日工作嘅新片，片中更展現咗佢為生計四處奔波嘅辛酸。梁競徽先是早上在佛山吃過早餐後便啟程，更在一日內坐車跨越1300公里。梁競徽亦配文表示：「只用了24小時暴走1300公里！」
梁競徽在車上亦趁機觀看動畫《哪吒》，不過最後就因疲憊不堪而睡著。經過長途跋涉，梁競徽最後於凌晨12點45分抵達廣西北海市，並在當地夜店登台演出。而結束表演後，佢再於晚上7點啟程返回香港，行程之緊湊令人咋舌。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@梁競徽（唯唯）、微博@梁烈唯is梁競徽、小紅書@梁競徽資料或影片來源：原文刊於新假期